На Кубе для абонентов билайна с 5 июля подешевеет мобильный интернет

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Обвал цен на услуги мобильной связи ждет клиентов билайна, которые собираются в отпуск или по делам на Кубу. По данным оператора, тарифы в роуминге существенно снизятся с 5 июля.

Так, стоимость интернета на Острове свободы упадет сразу в 1750 раз: с 768 рублей за 1 Мб до 450 рублей за целый Гб трафика на максимальной скорости. После исчерпания пакета скорость до конца дня составит 128 Кбит/с.

Голосовые вызовы подешевеют с 200 до 45 рублей за минуту разговора. Столько же будет стоить и отправка SMS.

– Мы ведем постоянную работу по увеличению числа стран с выгодными ценами на роуминг. По тем же ценам, что и на Кубе, услуги мобильной связи для абонентов билайн уже доступны в 158 странах мира, включая Турцию, Египет, Таиланд, Мальдивы, ОАЭ и Гоа, – отметили в пресс-службе компании.

Полный список стран вы найдете в мобильном приложении билайна в разделе «Путешествия по миру».

КАК ЕЩЕ СЭКОНОМИТЬ

Связь в роуминге может быть еще выгоднее за счет персональных пакетов — в них больше минут и Гб, рассчитанных сразу на несколько дней. В пересчете на сутки получается дешевле, ведь пакеты роуминга подбираются индивидуально, с учетом потребностей каждого абонента.

Также разумно распоряжаться деньгами помогут опции «Мессенджеры в роуминге» и «Карты в роуминге». С ними клиенты получают неограниченный объем трафика на популярные мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber) и приложения навигации (Google Maps, «Яндекс.Карты») на скорости до 128 Кбит/с. Цена — 75 рублей в день для каждой опции. Подключить услуги можно в мобильном приложении оператора.

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