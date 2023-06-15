ПСБ поддержит социально значимые проекты в Якутии

Мероприятие прошло с участием председателя ПСБ Петра Фрадкова, глав ряда российских регионов, руководителей крупнейших компаний и госкорпораций, который был посвящен теме экономических приоритетов и целей российского бизнеса и регионов.

В рамках мероприятия было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия). Подписи под документом поставили Петр Фрадков и глава республики Айсен Николаев.

Стороны договорились о банковской поддержке реализации социально значимых проектов и программ развития предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Сотрудничество предусматривает развитие системы кредитования предпринимательства, предоставление ипотечных продуктов населению, реализацию федеральных программ по обеспечению граждан жильем и развитию жилищного строительства в республике.

«ПСБ и руководство региона начали сотрудничество для улучшения экономического и инвестиционного климата в республике, поддержки особо значимых для нее проектов, развития социальной инфраструктуры. Уверен, что опыт совместной реализации проектов будет востребован, применим и масштабирован и в других субъектах РФ», - прокомментировал Петр Фрадков.

«Подписанное сегодня соглашение позволит нам воплотить в жизнь ключевые федеральные и региональные программы, обеспечить финансовую поддержку жителям и бизнесу, выстроить плодотворное сотрудничество при реализации важных для Республики Саха инвестиционных проектов», – отметил Айсен Николаев.