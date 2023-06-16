Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 июня 2023 года: почему эксперт ЦРУ похоронил наступление ВСУ, в чем тайна погибшего наемника и как «приземляют» украинские БПЛА

Огромные потери ВСУ подтверждают аналитики ЦРУ Фото: REUTERS

25 украинских беспилотников перехвачено за сутки

Группировка войск «Восток» в районе Времевского выступа отразила две атаки противника в районах Новополя в ДНР и Левадного в Запорожской области. Общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 155 бойцов, три танка, две бронемашины, французская САУ Cezar и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 340 националистов, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, уничтожила склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ в Новомихайловке, Новгородском и Славном. Западная группировка войск на Купянском направлении нанесла противнику такие потери: около взвода, два автомобиля, гаубица «Мста-Б». Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала две украинских ДРГ, два взвода, две бронемашины, САУ«Акация» и «Гвоздика», гаубицу Д-30. На Херсонском направлении уничтожено более 35 боевиков, 11 автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. ВКС России в районе Красноармейска в ДНР сбили Су-27 ВСУ, а другой Су-27 подбили наши зенитчики в районе Краматорска. За сутки ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и 25 украинских БПЛА.

Огромные потери ВСУ подтверждают и аналитики ЦРУ

Ларри Джонсон, долго работавший аналитиком ЦРУ, полагает, что колоссальные потери ВСУ в ходе контрнаступления говорят о скором провале планов Киева. Джонсон, анализируя сообщения из разных источников, подтверждают потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». А украинские потери личного состава, по его данным, «достигают восьми, девяти, даже десяти к одному» по отношению к российским потерям. Экс-аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, и утратой большей части полученных американских БМП Bradley.

В Белоруссию залетают украинские беспилотники

Вести с полей: погранкомитет Белоруссии заявил о сбитом под Гомелем украинском беспилотнике. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя БПЛА. Дрон нагло шуровал с украинской территории вглубь Белоруссии. Пограничники применили штатное вооружение. Попали хорошо - боеприпас, закрепленный на беспилотнике, эффектно сдетонировал. На месте падения дрона пограничники обнаружили металлические элементы со следами термического воздействия. Зря они Батьку тревожат, ох зря.

Британцы показали БПЛА, предназначенные для Киева

Британское Минобороны зачем-то опубликовало кадры с новейшими моделями БПЛА, которые Лондон передаст Киеву. Англичане заявили, что эти беспилотники незалежная получит в рамках объявленной 14 июня британкой военной помощи на 92 млн фунтов. Английские среднеразмерные дроны оснащены противолодочными боеприпасами. Первые поставки БПЛА пойдут в июле. Их будет несколько сот, а их радиус действия - более 200 км. В Киеве уже заявили, что британские дроны будут использоваться не в ВВС. Неужели в «военно-морском флоте», исчезающем на глазах?

Российской теннисистке противна украинская журналистка

Вероника Кудерметова, российская теннисистка, отказалась общаться с украинской журналисткой Дарьей Мещеряковой на турнире Женской теннисной ассоциации в голландском Хертогенбосхе. Кудерметова не захотела говорить с представителем СМИ, желающем говорить о ее спонсорах и о допуске россиян к турниру в британском Уимблдоне. Ранее журналистка Мещерякова устроила скандал на «Ролан Гарросе», задавая политические вопросы белорусской теннисистке Арине Соболенко. Кроме провокаторов, других журналистов у Киева не осталось?

УЕФА извинился за инцидент с украинским флагом

УЕФА зачем-то извинился за «скандал» с украинским флагом во время финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером». Чиновники футбольной ассоциации назвали случившееся «досадной личной инициативой турецкого правоохранителя». Перед игрой двое сотрудников стадиона в Стамбуле, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА. Ну вот, объяснили — полегчало вам?

6 беспилотников сбили, 3 приземлили в Крыму

Сергей Аксёнов, глава Крыма, сообщил, что за ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников. А еще три заглушены и посажены средствами РЭБ. Один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. В нескольких домах выбило стекла. На прошлой неделе в Крыму сбили две баллистические ракеты «Гром-2». Совсем не громоподобно.

Послание погибшего финского наемника — опасно для ВСУ?

Миика Каскинен, обозреватель издания Ilta Sanomat, сообщил, что погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание незадолго до смерти. Финн, завербованный в ВСУ весной 2022 года, погиб в минувшие выходные. Каскинен назвал это послание загадочным, поскольку финский военный не уточнил, что за тайны ВСУ он планировал поведать миру, однако предположил, что речь могла идти о подготовке украинских бойцов. Год назад финский наемник позитивно оценивал шансы ВСУ, но уже тогда отмечал профессиональные недостатки украинских военных. За год его скепсис усилился, но сделать разумный выбор и вернуться в Суоми он не успел. И страшные тайны ВСУ унес в могилу...

Число погибших из-за Каховской ГЭС достигло 18 человек

Владимир Сальдо, глава Херсонщины, сообщил, что число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек. А из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи человек. Госпитализированы 93 человека. За последние сутки спасатели вывезли из зоны бедствия 277 жителей, всего с начала операции — более 7,5 тысячи. Уровень воды продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. Чтобы утверждать, что это все Россия обрушилась себе на голову сама, надо быть больным на голову.

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