ДОМ.РФ и Совкомбанк объявили о выпуске ипотечных облигаций на 100 млрд рублей

Директор ДОМ.РФ Давид Овсепян и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

ДОМ.РФ и Совкомбанк подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве на рынке ипотечного кредитования, в том числе о выпуске ипотечных облигаций на сумму в 100 миллиардов рублей. Ценные бумаги будут обеспечены закладными банка и поручительством Института развития в жилищной сфере. Свои подписи под документом 15 июня поставили финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Соглашение было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ предусматривает несколько выпусков ипотечных ценных бумаг, в том числе «зеленых» и социальных. Кроме того, ДОМ.РФ и Совкомбанк подтвердили свои намерения по совместному развитию рынка ипотечного кредитования и ипотечных облигаций.

«Секьюритизация ипотечного портфеля на платформе ДОМ.РФ помогает банкам повышать эффективность ипотечного бизнеса, управлять рисками ипотеки и привлекать финансирование для повышения доступности ипотеки для людей, - подчеркнул финансовый директор ДОМ.РФ Давид Овсепян. - Каждый год к процессу подключаются новые участники. Подписанием меморандума мы закрепляем наши намерения по тесному сотрудничеству в целях обеспечения роста технологичности ипотечной секьюритизации и продвижения повестки устойчивого развития на рынке ипотеки».

В прошлом году в рамках платформы ДОМ.РФ Совкомбанк провел две пилотные сделки секьюритизации ипотечного портфеля, выпустив ипотечные облигации на сумму в 6,8 млрд рублей.

«Ипотека – это продукт с длинным сроком жизни, поэтому секьюритизация ипотечных закладных через платформу ДОМ.РФ является важным инструментом управления ипотечным портфелем. Активное развитие электронных закладных позволило сделать процесс секьюритизации ипотеки более быстрым и эффективным. Благодарим коллег из ДОМ.РФ за вклад в становление рынка жилищного кредитования и секьюритизации в России», – отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.