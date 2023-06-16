Гагарин был против полета женщины-матери в космос

Поначалу Юрий Гагарин был против того, чтобы молодую маму Валентину Пономареву (дублера Терешковой) готовили к выходу на орбиту, - считал, что это слишком рискованно. Фото: РИА Новости

К полету готовили группу из 5 девушек. Все они имели равные шансы стать первой в истории женщиной-космонавтом. Но к звездам полетела в итоге Валентина Терешкова. О «Чайке» ( ее космический позывной) известно всему миру. А об оставшейся в ее тени «запасном» космонавте-испытателе - Валентине Пономаревой — сегодня знают немногие.

«Комсомолка» смогла связаться с дублером Терешковой - Валентиной Пономаревой, которая вскоре отметит свое 90-летие.

КОСМИЧЕСКИЙ ВАЛЬС

- Правда, что вас в космос пригласили в новогоднем вальсе?

- Я работала, после окончания МАИ, инженером в Отделении прикладной математики Академии наук СССР. Там устроили новогодний вечер. И будущий профессор Сева Егоров, который занимался динамикой космических полетов, танцуя со мной, спросил «Валя, хочешь в космос?». Это было, наверное, перед новым, 1962 годом.

- А кто вас в отряд космонавтов рекомендовал?

- Мстислав Келдыш, директор Отделения прикладной математики Академии наук, мне оказал поддержку. Чтобы я прошла комиссию.

- Кто ратовал за создание женского отряда космонавтов?

- Это была идея генерала Николая Каманина — мы и в этом направлении освоения космоса должны были стать первыми.

- Сколько было претенденток?

- На первом этапе - около 30. Мы тогда прошли тяжелейшие обследования, испытания в госпитале.

БРАКИ НЕ ЗАПРЕЩАЛИ

- Сколько вас осталось?

- В госпиталь, где проходили медкомиссию, все кандидаты не поместились. Я оказалась во втором потоке. На центрифуге зрение плыло. Барокамера, где понижали давление, стала непростым испытанием. Но для меня все это не было настолько тяжелым, чтоб нельзя было перенести. В итоге нас осталось пятеро.

- Верно ли, тогда все отмечали вашу великолепную физическую форму?

- Мне говорили, что профессор Владимир Иванович Яздовский позже писал, что «у Пономаревой были самые подходящие физические данные для полета». Но, в принципе, в этой пятерке мы все шли ноздря в ноздрю.

- Как внутри женской группы космонавтов отношения сложились, притирались долго?

- Нет, не долго. Нас, пятерых, отобрали не только по физическим и прочим данным, но и по психологической совместимости. Остальных распустили по домам — и все.

- Писали, что для женщин-космонавтов была масса запретов.

- Да, я потом читала, что нам якобы запрещали до полета выходить замуж и иметь детей. Но у меня к началу отбора в отряд уже были муж Юрий, давший добро «на космос», и четырехлетний сын Саша. Никакого такого условия у нас не было. Вопрос так просто не поднимался. Это кто-то придумал спустя годы.

РЕАКЦИЯ ГАГАРИНА

- Говорили, что Юрию Гагарину не понравилось, что в отряде появились женщины?

- Кажется, на мандатной комиссии Гагарин сказал, что отправлять в космос мужчин — это большой риск, а рисковать жизнью матери — вообще нельзя. Имел ввиду, наверное, меня. У меня единственной в группе был ребенок. Это почти дословно его выражение.

- А вы Гагарина впервые увидели где?

- В первый раз - в столовой. Буквально обалдела и уронила помидор с подноса.

- А потом?

- А позже он решил, что нам, молодым женщинам, кандидатам в космонавты, нужно прилично одеться. И мы с Гагариным поехали в ГУМ. Шли по второму этажу и его там все узнавали. А мы за ним стайкой бежали. И нам там предложили красивую одежду.

ДВЕ ВАЛЕНТИНЫ

Члены женской группы отряда космонавтов, существовавшей до осени 1969-го (слева направо): Татьяна Пицхелаури (Кузнецова), Ирина Соловьева, Валентина Терешкова и Валентина Пономарева. Фото: РИА Новости

- В женском отряде космонавтов оказалось две Валентины — вы и Терешкова, кто был первой, а кто — второй?

- Валя Терешкова была комсоргом. А я была старшей по возрасту. Но не помню, чтобы ее называли Валя Первая, а меня - Валя Вторая. Это в памяти не сохранилось.

- Терешкова вас защищала как комсорг?

- Куратор женского отряда, полковник Григорий Масленников однажды на собрании сказал, что кто-то в отряде покуривает…Масленников так напустился, но Терешкова как комсорг меня защищала. Курить, конечно, было запрещено. При том и у нас, и у мужчин были такие, кто покуривал. Да, и я в том числе. Сигареты «Тройка», что ли, курила.

- У вас было жесткое соперничество с Терешковой в вашей пятерке претендентов?

- Мы не ставили друг другу палки в колеса, не подсиживали никого. Может, была мудрость командования, что они смягчали все трения в группе. Закончили мы курс подготовки более-менее одинаково. По пятибалльной системе. Там было много медицинских показателей. У меня они были хорошие. Разброс был небольшой с Терешковой.

- Вы как дублер Терешковой провожали ее до самой ракеты?

- Да. Я была вместе с ней на Байконуре. Мы вместе доехали до медучреждения, где нас проверили. Общее состояние, давление, ЭКГ и прочее. А потом мы проводили Валю на старт, к ракете. Мы с ней расстались перед пусковой площадкой. Мы стояли в сторонке. Много было тогда наблюдающих, провожающих.

- Вы как дублер могли тогда заменить Терешкову в любой момент? Даже перед самими стартом?

- Не думаю. Это, скорее всего, решалось накануне вечером.

ЧУВСТВО ПОЛЕТА

- Помните свои чувства, когда ракета с Терешковой поднималась в космос?

- Чувства были очень взбаламученные. Этот момент, когда мой полет не состоялся — он был очень тяжелый. И я помню, сильно переживала. Мне казалось, что и жизнь моя кончилась. Не думала, что смогу полететь в космос через год другой. Хотя нам так говорил Каманин. И Королев, кстати, говорил. Сергей Павлович такую фразу обронил: «Вы все будете в космосе». Тогда, в 1963-м.

- То есть Королев больше не вспоминал свою раннюю, знаменитую фразу про то, что женщине в космосе не место?

- Ха-ха. Наверное, была у него такая мысль, что не место женщине там. Но от него лично я этого никогда не слышала.

- Пока Терешкова была в космосе, где были вы?

- Мы оставались на Байконуре до конца ее полета. Потом мы ездили на место посадки, встречали ее. Потом какое то время мы с Валей ходили группой, вчетвером. Я, Ира Соловьева, Терешкова и Жанна Еркина. Хотя Жанна и не вошла в состав экипажа подготовленного.

- Вас сразу после полета Терешковой стали готовить к следующему?

- Нас сразу отпустили в отпуск. Мы поехали на берег Черного моря. В Чемитоквадже, в Лазоревский район Сочи. Там был военный санаторий. Все, кроме Валентины — ее повезли куда-то в другое место. Через год мне сказали, что я буду командиром следующего экипажа. Такой план был.

- Вы были уверены, что полетите?

- Уверенности не было. Наши темпы освоения космоса тогда замедлились. И возникла большая очередь из готовившихся и не летавших.

- Мужчины вас вытеснили?

- Они не предпринимали для этого ничего. Но таков был ход событий.

ЗАЩИТА КАМАНИНА

- Верно ли что вашу группу хотели расформировать сразу после полета Терешковой?

- Этого не допустил Каманин. Вообще Николай Петрович был инициатором женских полетов. И когда нас хотели распустить по домам после полета Терешковой, он сказал: нет, нашим женщинам еще предстоит летать.

- В книге «Женское лицо космоса» вы вспоминали, что Каманин предлагал в июне 1963-го полет двух женщин.

- Была такая идея, чтобы полетели сразу две женщины. Одним кораблем, на «Восходе». Но, кажется, на совещании в Центре подготовки космонавтов все резко выступили против.

- А какой полет предполагался с вами?

- Полет на корабле «Восход» на 15 суток с выходом в открытый космос. Каманин объявил нам об этом летом 1965-го. Я должна была быть командиром, Ирине Соловьевой предстояло выходить в космос. Мы были готовы лететь без мужчин. При том к подготовке предполагалось подключить всю нашу «первую пятерку»: Терешкову, Еркину и Кузнецову.

- Тот несостоявшийся полет — главное сожаление вашей жизни?

- Ну что ж… столько времени прошло. Сожалений не осталось, но когда это происходило, - да, для меня это был удар. Переживания.

ПОСЛЕ КОСМОСА

- После полета Терешковой ваши отношения сохранились?

- Мы жили в профилактории. Все вместе. И в отряде были вместе. Приезжали в Центр на текущую подготовку. Продолжали проходить все тренировки, все нагрузки. Благодаря Каманину, мы оставались в отряде. Так продолжалось несколько лет.

- Вы сейчас общаетесь с кем- то из той команды?

- Я мало общаюсь с кем бы то ни было.

- Вы будете 16 июня созваниваться с Терешковой, с Соловьевой?

- Я чувствую себя не важно. В общении ограничена. Теснее всех я общалась с Ириной Соловьевой. Она близкий мне по духу человек. Мы много времени проводили вместе. В том числе в походах. И жили мы в одном подъезде в Звездном городке. Она на 4 года младше меня.

- Вы позже называли дискриминацией то, что американки в итоге позже стали десятками летать, а у русских — всего ничего (на сегодня 6 человек - Ред.)

- Конечно, это вызывало возмущение. Американки летали тогда вовсю. В Штатах отправляли в космос не мужчин или женщин, а специалистов. Неважно, какого пола.

- Горечи от несостоявшегося вашего полета в космос не осталось сегодня 60 лет спустя?

- Нет. Совсем. Все переживания были по свежему. А сейчас… Я ведь все равно прямо причастна к первом полету женщины в космос.