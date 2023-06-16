Анекдоты: В ипотеке отказали из-за низкого дохода, а в детском пособии - из-за высокого дохода. Средний класс, блин!..

- Боже, а можно лето без жары и комаров?

- Да, но провести его придется в офисе...

***

- Друг, может, сегодня после работы сходим выпить?

- Не, я больше не пью. В прошлые выходные пришел домой, принял душ, нырнул под одеяло и выпил целую бутылку коньяка...

- Ну и что тут такого?

- Меня потом в трех барах в том одеяле видели.

***

Штирлиц шел по улице. Вдруг увидел - двое грабят прохожего. Штирлиц бросается на выручку...

Выручку пришлось делить на троих.

* * *

Женщина смотрит, как подруга накладывает еду своему мужу, и спрашивает:

- А чего это ты так по-походному, все в одну миску, шматками?

- Так он же у меня художник, если красиво разложить, то эта сволочь сразу сядет натюрморт рисовать.

* * *

Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.

* * *

- Ты случайно не знаешь, кто собирается продавать машину?

- Знаю одного, через неделю-другую он будет обязательно продавать.

- Ты что, ясновидящий?

- Нет. Просто я слишком хорошо знаю свою машину, которую я продал ему позавчера.

* * *

Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих пор живет на апрельскую зарплату.

* * *

«А теперь суд чинить будем!» - сказал бригадир, получив наряд на ремонт в здании суда.