«Сбер» - единственный российский бренд, который стабильно входит в первую мировую десятку

Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото Александр Рюмин/ТАСС

- Сколько мощных российских брендов вы назовете сходу? Известных, крепких брендов, которым доверяют, которые знают и у нас, и за рубежом?

- В этом-то и проблема. Мы умеем делать отличную продукцию. Но правильно подать, «упаковать» ее - вот тут часто возникает проблема. И во многом из-за этого отечественные бренды зачастую проигрывают западным.

Почему так случилось и что делать? Эти вопросы обсуждали на сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста» Петербургского международного экономического форума.

- Из 50 главных брендов на нашем рынке только девять по-настоящему российские, - озвучил статистику глава «Сбера» Герман Греф. - И мы задались вопросом: почему в России так мало по-настоящему сильных брендов?

По словам Грефа, в «Сбере» определили три причины такого положения дел.

1. Недостаток соответствующего образования.

- В российских бизнес-школах этому уделяют меньше внимания, чем на западе, - говорит Герман Греф.

- Согласна с Германом Оскаровичем: не хватает образования. У нас мало специалистов, которые бы занимались формированием бренда, - подтвердила на сессии Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

2. Пробелы в системе построения брендов

- Построение бренда - очень большой элемент корпоративной культуры. Ты не можешь добиться успеха, если не строишь корпоративную культуру вокруг него, - пояснил Греф.

3. Мало внимания уделяется управлению брендом и его жизненным циклом

- Бренд требует точно таких же инвестиций, как и любой другой продукт, - говорит Герман Греф. - Нужно создавать вокруг бренда соответствующие знания, выбирать самое главное для корпоративной культуры и выращивать вокруг бренда имидж, который должен сопровождаться всеми действиями компании. И ты должен постоянно заниматься исследованиями и аналитикой, чтобы совместить свое представление о том, что ты хочешь дать клиенту, и то, что клиент о тебе думает.

- Согласен, аналитика и обратная связь с рынка крайне важны. Ты должен знать, что о тебе думают. Здесь главное - себя не обманывать, - подтверждает генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев.

Но позитивные примеры в России, конечно же, есть.

- Мы - единственный российский бренд, который входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2021 году были первыми в мире по силе среди финансовых брендов, - рассказал Герман Греф. - Но чтобы наш бренд стал глобально значимым, мы инвестировали в него больше 10 лет.

КСТАТИ

От признания к любви

- Сбер объединяет практически всех жителей страны. Есть ли у вас стратегия сделать его супер-брендом для каждого? - спросили Германа Грефа журналисты после сессии.

- Мы - бренд №1 в нашей стране с огромным отрывом. У нас 106 млн клиентов. Поэтому нам сейчас в первую очередь интересны не количественные, а качественные показатели. Мы ставим перед собой задачу стать Lovemark* для наших клиентов. И это задача куда более сложная, чем расширение. Эволюция бренда в эту сторону - наша следующая задача, и она потребует очень серьезной трансформации.

* Это бренд, который не просто все знают - его любят, он вызывает самые приятные ассоциации и полное доверие.