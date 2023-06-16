Систему экомониторинга Москвы переводят на отечественное оборудование

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Фотобанк Росконгресса

Процесс импортозамещения в сфере экологического мониторинга Москвы успешно идет уже несколько лет. Единая система экономиторинга включает 300 высокоточных газоанализаторов и свыше 70 метеостанций, большая часть которых произведена в России. Причем ГПБУ «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы постепенно замещает импортное оборудование лучшими российскими разработками.

ОПОРА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Значительная часть используемых приборов являются российскими, рассказал «КП» руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня.

«Когда в прежние времена был выбор, что закупать, мы всегда закупали российское оборудование, - уточнил глава департамента. - Сейчас у нас уже готов план, думаю, что мы совершенно спокойно в течение нескольких лет заменим все импортные детали деталями российского производства».

Серьезных проблем с поставками импортного оборудования нет. Однако важно иметь в запасе собственные технологии.

В течение последних лет на базе ГПБУ «Мосэкомониторинг» тестируют отечественные технологии в области экологического мониторинга. Для этого проводятся сравнительные испытания между новыми российскими разработками и ранее применяемыми импортными аналогами. Самые перспективные наработки тиражируют в столичной системе экомониторинга.

Так, с 2022 года в химико-аналитической лаборатории Мосэкомониторинга применяется отечественный хромато-масс-спектрометр, позволяющий идентифицировать в воздухе порядка 100 веществ. Прибор необходим для обнаружения в атмосфере загрязняющих веществ, которые невозможно выявить в автоматическом режиме.

Ранее аналитическая лаборатория Мосэкомониторинга приступила к использованию российского оборудования для контроля промышленных выбросов.

Таким образом, сегодня приборный парк системы экологического мониторинга Москвы более чем на половину состоит из оборудования отечественного производства.

КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЕНИЙ СОКРАЩАЕТСЯ

В 2023 году специалисты столичного экомониторинга начнут использовать первые отечественные газоанализаторы, которые не будут уступать западным образцам. Специалисты уже приступили к их установке на автоматических станциях контроля воздуха.

Первая партия включает 13 единиц современного оборудования отечественного производства. Газоанализаторы предназначены для автоматических непрерывных измерений концентраций оксидов азота и аммиака в воздухе.

Отметим, что Москва – первый регион России, который начал открыто публиковать результаты мониторинга атмосферы в онлайн-режиме. Причем, состояние воздуха в столице изучается круглосуточно.

Сегодня московская система мониторинга включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ.

ПО МОСКВЕ-РЕКЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАМВАЕ

Эксперты говорят, что значительный вклад в улучшение экологии вносит замена традиционных автобусов (с двигателями внутреннего сгорания) на электробусы.

Сегодня парк электробусов в столице уже насчитывает 1055 единиц техники. В планах на ближайшие годы увеличить их количество более чем вдвое – до 2255, сообщил на днях мэр Москвы Сергей Собянин. Также до конца 2024 года количество ультрабыстрых зарядных станций превысит 380.

Замена одного дизельного автобуса на современный электробус позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ от 172 до 233 кг/год, отметили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Позитивную динамику по снижению выбросов углекислого газа специалисты особенно отмечают вблизи крупных автомагистралей. за 10 лет концентрации загрязняющих веществ у автотрасс снизились до 2,5 раз, в том числе в 2 раза по мелкодисперсной пыли (РМ2,5).

Кроме того, этим летом горожане могут прокатиться по Москве-реке на новом электрическом трамвайчике. Уже известны маршруты: от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до Печатников.

Электротрамваи являются полностью отечественной разработкой. Пополнять запас хода они могут на специальных причалах с электрозаправками. В перспективе парк речных трамваев включит более 20 единиц экологичной техники, а сами перевозки станут круглогодичными.