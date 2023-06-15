Скандалистка Эмбер Херд возвращается после развода с Джонни Деппом: выплатила бывшему 1 миллион долларов, сыграла психиатра в новом фильме

После скандальнейшего и грязного, но публичного развода Джонни Депп и Эмбер Херд постепенно возвращаются к звездной жизни. Он продает картины, торгуется за возвращение в «Пираты Карибского моря» и представил в Каннах свою новую работу — французскую картину «Жанна Дюарри», где сыграл французского короля Людовика XV.

Эмбер, стараясь отмыться от испачканной репутации, тоже допустили к крупному кинопроекту. Через неделю опальная актриса посетит 69-й кинофестиваль в Таормине (Италия), который пройдет с 23 июня по 1 июля (там еще покажут «Индиану Джонса и колеса судьбы»).

Там Херд вместе с режиссером Конором Эллином и коллегой Эдуардо Норьего представит триллер «В огне», где актриса сыграла психиатра, которая отправляется на «богатую ферму в Колумбии, чтобы поработать с мальчиком, которого обвиняют в том, что он «одержим дьяволом».

Действие картины происходит в 1899 году, когда о психиатрии никто толком ничего и не знал. Согласно сюжету фермеры уверены, что ребенок одержим дьяволом, а героиня Херд намерена вылечить его, используя психоанализ.

Это будет первый фильм Херд после судебных разбирательств с Джонни Деппом. В последний раз Херд появлялась на больших экранах аж два года назад: в роли Меры в «Лиге справедливости Зака Снайдера».

Кроме того, заявлявшая ранее об отсутствии денег на судебные выплаты бывшему мужу Херд все же нашла 1 миллион долларов (вместо восьми с лишним) и отправила его Деппу. Тот в свою очередь тут же переправил испачканные спесью и самомнением Эмбер купюры на благотворительность. Актер направил по 200 тысяч долларов (16,7 миллионов рублей) пяти организациям: Make a Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society и Amazonia Fund Alliance.

Благотворительные фонды, которые поддержал Депп, помогают молодежи и малообеспеченным людям, а также заботятся о защите окружающей среды.