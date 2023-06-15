Запугать и оболгать: Киев по заданию Запада применил тактику террористов

6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ Фото: соцсети

В четверг ранним утром из Одессы по российскому полуострову были запущены сразу 9 ударных дронов. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, «6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушено и посажено средствами РЭБ». Правда один из этих беспилотников все-таки взорвался - это было у села Докучаево - но никому вреда не принес, лишь в несокльких домах оказались выбиты стекла.

Украинские же телеграм-каналы сразу же наплодили массу вбросов - «десятки раненых…», «уничтожена инфраструктура…», «власти скрывают…». На это Сергей Аксенов попросил жителей и гостей Крыма «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

Крым достаточно регулярно подвергается налетам и наплывам беспилотников, но всеми этими атаками ПВО и береговая оборона успешно справляются.

Такими ударами Киев преследует сразу несколько целей, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков:

- Первое. Они бьют по всем направлениям, проверяя нашу ПВО. По их логике, из-за этих ударов мы вынуждены будем направлять на разные направления дополнительные средства, ослабляя оборону района ведения боевых действий.

Второе. Запад пытается взорвать нас изнутри. Этими ударами они хотят посеять хаос, неопределенность, недоверие к власти. Одним из средств достижения этих целей являются вот такие удары по мирным городам - это классическая форма ведения террористической войны, то есть войны на устрашение. То же было и с уничтожением Дрездена и с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Ни то, ни другое военного значения не имело никакого.