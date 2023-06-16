Александр Дрозденко: Ленинградская область подпишет на ПМЭФ соглашений почти на 900 млрд рублей

Губернатор Александр Дрозденко на ПМЭФ успевает и соглашения подписывать, и с участниками сфотографироваться. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Второй день Петербургского международного экономического форума выдался для делегации Ленинградской области насыщенным и очень удачным. Регион заключил несколько крупных соглашений с инвесторами и представил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко новую стратегию по развитию туризма. По словам губернатора Александра Дрозденко, общий объем соглашений, которые Ленобласть планирует подписать на ПМЭФ, составит почти 900 миллиардов рублей.

«Общий объем инвестиций по договорам, которые Ленинградская область подпишет на Петербургском экономическом форуме, составляет 892 млрд 677 млн рублей. Чуть-чуть не дотянули до своего же рекорда - 1 триллион. Но на самом деле вы видели, что все инвестиции реальные, большинство наших партнеров нам уже знакомы, даже есть компании, которые пятый раз с нами подписывают соглашение. Это большой уровень доверия, потому что никогда бизнес не подпишет второе соглашение, если ему не нравится, как реализуется первое», - рассказал Александр Дрозденко в конце дня журналистам.

Один из крупнейших проектов - глиноземный завод с портовой инфраструктурой, который в регионе собирается построить «Русал». Компания намерена инвестировать в строительство 400 миллиардов рублей. К 2032 году на предприятии будет создано 7500 новых рабочих мест. Подписывая с регионом соглашения о сотрудничестве, большой бизнес вкладывается не только в создание новых предприятий, но и в социальные проекты. Например, компания «Еврохим» взяла на себя обязательства за свой счет отремонтировать библиотеки для взрослых и детей, а также перестроить здание Дома культуры в Кингисеппе.

Стенд региона на форуме в этом году оформлен в экологичном стиле. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ

Александр Дрозденко отметил, что в эффективной работе с инвесторами есть немалая заслуга команды региона и бизнесменов, которые четко выполняют договорные обязательства. По словам губернатора, на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса было особо подчеркнуто: несмотря на западные санкции, Ленинградская область выполняет все обязательства перед инвесторами по соглашениям, подписанным с работающими в регионе зарубежными инвесторами.

Минувший год выдался непростым: многие западные компании объявили, что сворачивают свою деятельность в России. После их ухода Ленинградской области удалось решить 80% связанных с этой ситуацией проблем. В частности, стабилизировалась обстановка на Тихвинском вагоностроительном заводе.

«Решена проблема с подшипником, который производился только на одном предприятии в США. Кстати, 50% этого предприятия принадлежали Тихвинскому вагоностроительному заводу. Сегодня завод работает, и не просто работает — на 25% выросли заказы, объем перевозок по стране растет», - сообщил Дрозденко.

По словам губернатора, удалось справиться и с последствиями ухода из Ленобласти шведской компании IKEA, хотя с продажей предприятий корпорации возникли проблемы.

Александр Дрозденко представил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко стратегию развития туризма. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 185 МЛН РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

На ПМЭФ Александр Дрозденко представил вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко и потенциальным инвесторам стратегию развития туризма. Ленинградская область прочно входит в топ самых посещаемых регионов России. И не только благодаря исторически дворцам и средневековым крепостям. Ленобласть считается одним из первопроходцев в нашей стране по развитию экотуризма и освоению особо охраняемых природных территорий. В качестве примеров успешных проектов Александр Дрозденко привел туристические маршруты «Тропа 47» и «Вело 47». Последний проект в этом году будет дополнен новой велодорожкой длиной 110 километров.

«Турист голосует деньгами и ногами, по-другому невозможно посчитать. 3 миллиона туристов было в Ленинградской области в 2017 году, порядка 6 миллионов - в 2022 году. В 2023 году мы ожидаем почти четверть прироста объема туристического потока», - рассказал губернатор.

Чтобы разместить всех желающих отдохнуть здесь, в регионе в ближайшее время необходимо создать как минимум 2500 дополнительных мест размещения. Важно, чтобы отдых был комфортным, и туриста ждали горячая вода, все бытовые условия, комфортная ночевка и хороший завтрак.

«Под модульное размещения, глемпинг, кемпинг нам уже готовы дать по 60 миллионов рублей по первому этапу, и поддержали два больших проекта - размещение от 120 мест в гостиничных номерах - тут тоже будет федеральная поддержка», - сообщил Дрозденко.

Еще одна проблема - при всем разнообразии территории строить новые отели негде, так как доступные участки - это в основном земли лесного фонда. Ленинградская область предлагает внести поправки в федеральное законодательство и упростить перевод земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели. При этом, подчеркивает губернатор, новые проекты будут реализовываться при жестком соблюдении всех экологических норм и правил. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко инициативу правительства Ленобласти поддержал.

«Важная новация - намерение использовать земли лесного фонда под создание мест отдыха и размещения. С поддержкой Дмитрия Чернышенко, который назвал себя «фанатом Ленобласти», уверен - отрасль «выстрелит» в ближайшие годы», - рассказал Александр Дрозденко своим подписчикам в Telegram-канале.

Представленная на ПМЭФ инвестиционная стратегия определяет «точки роста» индустрии путешествий. Флагманами туристической отрасли в регионе были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин.

«Развитие туризма в Ленинградской области поддерживается в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - отметил Дмитрий Чернышенко. - Регион пользуется всеми его инструментами и является привлекательным для любого туриста – тех, кто путешествует на автомобиле, или наоборот, предпочитает пеший туризм и экотропы. Также здесь пользуются высоким спросом школьные экскурсии и паломнические поездки. В 2023 году для дальнейшего развития инфраструктуры и реализации программ региону будет выделено 185,6 миллионов рублей.

По словам вице-премьера, более 10% от этой суммы - 19 миллионов рублей – выделяется на реализацию программы школьного туризма с 5 по 9 классы. Еще 12,4 миллиона будут направлены на проведение событийных мероприятий.

«Остальные средства пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями – всего около 117 миллионов рублей», – сообщил Дмитрий Чернышенко.