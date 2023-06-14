"Подбивают и сжигают их, хваленые эти чертовы танки Leopard": Что говорят российские солдаты на передовой об оружии НАТО

Александр Сапожников Фото: Андрей МИНАЕВ

…- Александр Михайлович, приветствую. Мы волнуемся, как проходят исследования в госпитале в Чите - в Забайкальском военном округе? Что говорят доктора? Как вы себя чувствуете?

- Сегодня я уже дома, меня выписали из госпиталя.

Чувствую себя хорошо.

Вчера военно-лечебная комиссия вынесла свой вердикт и мне была присвоена категория Д.

- Это что такое?

- Это значит - негоден к военной службе.

- Но вы, пожалуйста, не расстраивайтесь, ладно? Вы - мой Герой, все-таки полгода провели в зоне СВО, дали нам множество полезных комментариев. Так что - ладно, вы духом не падайте, хорошо?

- Александр, сто процентов не буду падать.

Я ни одной минуты не жалею, что был в зоне СВО и никогда за спины ребят, своих товарищей, не прятался.

Поэтому, ни о чем не сожалею. Конечно, жалею, что здоровье подвело.

(Напомню читателям - Александр Сапожников во время чеченской войны получил контузию. Которая дала о себе знать и тогда, когда он находился в зоне СВО. По этой причине, Сапожников даже попал там в госпиталь, откуда вскоре сбежал - по его собственному признанию, потому, что «на передовой стало горячо». - А.Г.)

- А теперь - ваши дальнейшие планы, Александр Михайлович?

- Ничего не поделаешь, теперь надо как-то лечиться и дальше работать на благо своей Родины.

- Перед тем, как вы отправились добровольцем в зону СВО, вам присвоили звание лейтенанта. (До этого Сапожников был старшим прапорщиком.) Ведь звание же это остается.

- Конечно.

- Ну, тогда, товарищ лейтенант, тем более мы вас «не списываем» - с наших боевых рубрик. А потому, с вас - традиционный комментарий…

- Я постоянно - на связи со своими командирами, товарищами. В направлении 5-й армии идет сейчас наступление со стороны СВО, и это вот как раз наши ребята держат позиции, отпор дают.

Они мне рассказали, что вчера дали жесткий отпор противнику, не дали ему пройти.

Ну, а я - остаюсь в строю, так же буду помогать ребятам.

Буквально недавно мы отправили туда большой вагон - 40 тонн гуманитарных грузов.

А на днях нашим воинам будут передавать «уазики», которые нам помогали приобретать МинДальВосток и губернатор Забайкальского края.

- Александр Михайлович Осипов… А что ещё ваши боевые друзья передают с передовой?

- Ну, сейчас наши не только отбили наступление противника, но и продвинулись вперед. Так серьезно!

Передвигают и госпиталь, и тыловые части…

То есть, линия соприкосновения уже сдвигается – это видно.

- А что говорят о хваленых немецких танках Leopard, которые вы собирались «разобрать». (На языке артиллеристов, с которыми «работал» лейтенант Сапожников, это означает «подбить вражескую машину». - А.Г.)

- Жгут, говорит, их. Там же не только эти чертовы танки Leopard, там еще какая-то у них есть техника.

Они же сначала ДРГ (диверсионною-разведывательные группы. - А.Г.) запускают, пехоту, потом тяжелую технику. У них такое наступление.

У нас все подразделения готовы к его отражению.

Подбивают и сжигают их просто, хваленые эти чертовы танки Leopard.

- Тогда мы надеемся, что через вас будем и впредь узнавать новости с передовой, коль вам позванивают ваши командиры.

- Хорошо. Если у меня получится, дай Бог, позволит здоровье, планирую тоже выехать туда, в зону СВО, с гуманитарной помощью, желание такое большое есть.

- Вы молодец. Выздоравливайте окончательно.

- Спасибо вам, Александр, за теплые слова поддержки – это очень сейчас для меня важно.

А коллективу фронтовой газеты «Комсомольская правды» низкий поклон.

- Спасибо. Обязательно передам. Удачи. Обнимаю. Пока.

- Мы победим!

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