Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий: "Принимая любое решение, я мысленно советуюсь с Жириновским"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Леонид Эдуардович, все были очень впечатлены тем, как работает политический алгоритм Жириновского, основанный на технологиях нейросетей, искусственного интеллекта. Насколько точно он передает мысли, интонации Владимира Вольфовича? Расскажите, что для ЛДПР этот продукт?

- Для ЛДПР это научно-исследовательский проект. Пока так. Да, перед нами как будто был живой Жириновский, и своими ответами он попадал прямо "в десятку". Лучше, конечно, узнать об этом мнение со стороны, потому что я как бы внутри этого проекта. Но действительно, когда спрашивали: «Какие основные три качества русской души? Какие качества и какое содержание у русской национальной идеи? Что будет со специальной военной операцией? Кто будет президентом России?» - как будто отвечал живой Владимир Вольфович. Тот человек, который основал уникальную политическую партию, которая, следуя его заветам, и только на его платформе развилась.

ЛДПР сегодня новая: она сильно изменилась, консолидировалась, консолидировала оппозицию через наш призыв «Плечом к плечу». И серьезно подросла - нас уже 353 тысячи человек в партии.

Но вместе с тем Жириновский и нейронная сеть «Жириновский», первый в мире политический алгоритм - это челлендж.

Жириновскому понравилось бы больше слово «вызов». И вызов очень серьезный. Поэтому будем дальше работать над совершенствованием политического алгоритма «Жириновский». И то, что уже сегодня он находится на столь продвинутой стадии, внушает оптимизм. У нас все получится.

- Что лично вы думаете об искусственном интеллекте, насколько он должен быть широко распространен, и должно ли государство его как-то контролировать?

- Он должен быть под контролем государства всегда и во всем. Мы сегодня вырываемся на первые в мире позиции по искусственному интеллекту, и чтобы зловещие научно-фантастические сценарии не реализовались, искусственный интеллект, его разработка, реализация программ, создание алгоритмов, тем более политических алгоритмов, подобных сегодняшнему политическому алгоритму «Жириновский», должны быть под контролем государства, под контролем ответственных государственных институтов.

Да, мы сильно прыгнули вперед, и этого никто не ожидал. В условиях санкций, рестрикций у нас прорыв, революция в сфере искусственного интеллекта. И это очень сильно, очень здорово, потому что искусственный интеллект должен работать на Россию.

- Общаясь с этим искусственным интеллектом, у многих журналистов появился соблазн назвать его цифровой копией Жириновского. «Владимир Вольфович» - так они к нему обращались.

- А это закономерно. Мы его называем ИИ «Жириновский» (искусственный интеллект). Но многие, видя перед собой живого, реалистичного Владимира Вольфовича, какой памятен каждому из нас при жизни, невольно обращались к нему «Владимир Вольфович». Это значит, у нас все получилось. Но теперь надо двигаться дальше.

- Лично вы будете как-то использовать его в своей повседневной деятельности, может быть, советоваться с ним или просто послушать какие-то идеи, которые вы можете творчески переработать и использовать в своей политической жизни?

- Советоваться, безусловно, необходимо. Советоваться с Жириновским в первую очередь. Я, принимая любое решение, внутри себя советуюсь с Жириновским. И понимаю, что кое-где, может быть, проявлял излишнюю мягкость. Ведь ЛДПР – это вертикально интегрированная партия, здесь надо, как бы иногда ни хотелось обратного, быть жестким, принципиальным - таким, каким был Жириновский. Я думаю, что политический алгоритм «Жириновский» рано или поздно действительно нам поможет при подготовке выступлений, где-то еще.

Но хочу предостеречь всех: второго Жириновского не будет. Его не может быть. Но учиться у него надо, в том числе через программу Искусственный интеллект «Жириновский». Поэтому, уверен, у этой программы, у этого проекта действительно большое будущее.

- После того как Владимир Вольфович ушел от нас, было много разговоров о том, как увековечить его память...

- Часть улицы, огромный корабль, который скоро сойдет со стапелей, музей, который скоро откроется в Москве, выставка, которая в Государственной Думе отработала несколько месяцев, а скоро возобновится как постоянно действующая.

Но главное – его детище: его партия, ее рост, консолидация, все более знаковая роль в российском обществе той политической силы, на которую можно опереться в самой тяжелейшей ситуации. И его же принцип – дойти до каждого человека, до каждой семьи. Это сегодня наше политическое кредо, и, уверен, мы на правильном пути. У нас огромная ответственность перед его памятью, перед теми, кто вступает сегодня в партию, в том числе находясь на передовой, защищает там нас с вами. Партия развивается, и у нее свои креативные, нелинейные, нестандартные проекты, настолько же нелинейные, насколько был таковым Владимир Вольфович Жириновский.

-Кроме великолепной презентации, на Петербургском экономическом форуме огромное количество сессий, и, я знаю, вы во многих участвуете. Расскажите, что для вас самое главное, какие дискуссии идут здесь?

- Знаете, важно работать со странами, с которыми у нас действительно получается мощное экологическое и деловое сотрудничество. Международный транспортный коридор Север – Юг, беспрецедентный проект, который составит альтернативу Суэцкому каналу и черноморским проливам.

Я - модератор стратегической сессии по Объединенным Арабским Эмиратам. Эта страна является главным гостем форума в этом году. И для меня большая честь, что руководство страны доверило мне честь быть модератором данной стратегической сессии. У нас действительно масса серьезных проектов с ОАЭ в деловой, в экономической сфере. Поэтому надо заниматься тем, в чем каждый из нас разбирается. Будем работать.

А в целом Питерский форум представительнее год от года - изоляции не получилось, все санкции разбились (позвольте мне такую аллегорию) о невидимый экран, и Питерский форум – самое живое тому свидетельство.

- Вам уже удалось пообщаться здесь с представителями иностранных делегаций? Какие настроения у них, что они говорят о текущей ситуации?

- Самое конструктивное, радостное, заточенное на контракты, сделки, лучшее знакомство с российскими партнерами. Здесь радостное возбуждение, по-другому не скажешь, в каждом павильоне, в коридоре, в каждом диалоге и общении. Поэтому находиться здесь очень и очень интересно.

- Вы один из самых известных в России экспертов по международным делам. Как вы оцениваете текущую ситуацию на международном фронте, насколько активно идет формирование того многополярного мира?

- Ситуация тяжелая. Но в последние месяцы наметился явный перелом. Разные страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки потянулись к России как своего рода форварду движения против однополярного миропорядка, за тот мир, в котором каждая сколь угодно малая страна и народ, их традиции, культура, язык будут отдельным полюсом силы и влияния в новой мировой архитектуре XXI века, которая складывается именно сейчас, именно в эти годы. И, безусловно, с главенствующей ролью Организации Объединенных Наций, как это сложилось после войны, естественно, с поправкой на сегодняшние реалии.

Ситуация с однополярным миром, основанная на крови, когда Вашингтон стирает с лица земли неугодные себе режимы, их лидеров, как было в бывшей Югославии, в Ираке 2003 года, затем в Ливии. В Сирии мы, Россия, не дали этого совершить. Это не тот мир, который устроит кого бы то ни было. Все хотят мира, а не войны, все хотят к себе уважения, в том числе к своему суверенитету. Поэтому идеи однополярного миропорядка, как своего рода ложная парадигма Збигнева Бжезинского и прочих апологетов однополярного мира, уходят в прошлое. Мир будет многополярным, цветным, красочным, мирным, стабильным и безопасным. И Россия действительно является лидером в движении к этому безопасному многополярному мироустройству XXI века.

- «Комсомольская правда» запустила совместный проект с партией ЛДПР, передачу «А что бы сказал Жириновский?" Что бы вы пожелали нашим слушателям от лица партии?

- Двигаться вперед, учиться, быть вместе, плечом к плечу. Учиться в самых тяжелых ситуациях. Не интриговать, а поддерживать друг друга. Каждый из нас сегодня в этом нуждается. И читать книги Владимира Вольфовича, слушать его уникальные выступления. Это действительно заряжает и делает сильнее. До скорой встречи на медийном пространстве «Комсомольской правды».

СПРАВКА

Премьера программы "А что бы сказал Жириновский?" состоялась 26 мая 2023 года и выходит на Радио "Комсомольская правда" каждую пятницу в 18:00 по московскому времени.

Гостями студии становятся соратники Жириновского, которые вместе с ведущими Радио "КП" обсуждают, как обустроить Россию по заветам основателя ЛДПР.