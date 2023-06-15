«Мы русской Армии традиции храним и с честью носим звание кадета»

Фото: Дмитрий Алексеев

«Четко чеканя шаг, под барабанную дробь, от звуков которой хочется вытянуться, как и сотни кадет в строю, в струнку, идут кадетские корпуса».

В описании церемонии открытия фестиваля «Кадетская симфония», проходившего в Тамбовской области, очень точно передана торжественная атмосфера праздника.

Военная выправка, опрятность, дисциплина, строгость воспитанников кадетских учебных заведений, большинство из которых мечтают связать свое будущее с военной службой, вызывают гордость за нашу Армию, уверенность в ее силе и профессионализме.

Кадетское образование в России в настоящее время обретает второе дыхание. Меняется миропорядок, растет авторитет Армии в нашей Стране. Из нее уходят лишние, случайные люди, а остаются истинные патриоты, верные понятиям «честь», «совесть», «долг», «служение Отчизне».

История кадетского движения в России начинается с XVIII века. Инициатива принадлежит Петру I, учредившему в 1701 году «Навигационную школу», которая позже стала Морским кадетским корпусом.

Со времени создания Петром I регулярной армии и военно-учебных заведений все русские цари особое внимание уделяли подготовке офицерских кадров.

Первый собственно кадетский корпус в России был учрежден Императрицей Анной Иоанновной в 1731 году (Корпус кадетов шляхетских детей, позже переименованный в Сухопутный шляхетский кадетский корпус).Помимо военных дисциплин, по примеру Дании и Пруссии, в программу данного учебного заведения были включены основы точных, естественных и гуманитарных наук. Это имело особое значение в связи с тем, что в России тех лет отсутствовало жесткое разделение на военную и гражданскую службу. Часто военные переходили на гражданскую службу с сохранением и даже повышением ранга. Существовали случаи, когда кадетский корпус преобразовывался в гражданское учебное заведение. Например, в Санкт-Петербурге Горное училище стало Горным кадетским корпусом, а позже было преобразовано в Горный институт.

Фото: Дмитрий Алексеев

Кадетские корпуса в целом славились тем, что воспитанникам прививались духовно-нравственные ценности, хороший вкус и чувство долга. Выпускников кадетских корпусов и после окончания образования продолжали связывать узы товарищества и взаимовыручки.

Кадетское образование в России новейшей истории – явление достаточно неоднородное. Но традиции сохранились. Продолжают действовать созданные в годы Великой Отечественной войны суворовские и нахимовские училища, в которые в настоящее время принимаются юноши в возрасте 14–15 лет. В 1990-е гг. появились новые государственные военно-учебные заведения – кадетские корпуса. Например, в 1993 году создан Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус – образовательное учреждение среднего общего образования на базе Санкт-Петербургского высшего артиллерийского командного училища Минобороны России.

Помимо Министерства обороны Российской Федерации сформированы кадетские корпуса в системах Минюста, МВД, МЧС России.

С начала 1990-х гг. начали создаваться кадетские корпуса и школы в системе органов образования, а также общественные кадетские объединения.

В этом ряду особо необходимо отметить открытие кадетских корпусов на базе творческих высших учебных заведений – так называемых музыкальных кадетских корпусов.

Буквально за три года – с 2015 по 2017 гг. – Министерство культуры России добилось открытия трех музыкальных кадетских корпусов – в Москве, на Кавказе и на Кубани.

Первый музыкальный кадетский корпус был открыт в Москве в 2015 году усилиями Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского. Непосредственное участие в организации работы принимал также советник Председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.

Корпус начал работу на базе Московского государственного института культуры. 30 января 2017 года Музыкальному кадетскому корпусу МГИК было присвоено имя Александра Васильевича Александрова, выдающегося советского композитора, народного артиста СССР, основателя ансамбля песни и пляски Российской Армии.

Спустя год аналогичное заведение появилось в Нальчике при Северо-Кавказскомгосударственном институте искусств. Церемонияоткрытия музыкального кадетского корпуса в столице Кабардино-Балкарии прошла на уровнеполномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, заместителя министра культуры РФ, главы региона. Такое внимание со стороны руководства вполне объяснимо. И не только потому, что это единственное на юге России учреждение подобного рода, где одаренные ребята абсолютно бесплатно получают прекрасное образование. Это акт государственной политики по развитию отрасли культуры в Северо-Кавказском регионе.

Фото: Дмитрий Алексеев

Третий музыкальный кадетский корпус в стране открылся в 2017 году в Краснодаре на базе Краснодарского государственного института культуры. В 2021-м ему было присвоено имя Александра Невского.

Сейчас здесь обучаются на бюджетной основе около 100 кадет из разных регионов России – Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Московской, Сахалинской областей, Республики Крым и др.

За созданием музыкальных кадетских корпусов на самом деле стоит огромный труд. Например, чтобы состоялось открытие корпуса в Нальчике, приходилось решать различные задачи, которые прежде не стояли перед руководством вуза. Кадетский корпус – подразделение интернатного типа. Ребят надо было обеспечить пятиразовым питанием, несколькими комплектами форменного обмундирования. В штат сотрудников были введены кадровые офицеры, воспитатели, психологи, медработники. Наличие медицинских книжек стало обязательным требованием ко всему персоналу колледжа культуры и искусств СКГИИ, в помещениях которого проходят занятия учащихся кадетского корпуса.

Такая же кропотливая работа проводилась и при открытии других корпусов.

В отличие от суворовских и нахимовских училищ, которые реализуют образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными стандартами, предусматривающими военную подготовку обучающихся, музыкальные кадетские корпуса, дают еще и прекрасную подготовку в сфере культуры. Кадеты обучаются игре на духовых и ударных инструментах, фортепиано, хореографии, ансамблевому исполнительству и дирижированию. Изучают несколько иностранных языков, сольфеджио, музыкальную литературу, занимаются спортом и танцами.

В музыкальном кадетском корпусе имени Александра Невского в Краснодаре действуют два духовых оркестра: средних (7-8 классы) и старших (9-10) классов.

Ежегодно духовые оркестры и кадеты-солисты принимают участие и становятся лауреатами, призерами и победителями фестивалей, конкурсов и олимпиад регионального, всероссийского и международного уровней.

Большое внимание уделяется физической культуре, ведутся занятия по строевой подготовке, которая, как известно, для любого из будущих военных музыкантов – профильный предмет обучения, изучаются прикладные науки военной службы, основы права.

По сути, музыкальный кадетский корпус – это центр раннего выявления одаренных детей, индивидуальная и профессиональная поддержка и развитие на всех этапах обучения. Диплом кадетского корпуса позволяет выпускникам на профессиональной основе стать музыкантами оркестра или продолжить учебу в вузе.

Немаловажным, а, скорее даже, первостепенным преимуществом обучения в музыкальных кадетских корпусах можно называть углубленное изучение истории России.

На недавней встрече Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского с Сергеем Зенгиным – ректором Краснодарского государственного института культуры, на базе которого работает музыкальный кадетский корпус имени Александра Невского, этому вопросу было уделено особое внимание.

Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский в беседе с Сергеем Зенгиным рассказал об опыте регионального отделения в Тамбовской области, по инициативе которого в мае открылся «Клуб будущих офицеров» для юношей и девушек, изъявивших желание поступать в военные училища и академии.

Фото: Дмитрий Алексеев

Большой личный вклад в создание Клуба внес глава Тамбовской области Максим Егоров.

Вопросам исторического просвещения и воспитанию подрастающих поколений в духе патриотизма и любви к Отечеству, Егоров уделяет первостепенное значение.

Сейчас, в условиях огромных трансформационных геополитических процессов, когда, по меткому выражению помощника Президента РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского, мы буквально «живем в учебнике истории», важно мобилизовать все возможности исторического просвещения для отражения информационной агрессии Запада.

Основой работы «Клуба будущих офицеров» стали программы Владимира Мединского из цикла «Рассказы из русской истории», которые с большим успехом идут на телеканале «Россия – Культура». Григорий Потемкин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Михаил Скобелев, Дмитрий Менделеев и Михаил Ломоносов, - выдающиеся государственные деятели, мыслители, прославленные полководцы вдохновляют молодых парней и девушек на честное и беззаветное служение Отчизне.

Использование в образовательном процессе кадетов «Рассказов из русской истории», как считают педагоги и преподаватели истории, может стать интересным дополнением к основной учебной программе.

Сейчас совершенно очевидно, что решение об учреждении в России музыкальных кадетских корпусов было правильным и очень своевременным, соответствующим уникальной традиции российского просвещения, совмещающего органичное единство умственного, нравственного и физического развития учеников, а также отвечающем запросам общества на укрепление авторитета России как Мировой Державы.

Сегодня Краснодарский и Северо-Кавказский музыкальные кадетские корпуса входят в состав лучших образовательных учреждений в своих регионах. Вместе с успехами воспитанников на различных конкурсах повышается авторитет и престиж творческого кадетского образования.

На этом фоне печально выглядит решение властей о закрытии музыкального кадетского корпуса при Московском государственном институте культуры в 2020 году и перепрофилировании его в лицей. Этот шаг вызвал шквал возмущения не только со стороны родителей кадет, но и общественности. Решение о ликвидации кадетского корпуса многие назвали непродуманным, наносящим огромный вред развитию музыкального творчества.

К сожалению, созидательный посыл, который несет в себе идея кадетского образования, был сведен на нет одним росчерком пера нового руководства института и поддержан «наверху». Музыкальный кадетский корпус в Москве, достигший за 5 лет своего существования невероятных результатов, перепрофилировали. А музыкальный кадетский корпус имени Александра Невского работает только благодаря настойчивости ректора Краснодарского института культуры Сергея Зенгина, приложившего максимально усилий, чтобы не допустить его ликвидации.

Между тем приобщение к великой русской культуре – в первую очередь, музыкальной – вместе с воспитанием в традициях российского офицерства представляется сегодня очень востребованной формой обучения нашей молодежи.

Знание культуры и истории своей Страны в сочетании современными тенденциями в сфере науки и техники – эти аспекты воспитания российской молодежи, органично реализуемые в кадетских учебных заведениях, могут обеспечить конкурентоспособность нашей Страны.

Именно такую задачу и ставит Президент России Владимир Путин, отмечая, что «только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою Страну, чувствуют сопричастность ее судьбе, к ответственности за ее будущее и главное – верят в нее».

Однако воплотить эту задачу невозможно в полной мере без объединяющей всех национальной идеи. Как совершенно справедливо подчеркивает Советник Председателя РВИО Ростислав Мединскй, много сделавший для развития кадетского образования в нашей стране, это должна быть «идеология будущего» – то есть принципы, которые станут залогом процветания и дальнейшего развития России. «Державность», «Духовность», «Культура», привитые в том числе через кадетское образование, несомненно, занимают в этом ряду не последнюю роль.