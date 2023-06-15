Антон Финогенов, директор по развитию городской среды ДОМ.РФ: «Любое городское планирование связано с тем, как сделать жизнь людей лучше»

Антон Финогенов, директор по развитию городской среды ДОМ.РФ. Фото: Андрей Минаев

Что дает развитие городов экономике, для чего нужны инфраструктурные облигации и чем отличается мастер-план развития города от хорошо известного с советских времен генплана? На площадке Петербургского международного экономического форума в студии «Радио «Комсомольская правда»» рассказал директор по развитию городской среды «ДОМ.РФ» Антон Финогенов.

«ЛЮДИ – ОСНОВА ВСЕГО»

- Антон Владимирович, на полях Петербургского форума много говорят о российской экономике и ее будущем в связи с российскими городами. В чем здесь связь?

- Дело в том, что сервисная экономика – это основа городской экономики. А в городах, как известно, у нас живет, с учетом агломерационных территорий, более 80% населения. Если в советское время промышленность в городской экономике – это зачастую 60-70 и даже 80%, то сейчас в крупнейших миллионниках, которые даже исторически были промышленными, не больше 20-30%. Поэтому, конечно же, развитие городов с точки зрения их диверсификации, развития различных сервисов – от образовательных, торговых и медицинских до каких-то инновационных направлений, креативного бизнеса, - это всё то, что, собственно, и должно создавать большую часть экономики России.

Поэтому крайне важно этот процесс планировать. Потому что мы понимаем отлично, многим инновационным направлениям в городах нужна поддержка. Когда государство определяет, куда вложить инвестиции в инфраструктуру, для того чтобы не только решить базовые потребности населения, водоснабжение, транспорт, но и повысить доходы населения. Тогда, собственно, и занимаются стратегическим планированием, для того чтобы понять, куда рубль бюджетных вложений должен быть направлен, чтобы налогами вернулось несколько рублей уже в ближайшие годы.

- Как развитие территорий влияет на экономику городов?

- Люди голосуют ногами. И мы понимаем отлично, что в любом бизнесе - креативном, сервисном, уже и в технологичном промышленном - люди – основа всего. Они очень легко переезжают в те города, которые более комфортны для жизни, более безопасны, где нормальный воздух. Исходя из этого, крайне важно удержать квалифицированный человеческий капитал. Поэтому любое городское планирование, любая урбанистика, она связана с тем, как сделать жизнь горожан лучше, качественнее и выиграть в этой вечной конкуренции за людей.

МАСТЕР-ПЛАН ФОРМИРУЮТ ЛЮДИ

- Какие инструменты «ДОМ.РФ» предлагает для комплексного развития российских территорий соответственно росту экономики?

- Иногда бывает так, что дома построены, а школ, детских садов либо нет, либо строятся гораздо позже, чем люди заселяются в дома. К сожалению, это очень ярко видим в зонах нового строительства. Но сейчас эта проблема все более активно решается, в том числе за счет инфраструктурных облигаций. Это длинные кредитные деньги для девелоперов на постройку параллельно с жильем транспортной инфраструктуры, школ, садиков, парков и прочего. Это, наверное, базовая история.

Вторая история – цивилизованные арендные дома, которые во многом позволяют людям получить качественное жилье здесь и сейчас, не направляя свою жизнь на ипотечные выплаты.

И, конечно, важнейшее направление – качество среды, образование населения в сфере урбанистики. Потому что мы понимаем, когда покупатель придет к девелоперу и начнет четко требовать какие-то качественные критерии, быстрее девелопер начнет это закладывать в продукт, который он продает.

- Что такое мастер планирования городов? Явление это достаточно новое для нашей страны.

- Многие слышали еще с советского времени такое слово – генплан. Так вот, мастер-план это некий следующий уровень развития генплана. Просто генплан, он был про стройку, но не про экономику, не объяснял, собственно, за чей счет вот это счастье. В генплане написано - 100 садиков к 30-му году, а вот откуда взять деньги, не очень понятно. А мастер-план как раз увязывает эти вопросы – где взять деньги, где заработать и, собственно, что построить. Это, наверное, ключевое отличие от генплана. А второй момент – то, что население вовлекается в разработку этого документа. Если генплан на общественных слушаниях демонстрировался, когда по факту был уже сделан: согласились, не согласились, как говорится, ваши проблемы. То мастер-план с самого старта разработки работает в логике идей, и уже потом ответы в рамках какой-то проектной деятельности. Люди могут сразу понять, что их мнение учли или не учли, но дали на это аргументированный ответ, почему.

- Получается, мастер-план больше ориентируется на население и бизнес, чем тот самый генплан, про который вы сейчас упоминали?

- Дело в том, что население и бизнес – это все равно 60-70% всех инвестиций в городе. Как бы ни наращивались бюджетные инвестиции, если ты с этими людьми, с этими бизнесами не начнешь взаимодействовать, они просто не поверят в этот документ. Поэтому, конечно, важно определенный баланс выстроить – и бюджетные инвестиции, ну, и мотивация участвовать в процессе само население. Любой, кто арендует квартиру, покупает квадратный метр, он фактически инвестирует в город.