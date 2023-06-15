«Столото» подписал соглашение о продлении стратегической поддержки комплекса ГТО

Фото: Пресс-служба «Столото»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) распространитель государственных лотерей «Столото» подписал соглашение о продлении стратегического партнерства с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). С 2019 года комплекс ГТО вошел в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», за исполнение которой отвечает федеральное Министерство спорта.

Компания является стратегическим партнером комплекса ГТО с 6 сентября 2022 года. В рамках сотрудничества распространитель гослотерей поддерживает деятельность федерального методическо-выставочного центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (МВЦ ГТО).

«ПОДДЕРЖКА СПОРТА – ЭТО ЧАСТЬ ДНК»

Соглашение о продлении стратегического партнерства подписало руководство компании «Легенда» — официального лицензиата ГТО. Церемония прошла 15 июня 2023 года в деловом павильоне Министерства спорта России на ПМЭФ.

«Стратегическое партнерство «Столото» и комплекса ГТО — это достойное продолжение традиций поддержки спорта со стороны лотерей в нашей стране. Ведь исторически государственные лотереи в России являются инструментом финансирования социально значимых инициатив и крупных спортивных проектов, — сообщила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital Оксана Тубман. — Сейчас гослотереи – это значимый источник пополнения бюджетов России, при этом средства идут на развитие физкультуры и спорта. Поддержка спорта – это часть ДНК «Столото», и мы гордимся этим действительно продуктивным стратегическим партнерством с комплексом ГТО. Отмечу, что в рамках этого партнерства появился и начал свою работу уникальный центр ГТО на Воробьевых горах. Его посетили уже более 24 000 человек, которые смогли не только проверить свою физическую форму, но и узнать историю лотерей в нашей стране, их вклад в развитие социальных проектов и спорта, узнать историю ГТО. Уверены, что продление стратегического партнерства позволит и дальше вносить вклад в развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни среди россиян».

«Мы благодарим «Столото» за плодотворное сотрудничество и партнерские отношения, которые удалось развить. Мы рады вместе выполнять поручение президента Владимира Владимировича Путина, в рамках продолжения традиций комплекса «Готов к труду и обороне» развивать и популяризовать ГТО, делать его массовым и зрелищным спортом, привлекать к ведению здорового образа жизни граждан России. Благодаря взаимодействию и совместным усилиям мы будем успешнее выполнять намеченные Президентом задачи», — отметил член высшего наблюдательного совета Федерации многоборья ГТО России, генеральный директор ООО «Легенда» Владимир Войтеховский.

ОТ 6 ДО 70 И СТАРШЕ

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения России, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Федеральный методическо-выставочный центр Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работает в тестовом режиме с декабря 2022 года на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы» в Москве, в помещениях станции канатной дороги «Лужники», и доступен для всех желающих. Методическо-выставочный центр ГТО – это многофункциональное инновационное высокотехнологичное спортивное пространство, оснащенное самым современным мультимедийным и выставочным оборудованием, а также лицензионным спортивным инвентарем. Кроме того, в центре расположен музей «Столото» с информацией об истории государственных лотерей в нашей стране и их вкладе в развитие спорта и физкультуры в России.

В центре расположена интерактивная аудиовизуальная экспозиция, а также материальные экспонаты, которые имеют историческую ценность для реализации комплекса ГТО: коллекция знаков отличия за 1931-2014 годы, элементы атрибутики из коллекции Государственного музея спорта и частных коллекций, а также зоны выполнения испытаний комплекса ГТО более чем по 11 видам.

Поддержка развития спорта и благотворительных проектов – одно из важнейших направлений программы корпоративной социальной ответственности распространителя гослотерей. Реализация этой программы проходит на собственные средства, выделяемые сверх целевых отчислений в государственный бюджет на развитие физической культуры и спорта. Организация системно поддерживает более 25 российских спортивных и благотворительных проектов различного масштаба, среди них: Международный форум «Россия – спортивная держава!», строительство корпуса пансионата «Измалково» (организатор строительства – благотворительный фонд «Подари жизнь»), акция «РусКлиматФонда» по высадке молодых лесов в рамках глобального проекта «Леса для климата», благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией», Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» и другие.