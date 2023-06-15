Пользователи ВКонтакте смогут увидеть трансляцию XVII Конкурса Чайковского: выступления самых талантливых музыкантов мира и эксклюзивный контент

ВКонтакте проведёт трансляцию крупнейшего события в мире классической музыки — XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Он пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 19 июня по 1 июля. Миллионы пользователей соцсети смогут насладиться трансляциями живых выступлений самых талантливых исполнителей мира в специальной подборке на платформе VK Видео, а также в сообществе конкурса.

Пользователям ВКонтакте из любой точки мира будут доступны в качестве Full HD соревнования исполнителей в шести специальностях: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые инструменты» и «медные духовые инструменты». Зрители смогут увидеть в онлайне эксклюзивный контент: концерт-открытие и гала-концерты лауреатов, дневники конкурса, интервью с гостями, закулисные репортажи и другие эксклюзивные съёмки.

В преддверии конкурса в сообществе также проходит культурный проект «Страна Чайковского» — в нём участвуют всемирно известные лидеры музыкальных направлений и талантливые молодые исполнители. Они читают фрагменты из дневников Петра Ильича Чайковского. Ролики проекта посмотрели уже более трёх миллионов зрителей.

Впервые Конкурс Чайковского собрал именитых музыкантов из разных стран в 1958 году. С тех пор он проходит раз в четыре года и считается Олимпиадой в мире исполнительского искусства. Творческое состязание не раз становилось стартовой площадкой для молодых одарённых музыкантов, помогало им обрести любовь публики и признание профессионального сообщества.

Призовые места конкурса принесли мировую известность многим музыкантам, среди которых пианисты Ван Клиберн, Григорий Соколов, Денис Мацуев, скрипачи Гидон Кремер и Владимир Спиваков, виолончелисты Марио Брунелло и Давид Герингас, вокалисты Владимир Атлантов, Елена Образцова, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко и многие другие.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Мы очень рады, что пользователи ВКонтакте смогут увидеть трансляцию XVII Конкурса Чайковского, который давно стал одним из самых значимых событий в мире классической музыки. Выступления самых талантливых артистов мира и эксклюзивный контент с этого праздника музыки — всё это доступно теперь и нашей аудитории. Культура — неотъемлемая часть ВКонтакте. Мы всегда поддерживаем подобные инициативы и надеемся, что зрители смогут насладиться классической музыкой на нашей платформе».

Ранее ВКонтакте отметила 150-летие композитора Сергея Рахманинова и запустила в честь его юбилея масштабный проект. Пользователи смогли увидеть трансляции концертов Московской, Санкт-Петербургской и Свердловской филармоний. Зрителям в прямом эфире были доступны выступления Дениса Мацуева и Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева, а также других звёзд академической сцены.