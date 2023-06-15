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Политика15 июня 2023 12:35

Путин встретился со своим партнером по ПМЭФ

В Кремле прошли переговоры с президентом Алжира
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Африканского политика приняли в Кремле по высшему разряду

Африканского политика приняли в Кремле по высшему разряду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У главы Алжира Абдельмаджида Теббуна в России непривычно долгий визит. Он прилетел в начале июня почти на две недели. За это время он успел переговорить с Мишустиным, Медведевым, спикерами обеих палат парламента… И вот теперь очередь дошла до президента.

Африканского политика приняли в Кремле по высшему разряду. Последний раз с таким церемониалом встречали председателя КНР.

Путин напомнил, что сегодня политики подпишут Декларацию об углублении стратегического партнёрства

Путин напомнил, что сегодня политики подпишут Декларацию об углублении стратегического партнёрства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер, - сказал в самом начале Владимир Владимирович. - Как известно, СССР оказал значительную поддержку алжирским друзьям в освободительной войне, а в первые годы независимости Алжира содействовал становлению Алжира как независимого, суверенного государства.

Путин напомнил, что сегодня политики подпишут Декларацию об углублении стратегического партнёрства.

В ответ Теббун заверил, что никакое давление не заставит его страну разорвать отношения с Россией.

Президенты завтра встретятся еще раз – на пленарной сессии Петербургского экономического форума. Глава Алжира будет главным гостем мероприятия, выступит с докладом и ответит на вопросы из зала.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2023