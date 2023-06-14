Известный режиссер не пришел в Кремль за госнаградой

Режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко рассказал, почему не пришел в Кремль получать госнаграду Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях в Кремле награждали россиян за выдающиеся заслуги. Государственных премий удостоились лучшие из лучших. Почетные награды получили создатели фильма "Вызов" - продюсер Константин Эрнст, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Но Шипенко не смог прийти за наградой. Позже он объяснил причину своего отсутствия.

Режиссер фильма "Вызов" Клим Шипенко рассказал, почему не пришел в Кремль получать госнаграду. Каждому лауреату положено 10 миллионов рублей.

"В Кремль не пришел, потому что был на съемках нового «Холопа»", - цитирует его "СтарХит".

Ранее Константин Эрнст, получая награду, сказал: "Наша команда благодарит за столь высокую оценку нашего труда - и когда мы задумывали этот фильм, мы сразу придумали название «Вызов», не думая, как он попадет во время. Наши герои получают вызов из космоса. Нашей стране история бросила вызов - и мы этот вызов приняли. Поэтому мне кажется, что девиз нашего фильма звучит очень актуально".

Молодая жена продюсера Софья в это момент снимала супруга на телефон и не могла сдержать слез, искренне радуясь за любимого и гордясь им. К слову, дочки Эрнстов тоже стали героинями выпусков новостей. Эрика и Кира с интересом наблюдали за происходящим и хлопали папе. Эрика родилась в 2016 году, а Кира в 2017-м. Звездные родители частые гости на светских мероприятиях, а вот детей стараются оградить от излишнего внимания.

Напомним, фильм "Вызов" вышел на большие экраны 12 апреля. Для съемок этой картины Шипенко и Пересильд отправились в космос на 12 дней, чтобы снять ключевые сцены в невесомости.