Робот, давай дружить: в «Сбере» рассказали, как искусственный интеллект сделает нас богаче

НЕЙРОСЕТИ ПРИНОСЯТ ТРИЛЛИОНЫ

«Разворот на восток» для российской экономики вообще-то начался не в прошлом году. Россия, Китай, Индия и другие страны Азии уже два десятилетия успешно работают в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Но теперь значение этой организации выросло еще сильнее. Все меняется так быстро, что зачастую бизнес хочет лишь одного: спокойно работать, общаться и торговать с зарубежными партнерами без потрясений и внезапных «сюрпризов». Многие представители бизнеса рассчитывают, что сегодня именно ШОС сможет создать для них такие условия.

Как мы можем эффективнее развивать деловые связи в рамках ШОС по самым разным направлениям – от логистики до искусственного интеллекта? Эти вопросы обсудили на сессии Петербургского международного экономического форума «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС».

На искусственном интеллекте остановимся отдельно. Эта сфера сейчас – и самая модная, и одна из наиболее перспективных. И именно Россия входит в число мировых лидеров по развитию нейросетей.

- В течение десяти лет искусственный интеллект даст рост ВВП примерно на 7-10%, производительности труда - на 15%. ВВП стран ШОС составляет $23 трлн, и, по прогнозу, он будет расти примерно на 40-45%. Добавляем рост еще на 7-10% — и еще плюс $2,5-3 трлн может быть получено странами ШОС только за счет внедрения искусственного интеллекта. Хорошая цифра! – оценил на сессии первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин.

РЕГУЛИРУЙ И РАЗВИВАЙ

Но чтобы искусственный интеллект реально служил людям, нужно регулирование. Причем грамотное. Как в России, США или Китае, например.

- У нас очень дружественное отношение к искусственному интеллекту и взвешенное регулирование, поддерживающее его развитие. Во многом благодаря правильному регулированию в России есть крупные нейросети - в том числе сберовский GigaChat и Kandinsky. Создание правильного регулирования может быть тем драйвером, который позволит вырваться странам-участницам ШОС вперед в части искусственного интеллекта и увеличить ВВП, - пояснил Александр Ведяхин.

По мнению Ведяхина, есть смысл создать единый центр компетенций по искусственному интеллекту в рамках ШОС, чтобы специалисты могли обмениваться лучшими практиками применения нейросетей на благо людей.

- Искусственный интеллект может хорошо предсказывать такие проблемы, как пожары, засухи, глобальное изменение климата и т. д., – говорит первый зампред правления «Сбербанка».

И опыт России и «Сбера» тут был бы очень полезен зарубежным коллегам.

- В России есть Кодекс этики искусственного интеллекта. Его подписали более 180 участников рынка и тем самым сами на себя наложили ограничения, которые обязались выполнять. Искусственный интеллект сейчас находится на такой стадии, когда ему важно научиться понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И когда мы ему это «объясняем», мы должны базироваться на принципах общечеловеческой этики. И если этот кодекс будет распространяться дальше – например, по странам ШОС – это будет большим шагом вперед, - говорит Александр Ведяхин. - А мы, как «Сбер», можем быть центром компетенций и помогать вырабатывать правильное регулирование в этом направлении.