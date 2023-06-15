Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционно-промышленной политики Москвы: «За десять лет мы серьезно поменяли ткань городской промышленности»

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционно-промышленной политики Москвы. Фото: Андрей Минаев

На площадке Петербургского международного экономического форума студию «Радио «Комсомольская правда» руководитель департамента инвестиционно-промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, который рассказал об успехах в развитии промышленности столицы.

«УСИЛИЯ ГОРОДА УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ»

- Как сегодня обстоят дела с промышленностью Москвы, которая, как мне кажется, еще относительно недавно, лет 10-15 назад, продвинутым промышленным центром точно не казалась?

- Действительно, Москву ассоциировали с финансовыми центром, научным центром, культурным центром, но уж точно не с промышленным центром. За последние 10 лет мы серьезно поменяли ткань города промышленного, мы создали очень много новых производств, стимулировали создание новых площадок и сейчас город нацелен на появление все новых и новых инвесторов, занимающихся обрабатывающей промышленностью, созданием высокотехнологичных, экологически чистых производственных мощностей. Результаты прошлого года говорят о том, что усилия города по стимулированию создания новых обрабатывающих производств увенчались успехом, потому что за прошлый непростой год количество промышленных площадок в столице увеличилось на 20%. Из них порядка 50 производств –средние и крупные, которые либо были вновь открыты в рамках масштабных инвестиционных проектов, либо модернизированы и фактически перезапущены.

- А у вас есть какие-то цифры, которые бы показывали инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств?

- Да, мы за прошлый год показали рекордный рост инвестиций. Основные средства инвестиций в промышленность, науку и информационные технологии у нас составили 1,1 триллиона рублей – это рекордная цифра для города, хотя год был непростой в плане экономики. У нас половина года была нестабильная ситуация, связанная со скачками ключевой ставки, поэтому многие предприниматели были в ожидании изменений. Тем не менее, объем инвестиций огромный. Мало того, мы за прошлый год показали рекордный объем инвестиций в обрабатывающей промышленности. Суммарно в обработку было вложено более 170 млрд. рублей, что превышает объем инвестиций многих развитых промышленных регионов страны.

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НИШИ ОСВОБОДИЛИСЬ»

- Поговорим о стимулах. Мер поддержки в Москве создано, как мне кажется, достаточно много, но можно ли сказать, что у столицы есть какая-то экосистема, в которой сегодня живут промышленные предприятия?

- Такая система есть. Мы очень хорошо прошли прошлый год. Я считаю, что мы больше пользы получили от того, что делали наши недружественные партнеры, чем какого-то ущерба для промышленных предприятий, потому что они освободили потребительские ниши и дали возможность нашим производителям серьезным образом расширить и линейку производства, и свои производственные мощности. Но еще мы хорошо прошли этот период благодаря тому, что очень гибко меняли меры поддержки - и финансовые, и нефинансовые - для наших промышленных предприятий создавали некую среду безопасности, которая позволяла инвесторам быть уверенным в завтрашнем дне.

Что это за среда? Безусловно, это поддержка спроса в виде офсетных контрактов, которые мы активно заключали. Мы не снизили объем заключения офсетных контрактов, а, наоборот, увеличили, что позволило нам привлечь новых инвесторов, в том числе, с иностранным капиталом из наших дружественных стран. Многие отечественные инвесторы переориентировали свои ресурсы с инвестиций, например, в торговлю или офисную недвижимость, в инвестиции в промышленность. Плюс, мы ввели ряд финансовых мер поддержки. Причем это не просто субсидиарные меры поддержки, а стимулирующий инвестиционный инструмент, например, компенсация процентной ставки по кредитам на развитие или модернизацию производств. Такой механизм позволил нам быть уверенным в том, что у инвестора, с одной стороны, серьезные намерения по вложениям в городскую экономику, а, с другой стороны, мы дали дешевые деньги для предпринимателей, которые позволили им вкладываться в создание новых производственных мощностей.

Владислав Овчинский рассказал об успехах в развитии промышленности столицы. Фото: Андрей Минаев

- Мэр Москвы Сергей Собянин в этом году говорил о создании так называемого «зеленого коридора». Что это за проект?

- Честно говоря, мы до последнего момента не были уверены в том, что сможем реализовать этот проект. Он заключается в создании для бизнеса максимально короткого пути для решения своей задачи по созданию нового производства. Причем на протяжении последних 10 лет мы занимались снятием административных барьеров и упрощали процедуры, переводили процедуры в электронный вид, убирали бумажный документооборот из государственных услуг – то есть, многое делалось для того, чтобы сделать процедуру прозрачной. «Зеленым коридором» мы не просто сделали ее прозрачной, а установили для себя суперамбициозные сроки по согласованию тех или иных административных процедур. Если посмотреть на строительный цикл, мы уменьшили сроки на 49%. Это означает, что мы в два раза снизили объем трудозатрат бизнеса на прохождение административных процедур. Одним решением.

Сейчас мы активно делимся практикой «зеленого коридора» с нашими федеральными коллегами, с другими регионами России и уже в этом году более 100 предприятий, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты на территории города, связанные с обрабатывающей промышленностью, почувствуют результаты «зеленого коридора» на себе. Потому что все сроки, начиная от предпроектных работ и согласования предпроектных решений, заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, укоротились в разы. А некоторые процедуры перешли из согласительного порядка в уведомительный. Когда в принципе город лишь получает информацию о том, что та или иная процедура будет совершена.

«ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН»

- В последнее время инвесторы отдают предпочтение строительству предприятий с нуля или пользуются теми готовыми территориями, которые им предоставляются?

- На самом деле в большинстве случаев готовых территорий нет, имеются готовые промышленные предприятия, которые требуют модернизации. Действительно, многие предприятия сейчас вошли в стадию модернизации, чтобы повысить эффективность своей деятельности. В прошлом году мэром была запущена программа «Земля за рубль», когда город предоставляет земельные участки за символическую плату производственнику, который готов реализовывать масштабный инвестиционный проект в виде создания новой производственной площадки. Эта программа оказалась очень популярной, многие промышленники обратились за предоставлением земельного участка, мы поддержали всех тех, кто пришел, кто подтвердил свою состоятельность с точки зрения дальнейшего развития производства и с точки зрения экологичности и безопасности этого производства для горожан. Потому что это тоже важная история, чтобы обрабатывающая промышленность не создавала проблем для городской среды и для горожан. Все эти проекты мы поддержали, и понимаем, что в ближайшие два-три года у нас появятся много новых производств, особенно в потребительских отраслях, таких, как пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, фармацевтическая, в высокотехнологичных отраслях, в микроэлектронике, приборостроении, радиоэлектронике. Процесс запущен, будем ждать результатов.

«СОЗДАНА НОВАЯ ОТРАСЛЬ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ»

- Хотелось бы с вами поговорить об индустриальном парке «Руднево», это одна из площадок особой экономической зоны «Технополиса Москва». В этом году его посещал президент России. Что показывали в «Руднево» президенту и какое будущее у этой площадки?

- В этом году на площадке «Руднево» был создан федеральный центр беспилотных авиационных систем. Это совместный проект правительства Москвы, Минпромторга и Агентства стратегических инициатив. Фактически создана новая отрасль гражданской беспилотной авиации, которая базируется в «Руднево». Сейчас 10 резидентов занимаются этим направлением. Это и производители, и эксплуатанты беспилотных авиационных систем… Президенту показывали успехи в этой отрасли – запуски первых производств. Помимо всего прочего, «Руднево», конечно, площадка для высокотеха, это площадка для тех производств, которые критически важны для города и для страны и которые надо опережающими темпами запустить.

Чем хороша площадка «Руднево», как и любая другая площадка особой экономической зоны? Мы с городом создаем инфраструктуру, предоставляем ее промышленникам по сниженной ставке арендной платы, и они имеют возможность за два-три месяца организовать новое производство, создать новые рабочие места, тем самым увеличить поступления в городской бюджет, а самое главное – начать выпускать ту продукцию, которая раньше в городе в принципе не выпускалась.

Столичная особая экономическая зона находится не только в «Руднево». Это и площадки «Алабушево», «Печатники» - всего их шесть. У каждой есть определенная специализация. Например, на площадке «Алабушево» был создан фармацевтический кластер, где каждый год открываются новые крупные производственные площадки, заводы, где выпускают критически важные лекарственные средства и для городского заказа, и для коммерческого рынка. На площадке «Печатники» был создан кластер электромобилестроения, рядом находится завод «Москвич», который тоже активно развивается. Мэр озвучил планы по созданию собственного автомобиля без участия или с низким участием иностранных компонентов. А это требует серьезных усилий по созданию компонентной базы и по тому, чтобы развернуть эти производства, в том числе, и в рамках особой экономической зоны. Поэтому площадки особой экономической зоны мы будем дальше развивать, и уже в прошлом году каждое четвертое производство в городе открывалось именно в рамках особой экономической зоны, но, я думаю, что процесс будет только интенсифицироваться.

- С точки зрения обычного жителя, в чем плюсы развития таких индустриальных парков и промышленных предприятий для города?

- Как раз площадка «Руднево» - яркий пример создания таких высокотехнологичных зон. Во-первых, мы создали эту зону на территории, которая была не в очень хорошем состоянии с точки зрения экологичности использования этой территории. Мы же провели полную регенерацию, очистили территорию, создали чистую, хорошую среду.

Кроме того, это создание высокооплачиваемых высокотехнологичных рабочих мест. Надо сказать, что многие предприятия поддерживают крайне высокий уровень заработных плат, потому что важно создавать рабочие места для тех сотрудников, которых в стране единицы. И мы сейчас только начинаем заново фактически создавать новый слой инженерных прикладных специалистов, инженеров, которые работают на наших площадках. Мы для этого тоже запускаем отдельные проекты, которые реализуют такую поддержку в плане образования и подготовки кадров. И, конечно, для горожан это новый виток в развитии района, в котором создается такая площадка. Это возможность простимулировать не только создание рабочих мест, но и создание социальной инфраструктуры, потому что вокруг таких площадок мы создаем и хорошую инфраструктуру для работников этих площадок и для жителей, которые активно используются жителями близлежащих районов и приносят пользу и для промышленности, и для города в целом.