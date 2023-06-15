Сбер выпустит новую партию платёжных стикеров

Сбербанк планирует выпустить новую партию платежных стикеров уже в июле. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв.

«В июле мы выпустим новую партию платежных стикеров с несколькими оригинальными дизайнами на выбор клиента, пока точное количество мы определяем - это будет зависеть от спроса наших клиентов, но оно точно будет больше предыдущего объема, - сообщил первый зампред банка. - Напомню, что в феврале мы выпустили 100 тысяч стикеров для наших клиентов, которые были разобраны за несколько часов. За это время мы внимательно изучили пользовательский опыт и провели ряд улучшений стикеров»

Кирилл Царёв пояснил, что платёжный стикер — это вариант дебетовой СберКарты «Мир», поэтому параметры его использования аналогичны. Можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, или заблокировать стикер в случае утраты.

«В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно, - подчеркнул он. - Стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных