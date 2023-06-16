Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2023 4:00

Гагарин был против полета женщины-матери в космос

60 лет назад состоялся первый выход на орбиту Земли представительницы прекрасной половины человечества
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поначалу Юрий Гагарин был против того, чтобы молодую маму Валентину Пономареву (дублера Терешковой) готовили к выходу на орбиту, - считал, что это слишком рискованно. Фото: РИА Новости

Поначалу Юрий Гагарин был против того, чтобы молодую маму Валентину Пономареву (дублера Терешковой) готовили к выходу на орбиту, - считал, что это слишком рискованно. Фото: РИА Новости

К полету готовили группу из 5 девушек. Все они имели равные шансы стать первой в истории женщиной-космонавтом. Но к звездам полетела в итоге Валентина Терешкова. О «Чайке» ( ее космический позывной) известно всему миру. А об оставшейся в ее тени «запасном» космонавте-испытателе - Валентине Пономаревой — сегодня знают немногие.

«Комсомолка» смогла связаться с дублером Терешковой - Валентиной Пономаревой, которая вскоре отметит свое 90-летие.

КОСМИЧЕСКИЙ ВАЛЬС

- Правда, что вас в космос пригласили в новогоднем вальсе?

- Я работала, после окончания МАИ, инженером в Отделении прикладной математики Академии наук СССР. Там устроили новогодний вечер. И будущий профессор Сева Егоров, который занимался динамикой космических полетов, танцуя со мной, спросил «Валя, хочешь в космос?». Это было, наверное, перед новым, 1962 годом.

- А кто вас в отряд космонавтов рекомендовал?

- Мстислав Келдыш, директор Отделения прикладной математики Академии наук, мне оказал поддержку. Чтобы я прошла комиссию.

- Кто ратовал за создание женского отряда космонавтов?

- Это была идея генерала Николая Каманина — мы и в этом направлении освоения космоса должны были стать первыми.

- Сколько было претенденток?

- На первом этапе - около 30. Мы тогда прошли тяжелейшие обследования, испытания в госпитале.

БРАКИ НЕ ЗАПРЕЩАЛИ

- Сколько вас осталось?

- В госпиталь, где проходили медкомиссию, все кандидаты не поместились. Я оказалась во втором потоке. На центрифуге зрение плыло. Барокамера, где понижали давление, стала непростым испытанием. Но для меня все это не было настолько тяжелым, чтоб нельзя было перенести. В итоге нас осталось пятеро.

- Верно ли, тогда все отмечали вашу великолепную физическую форму?

- Мне говорили, что профессор Владимир Иванович Яздовский позже писал, что «у Пономаревой были самые подходящие физические данные для полета». Но, в принципе, в этой пятерке мы все шли ноздря в ноздрю.

- Как внутри женской группы космонавтов отношения сложились, притирались долго?

- Нет, не долго. Нас, пятерых, отобрали не только по физическим и прочим данным, но и по психологической совместимости. Остальных распустили по домам — и все.

- Писали, что для женщин-космонавтов была масса запретов.

- Да, я потом читала, что нам якобы запрещали до полета выходить замуж и иметь детей. Но у меня к началу отбора в отряд уже были муж Юрий, давший добро «на космос», и четырехлетний сын Саша. Никакого такого условия у нас не было. Вопрос так просто не поднимался. Это кто-то придумал спустя годы.

РЕАКЦИЯ ГАГАРИНА

- Говорили, что Юрию Гагарину не понравилось, что в отряде появились женщины?

- Кажется, на мандатной комиссии Гагарин сказал, что отправлять в космос мужчин — это большой риск, а рисковать жизнью матери — вообще нельзя. Имел ввиду, наверное, меня. У меня единственной в группе был ребенок. Это почти дословно его выражение.

- А вы Гагарина впервые увидели где?

- В первый раз - в столовой. Буквально обалдела и уронила помидор с подноса.

- А потом?

- А позже он решил, что нам, молодым женщинам, кандидатам в космонавты, нужно прилично одеться. И мы с Гагариным поехали в ГУМ. Шли по второму этажу и его там все узнавали. А мы за ним стайкой бежали. И нам там предложили красивую одежду.

ДВЕ ВАЛЕНТИНЫ

Члены женской группы отряда космонавтов, существовавшей до осени 1969-го (слева направо): Татьяна Пицхелаури (Кузнецова), Ирина Соловьева, Валентина Терешкова и Валентина Пономарева. Фото: РИА Новости

Члены женской группы отряда космонавтов, существовавшей до осени 1969-го (слева направо): Татьяна Пицхелаури (Кузнецова), Ирина Соловьева, Валентина Терешкова и Валентина Пономарева. Фото: РИА Новости

- В женском отряде космонавтов оказалось две Валентины — вы и Терешкова, кто был первой, а кто — второй?

- Валя Терешкова была комсоргом. А я была старшей по возрасту. Но не помню, чтобы ее называли Валя Первая, а меня - Валя Вторая. Это в памяти не сохранилось.

- Терешкова вас защищала как комсорг?

- Куратор женского отряда, полковник Григорий Масленников однажды на собрании сказал, что кто-то в отряде покуривает…Масленников так напустился, но Терешкова как комсорг меня защищала. Курить, конечно, было запрещено. При том и у нас, и у мужчин были такие, кто покуривал. Да, и я в том числе. Сигареты «Тройка», что ли, курила.

- У вас было жесткое соперничество с Терешковой в вашей пятерке претендентов?

- Мы не ставили друг другу палки в колеса, не подсиживали никого. Может, была мудрость командования, что они смягчали все трения в группе. Закончили мы курс подготовки более-менее одинаково. По пятибалльной системе. Там было много медицинских показателей. У меня они были хорошие. Разброс был небольшой с Терешковой.

- Вы как дублер Терешковой провожали ее до самой ракеты?

- Да. Я была вместе с ней на Байконуре. Мы вместе доехали до медучреждения, где нас проверили. Общее состояние, давление, ЭКГ и прочее. А потом мы проводили Валю на старт, к ракете. Мы с ней расстались перед пусковой площадкой. Мы стояли в сторонке. Много было тогда наблюдающих, провожающих.

- Вы как дублер могли тогда заменить Терешкову в любой момент? Даже перед самими стартом?

- Не думаю. Это, скорее всего, решалось накануне вечером.

ЧУВСТВО ПОЛЕТА

- Помните свои чувства, когда ракета с Терешковой поднималась в космос?

- Чувства были очень взбаламученные. Этот момент, когда мой полет не состоялся — он был очень тяжелый. И я помню, сильно переживала. Мне казалось, что и жизнь моя кончилась. Не думала, что смогу полететь в космос через год другой. Хотя нам так говорил Каманин. И Королев, кстати, говорил. Сергей Павлович такую фразу обронил: «Вы все будете в космосе». Тогда, в 1963-м.

- То есть Королев больше не вспоминал свою раннюю, знаменитую фразу про то, что женщине в космосе не место?

- Ха-ха. Наверное, была у него такая мысль, что не место женщине там. Но от него лично я этого никогда не слышала.

- Пока Терешкова была в космосе, где были вы?

- Мы оставались на Байконуре до конца ее полета. Потом мы ездили на место посадки, встречали ее. Потом какое то время мы с Валей ходили группой, вчетвером. Я, Ира Соловьева, Терешкова и Жанна Еркина. Хотя Жанна и не вошла в состав экипажа подготовленного.

- Вас сразу после полета Терешковой стали готовить к следующему?

- Нас сразу отпустили в отпуск. Мы поехали на берег Черного моря. В Чемитоквадже, в Лазоревский район Сочи. Там был военный санаторий. Все, кроме Валентины — ее повезли куда-то в другое место. Через год мне сказали, что я буду командиром следующего экипажа. Такой план был.

- Вы были уверены, что полетите?

- Уверенности не было. Наши темпы освоения космоса тогда замедлились. И возникла большая очередь из готовившихся и не летавших.

- Мужчины вас вытеснили?

- Они не предпринимали для этого ничего. Но таков был ход событий.

ЗАЩИТА КАМАНИНА

- Верно ли что вашу группу хотели расформировать сразу после полета Терешковой?

- Этого не допустил Каманин. Вообще Николай Петрович был инициатором женских полетов. И когда нас хотели распустить по домам после полета Терешковой, он сказал: нет, нашим женщинам еще предстоит летать.

- В книге «Женское лицо космоса» вы вспоминали, что Каманин предлагал в июне 1963-го полет двух женщин.

- Была такая идея, чтобы полетели сразу две женщины. Одним кораблем, на «Восходе». Но, кажется, на совещании в Центре подготовки космонавтов все резко выступили против.

- А какой полет предполагался с вами?

- Полет на корабле «Восход» на 15 суток с выходом в открытый космос. Каманин объявил нам об этом летом 1965-го. Я должна была быть командиром, Ирине Соловьевой предстояло выходить в космос. Мы были готовы лететь без мужчин. При том к подготовке предполагалось подключить всю нашу «первую пятерку»: Терешкову, Еркину и Кузнецову.

- Тот несостоявшийся полет — главное сожаление вашей жизни?

- Ну что ж… столько времени прошло. Сожалений не осталось, но когда это происходило, - да, для меня это был удар. Переживания.

ПОСЛЕ КОСМОСА

- После полета Терешковой ваши отношения сохранились?

- Мы жили в профилактории. Все вместе. И в отряде были вместе. Приезжали в Центр на текущую подготовку. Продолжали проходить все тренировки, все нагрузки. Благодаря Каманину, мы оставались в отряде. Так продолжалось несколько лет.

- Вы сейчас общаетесь с кем- то из той команды?

- Я мало общаюсь с кем бы то ни было.

- Вы будете 16 июня созваниваться с Терешковой, с Соловьевой?

- Я чувствую себя не важно. В общении ограничена. Теснее всех я общалась с Ириной Соловьевой. Она близкий мне по духу человек. Мы много времени проводили вместе. В том числе в походах. И жили мы в одном подъезде в Звездном городке. Она на 4 года младше меня.

- Вы позже называли дискриминацией то, что американки в итоге позже стали десятками летать, а у русских — всего ничего (на сегодня 6 человек - Ред.)

- Конечно, это вызывало возмущение. Американки летали тогда вовсю. В Штатах отправляли в космос не мужчин или женщин, а специалистов. Неважно, какого пола.

- Горечи от несостоявшегося вашего полета в космос не осталось сегодня 60 лет спустя?

- Нет. Совсем. Все переживания были по свежему. А сейчас… Я ведь все равно прямо причастна к первом полету женщины в космос.

КАРТИНА ДНЯ