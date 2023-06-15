ВРИО губернатора Чукотки Владислав Кузнецов: Здесь возникает чувство гордости за северные народы

В рамках ПМЭФ-2023 глава автономного округа рассказал «КП», как решает проблемы самого отдаленного дальневосточного региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2023 временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» о жизни региона, о сложностях, с которыми приходится сталкиваться на Крайнем Севере, о перспективах развития округа и об особенностях жизни за полярным кругом.

«Наша потребность сейчас закрыта собственным производством всего лишь чуть больше чем на 3%»

- Начнем с первых впечатлений от Чукотки, которые вы успели получить? 15 марта глава государства назначил вас врио. Что такое Чукотка для вас сейчас?

- Первые впечатления – это тот день, когда я прилетел. Я испытал очень сильное эмоциональное потрясение. Чукотка очень красива в разное время года по-особенному. Первоначально, когда ты подлетаешь к Анадырю, ты видишь безбрежный простор. Причем ландшафт очень интересный. Сопки, солнце, которое от них отражается. И здесь возникает чувство гордости за то, что люди смогли в достаточно жесткой северной природе это обустроить, жить, трудиться. Такое ощущение большой приподнятости.

- Какие соглашения Чукотка как регион подписывает на ПМЭФ? Что проекты, которые будут реализованы в рамках этих соглашений, изменят для людей?

- Мы подписываем восемь соглашений. Они носят преимущественно инфраструктурный характер, направлены на решение тех проблем, которые на Чукотке стоят остро. Я уже подписал соглашение о создании тепличного комплекса, где в закрытом грунте будут выращиваться овощи. Коллеги даже клубнику обещают выращивать. Для нашего региона это очень важно. Наша потребность сейчас закрыта собственным производством чуть больше чем на 3%. Это производство позволит закрыть уже порядка 11% нашей потребности.

- У вас большой управленческий опыт. Чукотка – особенный регион. И с логистической, и с климатической точек зрения. Есть ли среди стоящих перед вами задач те, которые вам пока решать не доводилось?

- Самой сложной задачей является логистика. Это достаточно сложная и долгая доставка продуктов. Нужно попасть в очень узкое окно навигации. Мы с точки зрения завоза определенных грузов доступны не круглогодично. Это хорошая менеджерская задача, которая с точки зрения решений предполагает частично собственное производство для замещения, частично – организацию правильной логистики, организацию конкуренции для того, чтобы уменьшать цены среди логистических операторов, которые влияют на стоимость наших продуктов. Сейчас активно двигаемся в этом направлении.

- Анадырь – один из самых дорогих по стоимости жизни городов России. Управленческими решениями можно повлиять на стоимость продуктов?

- Безусловно. Здесь есть несколько направлений. Первое – делать самим. В том числе выращивать самим овощи в закрытом грунте. У нас работает несколько птицефабрик, будем продолжать замещать птицу, яйцо – то есть те продукты, которые приходится еще довозить. Также смотрим в сторону полного самообеспечения хлебом, хлебобулочными изделиями. Следующее направление – у нас есть субсидированная социальная корзина продуктов, которые люди должны иметь в своем рационе. В этом году мы увеличиваем размер этой корзины (по сравнению с 2022 годом), чтобы людям были доступны различные продукты по нормальной разумной цене.

- Правда, что на Чукотке есть тушенка из ларги?

- В скором будущем появится, а пока производим из оленины.

- В осеннюю сессию Госдума планирует принять закон о северном завозе. Документ пытается упорядочить логистические схемы поставки товаров. Для Чукотки ее жителей чем будет полезен этот закон?

— Это крайне важный документ. Он категорирует продукты, которые мы везем к себе. Это открывает доступ к планированию финансирования в рамках северного морского завоза. Для нас это вопрос снижения цены продуктовой линейки, которую мы к себе везем. И с точки зрения промышленности, и с точки зрения обеспечения продуктами питания.

«Я нигде не видел такого количества улыбающихся детских лиц в школах»

- Около четверти населения Чукотки – коренные малочисленные народы Севера: чукчи, эскимосы, эвены. Что делается в регионе для сохранения их письменности, культуры?

- Основа жизни людей – три пласта. Это профессия, культура и язык. С точки зрения профессии, мы поддерживаем традиционные виды сельского хозяйства – и зверобойный промысел, и оленеводство. Несколько дней назад я встречался со старейшинами и получил достаточно правильную системную обратную связь, по которой мы будем работать с точки зрения обеспечения оленеводческих, зверобойных бригад техникой. Та, что у них сейчас частично нуждается в замене, частично в ремонте. Если говорить о культуре, то мы развиваем этнические коллективы, поддерживаем развитие языка. У нас ряд школ преподают на традиционных языках, есть литература, которая позволяет изучать языки Чукотки. Но это требует дополнительного внимания. Иначе язык уйдет, а это душа народа.

- В округе много детей. Как вы оцениваете качество школьного образования в округе? Есть ли у учеников доступ к современным методам обучения?

- Классическое образование на Чукотке очень хорошее. Наши ребята довольно успешно поступают, в том числе, в ведущие вузы страны. У нас еще есть одна отличительная особенность – высокая безопасность в целом и людей, и детей. Я нигде не видел такого количества улыбающихся детских лиц в школах. Ты приходишь, дети здороваются. Они довольны. Мы всерьез работаем над материально-технической базой. У нас строятся две школы – в Анадыре и в поселке Островное. Там уже в сентябре ребята пойдут в прекрасную благоустроенную новую школу. Дети - наше будущее! И в рамках инвестиционных проектов, которые развиваются в округе, это особенно важно. Мы на форуме подписываем соглашения, в которых расширяем возможности использования наших трудовых ресурсов, их задействование в реализации новых инвестиционных проектах. А это должно начинаться со школы.

«Мастер-план уже в хорошей степени готовности. Это и образовательные проекты, это и вопросы проживания, и вопросы развития тепличного комплекса»

- Не так давно в округ пришел широкополосный интернет. Как это изменило жизнь людей? До отдаленных населенных пунктов интернет дошел?

- Дошел не везде. Кабель дотянут до Анадыря. Ряд населенных пунктов рядом с Анадырем оснащен. Идет подключение, полное подключение будет к сентябрю. Но в ряде мест с интернетом достаточно сложно. Там есть провайдеры, которые предоставляют доступ к спутниковому интернету. Но я сталкиваюсь с проблемой, что недодают трафик. И это мы активно поправляем, в том числе в рамках моих поездок. Уже таким образом на нескольких территориях ситуацию уже исправили.

- Есть план по развитию цифровой среды в регионе?

- Есть в целом план развития Чукотки, который мы актуализируем. Мы его наметили до 2030 года. Люди его уже назвали «Чукотка-100». Потому что в 2030 году будет как раз год столетия учреждения округа. Предусмотрена цифровизация, есть планы протянуть ВОЛС Певек – Билибино. Есть планы широкополосного спутникового интернета в рамках освоения Северного морского пути. Это планы ближайших лет.

- Вы заявляли, что почти полностью готов мастер-план реновации Анадыря. Что там будет?

- Мастер-план уже в хорошей степени готовности. Его проверяет Министерство экономического развития. Предварительная защита мастер-плана произошла месяц назад. Это было проведено в рамках визита помощника президента Максима Орешкина. Он очень помог нам в реализации этого проекта. В ближайшее время мастер-план будет общедоступен, мы все сможем на него посмотреть. Он улучшает практически все сферы анадырской агломерации. Это и образовательные проекты, это и вопросы проживания, и вопросы развития тепличного комплекса. Всего предусмотрено более 5 млрд рублей на организацию мероприятий в рамках мастер-плана как в социальной сфере, так и в бизнес-проектах.

- На Чукотке реализуют около 40 региональных проектов. Какие из них вам кажутся наиболее важными?

- Важной сферой является запуск нового жилья, а также работа над проектами в сфере медицины. Это базовая потребность человека. Проекты в сфере образования. Это те вещи, которые необходимы, которые от нас ожидают граждане, чтобы условия быта и труда становились лучше.

- Спасибо вам за разговор! Желаем вам и вашей команде успехов в работе на Чукотке.