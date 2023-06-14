RUTUBE ищет таланты: молодые блогеры из регионов получили поддержку для создания своих шоу

В течение полутора месяцев каждый из резидентов формировал уникальную концепцию своего шоу, чтобы представить ее на суд профессионалов

Продюсерский центр Insight People совместно с видеохостингом RUTUBE провел марафон «Мое шоу на RUTUBE». Эксперты центра не только организовали лекции и вебинары, но и дали возможность участникам проработать свои идеи на практике и получить обратную связь от опытных наставников. В течение полутора месяцев каждый из резидентов формировал уникальную концепцию своего шоу, чтобы представить ее на суд профессионалов.

В жюри медиаменеджеры и эксперты индустрии: Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE; Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3; Семен Молоканов, генеральный продюсер ООО «Пезфильммаш»; Женя Искандарова, стендап-комик, амбассадор RUTUBE, Алина Зиннатуллина, генеральный директор Isight People;

Давид Кочаров, генеральный продюсер RUTUBE

«Мы всегда говорим, что наша главная цель – стать социальным лифтом для молодых авторов. Сегодня мы увидели множество действительно оригинальных и интересных проектов в совершенно разных жанрах от участников со всей России. И, несмотря на то, что большинство из блогеров впервые презентовали на подобном уровне, у вышедших в финал работ было нечто общее — это уникальные идеи, идущие вразрез с устоявшимися подходами и трендами. Уверен, что у многих ребят откроются широкие возможности для творческого развития на RUTUBE».

Алина Зиннатуллина, генеральный директор Insight People

«На форуме наши резиденты представили отличные проекты. Все работы очень разные. Многие связаны с личным опытом и представляют собой хорошо проработанные сценарии, которые уже завтра можно смело запускать в работу для создания профессиональных шоу. Часть проектов, кстати, потенциально могут быть коммерчески успешными: под них смело можно найти спонсоров и сделать хороший продукт для продвижения в той или иной сфере бизнеса. Все работы наших резидентов заслуживают внимания и высокой оценки. В очередной раз эти достижения свидетельствуют о том, что резиденты Insight People – это лидеры общественного мнения, которые формируют тренды и имеют уникальный, в большинстве своем очень зрелый и профессиональный творческий почерк».

По итогам финального питчинга жюри выбрало тройку лучших проектов для реализации на RUTUBE:

Вера Трефилова (г. Ижевск) , проект «А как у них»

Кристина Сурчилова (г. Нижний Новгород), проект «Псы-путешественники»

Кирилл Меньшиков (г. Владимир), проект «Я смогу»

Также специальный приз жюри получила Ольга Логинова (г. Пенза).

Все победители получат полную финансовую и редакторскую поддержку национального видеохостинга в создании и запуске пилотного эпизода оригинального шоу на видеохостинге.