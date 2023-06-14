«Газпром нефть» запустила беспилотные КАМАЗы между Москвой и Санкт-Петербургом

На федеральной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург сегодня впервые открыли движение беспилотных грузовых автомобилей. Экспериментальный проект, который давно обсуждался экспертами и автолюбителями, наконец, получил путевку в жизнь. Беспилотные КАМАЗы будут регулярно доставлять нефтепродукты, материалы и оборудование компании «Газпром нефть».

«Запуск беспилотных грузоперевозок по магистральной федеральной дороге – новый этап развития российского беспилотного наземного транспорта, означающий переход от его тестирования к масштабному применению. Наши технологии помогут снизить себестоимость междугородних грузоперевозок на дальние расстояния и повысить скорость доставки», - рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов.

Строго говоря, пилот в кабине КАМАЗов все-таки есть. По правилам режима испытаний, действующего на трассе М-11, в грузовиках должен присутствовать инженер, наблюдающий за работой экспериментальной техники. Он же готов в экстренном случае взять управление на себя. Но в штатном режиме этого не требуется: грузовик надежно контролируется системами навигации и связи, в нем установлен набор камер, радаров и лидаров.

«Газпром нефть» уже успешно использует беспилотные автомобили для перевозки грузов в арктических регионах. С 2021 года такие машины проехали более 10 тысяч километров. С этого года компания запустила регулярные грузоперевозки беспилотниками на Восточно-Мессояхском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.

На трассе М-11 движение КАМАЗов без водителей стартовало в рамках федерального проекта «Беспилотные логистические коридоры». В 2023 году участники программы, в число которых входит и «Газпром нефть», собираются перевезти между Москвой и Санкт-Петербургом более 50 тысяч тонн грузов. А в 2024 году первые беспилотники начнут курсировать и по другим дорогам России.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» Минтранса РФ разработан по поручению президента Владимира Путина в рамках цифровой трансформации транспортной отрасли. Его главная цель – внедрение цифровых инноваций на грузовом транспорте, а также проектирование, производство и эксплуатация беспилотных грузовых автомобилей.