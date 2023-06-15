«Киберпатриоты» Росгвардии вошли в десятку лучших IT-команд страны

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Команда Пермского военного института успешно выступила в самом масштабном хакатоне страны и стран СНГ «Лидеры цифровой трансформации», собравшего более 7000 участников из всех субъектов РФ и 37 стран мира. По итогам финальных испытаний она вошла в десятку лидеров форума, лучших команд страны.

«Формат хакатона позволяет специалистам разных областей (программисты, дизайнеры, менеджеры), объединяясь в команды, решать поставленные задачи в области цифровизации.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В 2023 году IT-конкурс был нацелен на создание инноваций, позволяющих обеспечить жизнь в большом городе технологичнее и удобнее для граждан», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

На этот раз команда «Киберпатриоты» Пермского военного института Росгвардии создала программный продукт «Рекомендательный сервис динамического прогнозирования спроса на авиарейсы», учитывающий динамику бронирования, сезонность и другие внешние факторы.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Отметим, что курсанты Пермского военного института не первый раз успешно показывают свои информационные продукты. Ранее девушки-курсанты Пермского военного института Росгвардии стали финалистами конкурса «Цифровой прорыв», разработав проект, позволяющий облегчить трудоустройство граждан с ограниченными возможностями.

А в майском хакатоне «Искусственный интеллект для анализа больших данных», проводимом Главным информационно-аналитическим центром МВД России, команда «Киберпатриоты» разработала проект «Система обнаружения объектов с использованием искусственного интеллекта».