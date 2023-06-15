Эксперты составили портрет инвестора

По результатам опроса, который провел ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и аналитическим центром НАФИ, россияне выбирают банки для сбережения и инвестирования денег. 40% опрошенных считают сберегательный счет или вклад самым надежным способом хранения денег. Первое в России исследование индекса сберегательно-инвестиционной активности населения (ИСИАР) представили на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно опросу, каждый четвертый житель России имеет низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности: редко делает накопления или не делает их вообще, не интересуется и не разбирается в инвестициях. У каждого третьего отсутствует интерес к инвестициям. Четверть населения демонстрирует средний уровень сберегательно-инвестиционной активности и хорошую информированность о способах накопления. К самой продвинутой группе относятся 18% россиян. Это активные обладатели брокерских счетов и других инвестиционных продуктов. Выше всего уровень сберегательно-инвестиционной активности у мужчин, представителей молодежи до 34 лет, жителей больших городов с населением выше 1 млн.

- Первое исследование в рамках инвестиционного индекса показало потребность общества в консультационных и обучающих услугах, которые бы позволили нашим согражданам не только ориентироваться в инвестиционных продуктах, но и рационально распоряжаться средствами, выбирая правильные инструменты сбережения, - отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. - Для повышения общего уровня сберегательно-инвестиционной активности необходимо взаимодействие различных государственных и коммерческих структур при разработке специализированных программ. Также потребуется вывод на рынок новых продуктов, ориентированных на узкие целевые аудитории.

В рамках опроса исследовались три критерия. По критерию «Инвестиционная и сберегательная грамотность» самыми популярными способами сбережения и инвестирования, которыми когда-либо пользовались россияне, являются сберегательный счет, покупка валюты, недвижимости, золота и драгоценных металлов.

Критерий «Доверие игрокам рынка сбережений и инвестиций» показал, что каждый второй россиянин сохранил доверие к банкам, несмотря на социально-экономические трансформации, произошедшие за последний год.

По критерию «Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций» отмечается, что за последний год большинство россиян не изменили своего сберегательно-инвестиционного поведения.

- Индекс сберегательно-инвестиционной активности может стать важным индикатором в развитии финансовой культуры. Составляющие индекса довольно точно коррелируют с актуальными замерами уровня финансовой грамотности. Число россиян с высоким уровнем сберегательно-инвестиционной активности пока не превышает 20%. Примерно столько же людей в нашей стране обладают высоким уровнем финансовой грамотности, - подчеркнул Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров. - Наша задача - развивать на созданной базе финансового образования и просвещения именно продвинутые навыки и компетенции. Считаю, что на горизонте до 2030 года особый акцент нужно сделать на просветительской работе. Очень важно, чтобы люди могли свои заработанные деньги сохранять и преумножать.