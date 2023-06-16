Почта Банк появится на платформе Финуслуги Московской биржи

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2023. Фото: Пресс-служба Почта Банка

Почта Банк и Финуслуги договорились о сотрудничестве в целях повышения доступности финансовых услуг для населения. Продукты одного из ведущих банков страны появятся на площадке популярного финансового маркетплейса. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

В ближайшее время Почта Банк подключится к платформе Финуслуги Московской биржи. Ее посетители могут пользоваться продуктами разных российских банков, а также страховых компаний в онлайн-режиме. Клиентам не нужно ездить в офисы и заполнять бумажные договоры: все операции и счета доступны в личном кабинете. Подключаясь к Финуслугам, Почта Банк предоставляет пользователям возможность еще больше ускорить и упростить процесс оформления банковских продуктов. Не важно, в каком регионе или в каком часовом поясе живет человек: все услуги ему доступны 24 часа в сутки на одной электронной площадке.

«Мы последовательно работаем над расширением списка банков-партнеров и ассортимента продуктов, доступных россиянам. К Финуслугам уже подключено более 40 банков и страховых компаний как федерального, так и регионального уровня, - рассказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. - Снижая свои издержки за счет дистанционного обслуживания, банки могут предложить клиентам Финуслуг уникальные условия. Мы приветствуем Почта Банк на платформе и уверены, что гражданам станет доступно еще больше привлекательных и выгодных финансовых продуктов и сервисов».

По словам президента Почта Банка Александра Пахомова, сотрудничество с Финуслугами станет еще одним шагом к повышению доступности услуг для клиентов. В почтовых отделениях по всей России сегодня работают более 25 тысяч точек обслуживания. Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисами Почта Банка через мобильное приложение.

«Теперь благодаря нашему сотрудничеству с Московской биржей у россиян появится еще один удобный онлайн-канал получения финансовых услуг. Мы планируем развивать взаимодействие с платформой Финуслуги и предложить пользователям наши продукты и услуги на выгодных условиях. При этом не нужно будет приходить в банк и подписывать бумажные документы. И это, безусловно, очень важно не только для повышения доступности базовых финансовых сервисов, но и для роста финансовой грамотности наших сограждан», - отметил Александр Пахомов.

На ПМЭФ-2023 Почта Банк также подписал ряд соглашений о сотрудничестве с российскими регионами: Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Тамбовской и Кемеровской областями. Стороны договорились о повышении доступности финансовых услуг, развитии банковской инфраструктуры, а также о совместной реализации социально значимых проектов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Почта Банка Александр Пахомов договорились о развитии банковской инфраструктуры в Кемеровской области. Авто фото: Пресс-служба Почта Банка

В рамках этих договоренностей предполагается развитие в регионах современных банковских технологий и безналичной оплаты, повышение доступности и качества финансовых услуг для населения, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Предусмотрено развитие программ кредитования физических лиц, в том числе в сфере поддержки льготных категорий граждан и безналичной оплаты ЖКУ. Помимо этого, на встречах обсуждались перспективы развития кредитования индивидуального жилищного строительства, а также договорились о совместной реализации социально-экономических программ и проектов.

«Почта Банк имеет обширную сеть отделений по всей стране, при этом мы работаем даже в небольших поселках, где нет других банков. Благодаря этому практически у каждого жителя нашей страны есть возможность рядом с домом открыть счёт, оформить банковскую карту, получить кредит, снять наличные, а также получить любую финансовую консультацию. Делать финансовые услуги и сервисы ближе и доступнее – социальная миссия Почта Банка. Одновременно это один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития территорий. И на этом пути мы идем рука об руку с региональными властями, в постоянном диалоге с ними, чтобы быть еще эффективнее и ближе к нуждам регионов и их жителей», – прокомментировал президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

Особое внимание на встречах уделили сотрудничеству в рамках развития индивидуального жилищного строительства. Глава Почта Банка отметил, что сегмент частного домостроения пока слабо охвачен кредитованием, сегодня только 10% загородных домов строится с привлечением ипотеки. «При этом спрос огромный: двое из трех россиян хотят жить в своем доме, многие строят своими силами. Поэтому важно дать людям возможность быстрее реализовать свои планы с помощью ипотеки – удобного и выгодного кредитного инструмента. Такой запрос есть почти во всех субъектах страны. Мы это обсуждали с руководством регионов и договорились совместно развивать такие программы, интегрироваться в региональные проекты, чтобы повысить качество жизни граждан», - рассказал Пахомов.

Еще одним направлением сотрудничества банка и регионов является реализация государственной программы «Пушкинская карта», оператором которой выступает Почта Банк. Благодаря этому проекту школьники и студенты по всей России имеют возможность бесплатно посещать театры, музеи, выставки, кинопоказы и другие культурные мероприятия за счет федерального бюджета. За время действия программы в стране было выпущено более 8,6 миллиона карт, пользователи которых приобрели более 38 миллионов билетов в культурные учреждения.