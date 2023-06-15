Как технологии помогают Сберу и его клиентам

ВТОРОЙ ПИЛОТ

- Андрей, на ПМЭФе вы принимаете участие в сессии, посвященной технологиям будущего. А какие они, эти технологии?

- Технология дня сегодняшнего, которая перевернет наше представление о реальности уже в ближайшем будущем - это все, что связано с искусственным интеллектом. Все это словосочетание слышали, но многие пока думают, что это дань моде или какой-то технологический тренд, который их не коснется. Но надо понимать, что мы уже сейчас живем в мире, где множество решений принимается с использованием искусственного интеллекта.

Возьмем для примера «Сбер» - надеюсь, многие читатели являются нашими клиентами. В 85% наших клиентских путей мы уже используем модели искусственного интеллекта. Поэтому, когда вы взаимодействуете со «Сбером» или с какими-то компаниями нашей обширной экосистемы, то, скорее всего, так или иначе искусственный интеллект помогает нам лучше удовлетворять ваши нужды, предсказывать потребности и в целом быть более клиентоориентированными.

Есть и другой серьезный тренд, который мы видим в последние полгода. Это следующее поколение того, что называют большими языковыми моделями. Этот тренд задан нейросетью ChatGPT. Технология, которую она использует, была известна уже несколько лет. Но с ростом инвестиций в обучение нейросетей мы увидели их новые свойства в сложных технических системах. Этот эффект называют эмерджентностью - когда с увеличением сложности системы она начинает обладать новыми свойствами.

И вот, наконец, у нас есть искусственный интеллект, с которым интересно поговорить. Которому можно задать вопросы о себе, о жизни. Или сделать что-то полезное - например, прочитать вместо тебя большой текст и дать тебе короткое резюме, что в нем содержалось. Или переписать текст более понятным языком для наших читателей. Так что, надеюсь, и вы в своей работе скоро будете ими активно пользоваться.

- Уже! Тексты за меня искусственный интеллект пока не переписывает – сам справляюсь. Но с помощью сберовской нейросети Kandinsky я генерирую очень классные картинки для публикаций. И вообще, насколько я знаю, «Сбер» много инвестирует в искусственный интеллект. И это не только Kandinsky, но и, например, нейросеть GigaChat. А какую пользу эта технология приносит банку?

- В первую очередь мы используем эти технологии для того, чтобы сделать более удобным обслуживание клиентов. К примеру, если вы подаете заявку на потребительский кредит, она обрабатывается с использованием таких моделей.

В целом общая прибыль «Сбера» от использований технологий искусственного интеллекта за последний год превысила 230 млрд рублей. Это очень серьезные деньги. Но мы направляем заработанные средства на развитие технологий, на то, чтобы сделать наши сервисы еще более удобными.

Нашей новой генеративной сетью Kandinsky, с которой вы уже знакомы (чему я очень рад), воспользоваться может каждый. Она позволяет создавать новые картинки, креативы. Так что люди творческих профессий теперь тоже могут использовать нейросети - раньше считалось, что они «защищены» от влияния искусственного интеллекта. А сейчас это очень хороший помощник, «второй пилот». И когда вы хотите придумать что-то новое, вы можете попросить его стать вашим партнером.

ПЕРЕВОЗЯТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК

- Еще одна перспективная тема технологического рынка страны – развитие беспилотного транспорта. Какую работу ведет «Сбер» в этом направлении?

- Мы занимаемся беспилотниками уже несколько лет. Начинали с легковых автомобилей, они давно работают на наших площадках - например, в корпоративном университете «Сбера». Каждый его посетитель имел возможность прокатиться на автомобиле-роботе с автоматическим управлением.

Другим важным направлением для нас являются грузовые перевозки. Мы считаем, что в этой области у беспилотных транспортных средств большие перспективы и очень хорошая экономика. Мы уже сделали грузовые автомобили, они непрерывно проходят испытания и совершенствуются. Накатали больше 60 тысяч километров в тестовом режиме – хотя и с пилотом для подстраховки, но полностью автономно. И уже в ближайшем будущем мы с одним из наших логистических партнеров сможем вам рассказать, когда перевезем первый коммерческий груз в беспилотном режиме.

- А что это за груз?

- Пока не знаю. Но все, что может поместиться в магистральный автомобильный фургон и разрешено к перевозкам по дорогам общего пользования, может там оказаться.

- Прямо все, что угодно? Круто!

- Подождем. Скоро мы обязательно обо всем расскажем.

НОВОЕ ВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

- Перейдем к очередной «технологичной» теме. По данным М.Видео и «Эльдорадо», продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли в три раза. И в числе лидеров - устройства с предустановленными голосовыми помощниками от «Сбера». Производит «Сбер» и много других подобных устройств – колонки, порталы и т. д. Считаете ли вы перспективным развивать это направление бизнеса?

- Мы реализовали уже больше полутора миллионов умных устройств. Есть товарные категории, в которых именно Сбер является лидером. А вот телевизоры для нас – это новое направление. Мы начали его развивать с прошлого года.

По статистике, телевизор в домохозяйстве «живет» больше семи лет. В нашей стране, куда бы вы ни приехали, если в доме есть электричество, то будет и телевизор. Поэтому мы считаем это очень важным направлением.

Немногие из нас задумываются, что в подавляющем большинстве телевизоров, которые мы покупаем сегодня, есть операционная система. От того, насколько она эффективно работает, будет зависеть, будете ли вы смотреть завтра телевизор и что вы по нему увидите. И мы решили сосредоточиться на том, чтобы создать собственную операционную систему для телевизоров. Это специальная система, она опирается только на российские сервисы. И телевизоры «Сбер» - а в нашей линейке больше 20 моделей самых разных размеров, диагоналей и цен - наконец-то производятся на российской операционке. Ее никто никогда не отключит, не подменит, с ней ничего не произойдет.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Крутые продукты в крутой команде

- А теперь о тех, кто все это создает. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что спрос на IT-специалистов в стране вырос на 63%. Сбер – это технологическая компания, где работают почти 40 тысяч айтишников. Как вам удается оставаться одним из самых привлекательных работодателей на этом рынке? Какие условия вы предлагаете специалистам и какую работу с ними ведете?

- Как и для любой технологической компании, люди - наш приоритет номер один. Ничего из тех технологий, о которых я говорил, не появится, если у нас не будет классных инженеров. А у них не будет возможности реализовать себя.

С точки зрения оплаты труда мы всегда следим за рынком и стараемся оставаться на достойном конкурентном уровне. Но при этом верим, что для хорошего инженера в первую очередь важно делать крутые продукты в крутой команде. Это про «Сбер».