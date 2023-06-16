Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 июня 2023 года: почему эксперт ЦРУ похоронил наступление ВСУ, в чем тайна погибшего наемника и как «приземляют» украинские БПЛА

Огромные потери ВСУ подтверждают аналитики ЦРУ
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Группировка войск «Восток» в районе Времевского выступа отразила две атаки противника в районах Новополя в ДНР и Левадного в Запорожской области. Общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 155 бойцов, три танка, две бронемашины, французская САУ Cezar и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 340 националистов, две бронемашины, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, уничтожила склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ в Новомихайловке, Новгородском и Славном. Западная группировка войск на Купянском направлении нанесла противнику такие потери: около взвода, два автомобиля, гаубица «Мста-Б». Группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала две украинских ДРГ, два взвода, две бронемашины, САУ«Акация» и «Гвоздика», гаубицу Д-30. На Херсонском направлении уничтожено более 35 боевиков, 11 автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30. ВКС России в районе Красноармейска в ДНР сбили Су-27 ВСУ, а другой Су-27 подбили наши зенитчики в районе Краматорска. За сутки ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и 25 украинских БПЛА.
Ларри Джонсон, долго работавший аналитиком ЦРУ, полагает, что колоссальные потери ВСУ в ходе контрнаступления говорят о скором провале планов Киева. Джонсон, анализируя сообщения из разных источников, подтверждают потерю ВСУ «огромного количества бронетанковых соединений и машин». А украинские потери личного состава, по его данным, «достигают восьми, девяти, даже десяти к одному» по отношению к российским потерям. Экс-аналитик ЦРУ объясняет неудачи ВСУ нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО, и утратой большей части полученных американских БМП Bradley.
Вести с полей: погранкомитет Белоруссии заявил о сбитом под Гомелем украинском беспилотнике. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя БПЛА. Дрон нагло шуровал с украинской территории вглубь Белоруссии. Пограничники применили штатное вооружение. Попали хорошо - боеприпас, закрепленный на беспилотнике, эффектно сдетонировал. На месте падения дрона пограничники обнаружили металлические элементы со следами термического воздействия. Зря они Батьку тревожат, ох зря.
Британское Минобороны зачем-то опубликовало кадры с новейшими моделями БПЛА, которые Лондон передаст Киеву. Англичане заявили, что эти беспилотники незалежная получит в рамках объявленной 14 июня британкой военной помощи на 92 млн фунтов. Английские среднеразмерные дроны оснащены противолодочными боеприпасами. Первые поставки БПЛА пойдут в июле. Их будет несколько сот, а их радиус действия - более 200 км. В Киеве уже заявили, что британские дроны будут использоваться не в ВВС. Неужели в «военно-морском флоте», исчезающем на глазах?
Вероника Кудерметова, российская теннисистка, отказалась общаться с украинской журналисткой Дарьей Мещеряковой на турнире Женской теннисной ассоциации в голландском Хертогенбосхе. Кудерметова не захотела говорить с представителем СМИ, желающем говорить о ее спонсорах и о допуске россиян к турниру в британском Уимблдоне. Ранее журналистка Мещерякова устроила скандал на «Ролан Гарросе», задавая политические вопросы белорусской теннисистке Арине Соболенко. Кроме провокаторов, других журналистов у Киева не осталось?
УЕФА зачем-то извинился за «скандал» с украинским флагом во время финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером». Чиновники футбольной ассоциации назвали случившееся «досадной личной инициативой турецкого правоохранителя». Перед игрой двое сотрудников стадиона в Стамбуле, у одного из которых была аккредитация УЕФА, пытались отобрать у болельщика украинский флаг. Инцидент вызвал негодование на Украине. Глава Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий потребовал объяснений от УЕФА. Ну вот, объяснили — полегчало вам?
Сергей Аксёнов, глава Крыма, сообщил, что за ночь и утро над Крымом российская ПВО сбила шесть беспилотников. А еще три заглушены и посажены средствами РЭБ. Один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево. В нескольких домах выбило стекла. На прошлой неделе в Крыму сбили две баллистические ракеты «Гром-2». Совсем не громоподобно.
Миика Каскинен, обозреватель издания Ilta Sanomat, сообщил, что погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание незадолго до смерти. Финн, завербованный в ВСУ весной 2022 года, погиб в минувшие выходные. Каскинен назвал это послание загадочным, поскольку финский военный не уточнил, что за тайны ВСУ он планировал поведать миру, однако предположил, что речь могла идти о подготовке украинских бойцов. Год назад финский наемник позитивно оценивал шансы ВСУ, но уже тогда отмечал профессиональные недостатки украинских военных. За год его скепсис усилился, но сделать разумный выбор и вернуться в Суоми он не успел. И страшные тайны ВСУ унес в могилу...
Владимир Сальдо, глава Херсонщины, сообщил, что число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18 человек. А из зоны подтопления с начала спасательной операции эвакуированы более 7,5 тысячи человек. Госпитализированы 93 человека. За последние сутки спасатели вывезли из зоны бедствия 277 жителей, всего с начала операции — более 7,5 тысячи. Уровень воды продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани — 0,25 метра. Чтобы утверждать, что это все Россия обрушилась себе на голову сама, надо быть больным на голову.
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