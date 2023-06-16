Анекдоты: В ипотеке отказали из-за низкого дохода, а в детском пособии - из-за высокого дохода. Средний класс, блин!..

- Боже, а можно лето без жары и комаров?
- Да, но провести его придется в офисе...
***
- Друг, может, сегодня после работы сходим выпить?
- Не, я больше не пью. В прошлые выходные пришел домой, принял душ, нырнул под одеяло и выпил целую бутылку коньяка...
- Ну и что тут такого?
- Меня потом в трех барах в том одеяле видели.
***
Штирлиц шел по улице. Вдруг увидел - двое грабят прохожего. Штирлиц бросается на выручку...
Выручку пришлось делить на троих.
* * *
Женщина смотрит, как подруга накладывает еду своему мужу, и спрашивает:
- А чего это ты так по-походному, все в одну миску, шматками?
- Так он же у меня художник, если красиво разложить, то эта сволочь сразу сядет натюрморт рисовать.
* * *
Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.
* * *
- Ты случайно не знаешь, кто собирается продавать машину?
- Знаю одного, через неделю-другую он будет обязательно продавать.
- Ты что, ясновидящий?
- Нет. Просто я слишком хорошо знаю свою машину, которую я продал ему позавчера.
* * *
Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.
* * *
«А теперь суд чинить будем!» - сказал бригадир, получив наряд на ремонт в здании суда.