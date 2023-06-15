Повышать призывной возраст будут поэтапно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призывать на срочную службу в России будут с 21 года

Все: разговоры, слухи и домыслы о повышении возраста молодых людей, призываемых на военную службу, можно считать законченными. Госдума на сей счет определилась и уже в первом чтении приняла об этом законопроект. Возможно, ко второму чтению и будут какие-то отдельные поправки, уточнения, но принципиально путь выбран — призывники в России станут на 3 года старше.

Дискуссии по этому вопросу разгорелись в декабре прошлого года, когда министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный - повысить с 27 до 30 лет. Владимир Путин это предложение поддержал.

Когда начнется призыв в армию с 21 года

Повышать призывной возраст будут поэтапно. Осенний призыв-2023, скорее всего, пройдет еще по старым правилам. А уже в 2024 году будут призываться хлопцы в возрасте с 19 до 30 лет. В 2025 году — в возрасте с 20 до 30 лет. А с 1 января 2026 года и далее — в возрасте с 21 года до 30 лет.

Для чего в России повышают призывной возраст

- В армию будут приходить парни более зрелые физически и психологически, обладающие навыками (многие из них уже будут иметь дипломы об окончании средних-профессиональных или высших учебных заведений). А это важно, учитывая, что боевая техника в армии все сложнее. Личный состав станет более дипломированным.

- Юношам не придется сразу после школы бегать по военкоматам, отвлекаясь от поступления в техникумы и вузы.

- Разгрузятся и военкоматы — им меньше придется проверять отсрочки от призыва, если юноша — студент. Снизятся и затраты на медицинское освидетельствование призывников на сумму (по подсчетам депутатов) свыше 639 млн рублей в год.

- Психологи считают, что сейчас окончательное формирование личности наступает позже, чем в 20-м веке. В среднем как раз к 21 году.

Кого будут призывать на срочную службу в армии по новым правилам

- На время реформы гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающим в запасе и не служившим по призыву ранее, дается право послужить по своему желанию.

- Добровольно пойти на срочную военную службу будет разрешено и с 18 лет. Для этого нужно будет подать заявление в призывную комиссию

-. Для альтернативной службы призывной возраст расширяется с 18 до 30 лет.

- Все ранее установленные причины для отсрочек и льготы для срочников тоже остаются в силе.

При этом - внимание - сам срок службы в армии не увеличивается. Он остаётся прежним — 1 год.