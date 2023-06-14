Россияне стали покупать продукты онлайн в три раза чаще

Фото: Тинькофф

В 2020 году пандемия закрыла двери во многие розничные магазины. Торговые сети быстро нашли выход из положения при помощи онлайн-торговли и курьерских доставок продуктов. Россиянам новый способ "ходить по магазинам" так понравился, что с января 2020 года по апрель 2023 число покупателей товаров повседневного спроса онлайн выросло в 13 раз. И это только один факт по результатам исследования рынка доставки на дом продуктов и предметов первой необходимости, которое провели эксперты бренд-медиа Тинькофф Бизнеса «Бизнес-секреты» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data. Что стало с рынком продуктов питания онлайн после пандемийного бума, в каком направлении он развивается и какие тренды заслуживают внимания? Это и многое другое эксперты обсудили в пространстве Tinkoff Media Dome.

ИЗ СТОЛИЦ - В РЕГИОНЫ

Больше всего покупателей продуктов онлайн среди жителей Москвы и Московской области - на столицу приходится почти 40% всех покупателей. Еще 15% любителей онлайн-покупок живет в Петербурге и Ленинградской области. В этих городах покупательная способность населения выше, а инфраструктура лучше, поэтому рынок онлайн-торговли активно развивался именно здесь. Сейчас онлайн-торговля продуктами активно идетв регионы.

- В 2022 году доля регионов по количеству клиентов растет, а к апрелю 2023 года она достигла 46%, из которых почти одинаковые доли у городов-миллионеров (без Москвы, Санкт-Петербурга и их областей) и остальной России, - говорит управляющий шеф-редактор медиа «Бизнес-секреты» Ксения Иванова.

НОВАЯ ПРИВЫЧКА

Заказывать продукты онлайн россияне стали гораздо чаще - люди привыкли к такому формату и перестали его бояться. Это просто, удобно и недорого.

- Чаще всего люди заказывают доставку продуктов во время плохой погоды, такие дни становятся пиковыми по количеству онлайн-покупок, - говорит лидер клиентского пути в онлайне, ВкусВилл Наталья Цеберс. –В непогоду сервисы доставки предлагают различные скидки и бонусы своим клиентам.

Кстати, если во время пандемии 2020 года покупатели заказывали продукты редко и на крупные суммы, то к весне 2023 года их поведение изменилось.

- Со средним чеком произошла очень интересная ситуация: с одной стороны он упал почти в 2 раза - с 2 188 рублей в январе 2020 года до 1 088 рублей в марте 2023 года. С другой, частота онлайн-покупок продуктов выросла. Если в начале 2020 года в среднем клиенты совершали в месяц 1,3 транзакции, то в 1 квартале 2023 года количество покупок выросло до 4 в месяц, - продолжает Ксения Иванова.

Фото: Тинькофф

ПОКУПАТЕЛЬ МОЛОДЕЕТ И ЦЕНИТ СЕРВИС

Чаще всего доставку продуктов заказывают женщины в возрасте от 20 до 39 лет. На этот возрастной сегмент приходится 83% от всех покупателей, кто хотя бы раз в месяц оформляет доставку продуктов на дом. При этом покупатель "молодеет" - в магазин онлайн все чаще ходят девушки и юноши до 25 лет - их доля выросла с 16 до 32%. Молодежь, кстати, предпочитает пользоваться сверхбыстрой доставкой - сервисами, которые обещают привезти продукты и товары за 15 минут. А доля покупателей с 25 до 35 лет, выбирающих массовую доставку из крупных торговых сетей, снижается.

Объединяет любителей онлайн-покупок одно: все они хотят, чтобы сервисы по заказу и доставке продуктов были удобными, понятным, а проблем при взаимодействии с магазинами было как можно меньше.

- Для этого нужно в своей работе ориентироваться на покупателя, на его интересы и ценности, узнать которые можно с помощью исследований, опросов и тестов. Обратная связь от покупателей позволяет обеспечить персональную лояльность при разработке и создании сервисов по заказу и доставке продуктов, - говорит Наталья Цеберс.

Что касается прогнозов на будущее, то эксперты уверены: рынок онлан-торговли товарами первой необходимости будет расти и дальше. Сейчас рост замедлился, но база онлайн-покупателей каждый месяц прирастает примерно на 4%. Положительную динамику обеспечивают регионы, а также программы лояльности и удобство сервисов доставки.

ЦИФРА

659 млрд . составили обороты в продуктовой категории онлайн-заказов в 2022 году

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)