Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Алиев подготовил ВСУ адскую ловушку

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ОТБИЛ АТАКУ И ОТБРОСИЛ ПРОТИВНИКА

Гвардии рядовой Станислав ЛАКЕЕВ

«Боец расчета самоходной артиллерийской батареи гвардии рядовой Станислав Лакеев выполнял боевую задачу по уничтожению артиллерийских и минометных расчетов, бронированной техники, противотанковых средств, украинских боевиков на важном стратегическом рубеже. Националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаки российских войск. Находясь на огневой позиции, после получения от вышестоящего командования приказа на поражение выявленной цели, в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей. В ходе выполнения задачи, несмотря на активное применение врагом беспилотной авиации расчетом Станислава Лакеева был поражен командно-наблюдательный пункт противника и расположенная рядом с ним вражеская бронетехника. Профессионализм и отвага гвардии рядового Лакеева заставили противника перейти от наступления к обороне. Благодаря профессиональным и грамотным действиям Станислава Лакеева российские военнослужащие сорвали атаку противника, нанесли ему значительный урон, и удержали занимаемые позиции».

Гвардии рядовой Станислав ЛАКЕЕВ

СООРВАЛ НАСТУПЛЕНИЕ БОЕВИКОВ ВСУ

Капитан Евгений ПЛИСКАЧЕВ

«Капитан Евгений Плискачев, находясь в составе тактической группы со своим экипажем радиостанции, выполнял задачи по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмену информацией между подразделениями российских войск. Находясь в обороне в районе стратегически важного населенного пункта, экипаж радиостанции подвергся артиллерийскому удару со стороны противника. В ходе обстрела из артиллерии и миномётов боевиков был поврежден кабель питания станции, что привело к потере коммуникации между командиром тактической группы с командным пунктом.

Капитан Евгений ПЛИСКАЧЕВ

Плискачев, проявив мужество и отвагу, под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение подручными средствами. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Благодаря своевременным действиям капитана Плискачева удалось сорвать атаку украинских националистов на позиции российских войск и оперативно уничтожить два бронеавтомобиля иностранного производства и группу украинских боевиков».

НЕЗАМЕТНО УСТАНОВИЛ ТРИСТА МИН

Старший лейтенант Рашид АЛИЕВ

«Командир взвода заграждений инженерно-саперной роты, старший лейтенант Рашид Алиев, командир взвода заграждений инженерно-саперной роты в условиях постоянных обстрелов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выполнял боевую задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, фортификационному оборудованию позиций российских войск и установки минно-взрывных заграждений на одном из тактических направлений. Несмотря на угрозу жизни, Алиев со своим подразделением выдвинулся в назначенный район, произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей вероятного выдвижения к ним противника, объектов. Благодаря высоким профессиональным навыкам, своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей Алиевым установлено более 300 мин различного класса. Оборудованные старшим лейтенантом Рашидом Алиевым и его подчиненными минные поля, в первую очередь – противотанковые, в ходе попытки наступления противником на данном тактическом направлении нанесли существенный урон бронетехнике и автомобилям противника, значительно уменьшили пространство для маневра врага и способствовали удержанию обороны российскими подразделениями».