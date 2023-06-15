14 июня Минобороны РФ сообщило, что с 4 июня ВСУ в рамках своего наступление потеряло не менее 7,5 тысяч человек Фото: REUTERS

Сорвали ротацию и напугали ударами вертолетов

Глава пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ на их передовых позициях в районе Молчаново, Новомлынск и Кисловка. А на Купянском направлении экипажи Ка-52 и Ми-28 нанесли восемь ударов по украинским позициям. Нанесен урон личному составу и военной технике 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны.

14 июня Минобороны РФ сообщило, что с 4 июня ВСУ в рамках своего наступление потеряло не менее 7,5 тысяч человек

Придушены нападавшие на Белгородскую область

Артиллерийские подразделения ЗВО ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожили позиции, с которых артиллерия ВСУ обстреливала Белгородскую область. Огонь корректировался с помощью беспилотника. Сейчас также уничтожаются взводные опорные пункты, рассеянные вдоль границы РФ. Но со стороны ВСУ продолжается разведка нашей территории и обстрелы мирных жителей и населенных пунктов. В последние дни российские расчеты разрушили несколько оборонительных сооружений и пунктов управления, а также уничтожили огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ, подготовленных для новых акций против Белгородчины. Начинается оформление санитарного кордона.

Сколько прибежало в ФРГ из незалежной за первый квартал 2023-го

Центральный реестр иностранцев в ФРГ выдал данные, что с января по март 2023 года в Германию прибыло более 81 600 беженцев с территории Украины. При том этот поток с востока в ФРГ становится все меньше. Так, в апреле на немецкую землю приехали 19 300 украинцев, в мае — около 15 600. Всего же в общей сложности из самостийной с февраля 2022 года уехало около 8,6 миллиона человек и сейчас на подконтрольных Киеву территориях живет не более 29 миллионов граждан. Дальше — меньше.

Зачем союзники давят на старика Байдена

Джо Байден подвергается давлению со стороны союзников по НАТО. Цель давления — чтобы старик Джо все-таки поддержал более «быстрый и надежный» путь к членству нелазелжной в альянсе. Вот что сообщает New York Times: «Многие союзники, особенно из стран, граничащих с Россией, хотят предоставить Киеву твердое обязательство по членству в преддверии саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе». Несколько стран хотят увидеть четкий график вступления Украины в альянс, но «только после того, как война перестанет бушевать». Байден же, как и лидеры таких больших стран, как ФРГ и Франция, спешить не хочет. Да и куда ему торопиться - в его то 80 лет.

Для чего Киев купил 700 комплектов российской военной формы

Украинские военные приобрели около семи сотен комплектов формы силовых структур России. Цель - подготовка провокации на Херсонском направлении, утверждает представитель силовых структур. Не исключается, что Киев снимет фейковые видеоролики. Режиссера с немецкой студии ЦДФ пригласят?

Глава МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС на день позже

Ренат Карчаа, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом», заявил, что визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, запланированный на среду, 14 июня, решили сдвинуть на четверг, 15 июня. Глава агентства прибыл 13 июня на Украину. В Киеве он сообщил, что среди его целей будет оценка обстановки на территории Запорожской АЭС. Особенно его волновала ситуация с водоснабжением ЗАЭС и ее охлаждающих контуров после подрыва Каховской ГЭС. Какая трогательная забота.

Украинские законы о нацменьшинства беспокоят Европу

В Венецианской комиссии при Совете Европы заявили, что ряд законов Верховной рады, включая закон о нацменьшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» - они не соответствуют Конвенции о правах человека. Юристы комиссии настаивают, чтобы в Киеве скорректировали текст. Что в рекомендациях? Включить «право для каждого человека организовывать мероприятия на языке нацменьшинств», отменить «обязательное предоставление перевода на украинский язык общественных мероприятий по требованию посетителей». Украину призвали изменить ряд пунктов документа, упростив издание книг на языках нацменьшинств и рассмотреть вопрос перевода официальных названий и общественной информации на эти языки. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что позиция Венецианской комиссии подтверждает: «у национальных сообществ, живущих на Украине», должно быть «право на образование на родном языке». А мы вам что говорили все последние годы?

Наемники в Херсоне захватывают приличные дома

Сейчас на подконтрольном Киеву правобережье Херсонской области тусуются полтысячи иностранных наемников. Это поляки, англичане и боевики из «Кавказского легиона», «Батальона имени шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Все они разместились в частных домах, которые отобрали у местных жителей. В частности, боевики из «Кавказского легиона» со своим командиром Ладо Гамсахурдия привольно разместились в частном двухэтажном доме в элитном районе Херсона. Известно, что в лучших районах этого города боевики также захватили частные домовладения между 4-й и 5-й улицами Веревчина и улицей Людвика Заменгофа и дома 117, 115, 125 и 127 по улице Гагарина. На эти адреса наемникам приходят посылки с гуманитарной помощью из Западной Украины. Уточнятся, что все дорогие дома были отобраны у тех, кто «сочувствовал России». Но бумеранг всегда возвращается.

На КПП в Латвии очередь из желающих въехать в Россию украинцев

Портал LSM извещает об очереди из граждан Украины и Молдавии, которые стремятся въехать в Россию. Сотни машин выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии. Всего неделю назад на латвийско-российской границе начал работу пункт по оказанию помощи тем гражданам Украины, которые захотели вернуться домой — в основном, в новые регионы России. Киеву стоит насторожиться — в успех их наступления не верят ни сограждане, ни соседи.

Бывшего Киевского судью поймали в Молдавии и посадили на 10 лет

Николай Чаус, экс-судья Днепровского райсуда Киева, приговорен к 10 годам заключения по обвинению во взятке. Приговор вынес судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины. Он не может быть обжаловано. Чауса обвинили в получении взятки еще в 2016 году. В 2021 году его похитили в столице Молдавии украинские спецслужбы на автомобиле с дипломатическими номерами и доставили в суд. Просто Моссад какой-то.