Мистика или научная сенсация: Кладбище «вампиров» нашли в Польше рядом с российской границей

Девушка лет двадцати жила в XVII веке в деревне Пиен на берегу Вислы. Археологи из Университета Николая Коперника почувствовали себя героями фильма ужасов, когда осенью 2022 года вскрыли ее могилу

Даже в ночных кошмарах Мацей Стромски не мог представить, что встретится с целой армией вампиров на старом кладбище. Он же учёный! Археолог с университетским образованием. Да ещё и прагматичный бизнесмен - его компания занимается археологической экспертизой перед строительством домов и дорог.

Собственно, на работе Мацей встретил и встретил четыре сотни вампиров. Наяву и средь бела дня.

ТАЙНЫ СТАРОГО КЛАДБИЩА

От российской границы до польского села Лузино в Поморском воеводстве - всего 170 км. Рукой подать до Калининграда, Светлогорска, пляжей Балтийского моря.

Весной в Лузино затеяли дорожные работы на центральной улице, у церкви Святого Лаврентия. Рабочим стали то и дело попадаться кости, похожие на человеческие. От греха подальше позвали археологов - выяснить, что у чему.

Несколько недель Мацей Стромски с коллегами занимались экстренными раскопками. И с каждым днём приходили в изумление, трепет и даже ужас. Оказалось, что дорожные рабочие наткнулись на огромное кладбище, которому несколько веков. Людей хоронили у церкви, как это было принято и в России, и в Европе. Со средних веков и до XIX столетия. А потом то ли забыли, то ли намеренно оставили это место.

Оказалось, что дорожные рабочие наткнулись на огромное кладбище, которому несколько веков

Но это не самое удивительное. Археологи нашли останки 460 человек. Односельчане считали их вампирами. Боялись как чумы. И сделали все, чтобы мертвецы не встали из своих могил.

МИСТИЧЕСКИЕ РИТУАЛЫ НАШИХ ДНЕЙ

- Мы нашли несколько обезглавленных скелетов. Отрезанные головы лежат в ногах - у кого-то на уровне таза, у кого-то между ступней, - рассказывает о леденящих кровь находках Мацей Стромски. - Многие тела придавлены тяжёлыми камнями или кирпичами (таких около 30%). А во рту у всех усопших монеты. Все это сделано для того, чтобы покойник не смог встать из могилы.

Погребальные ритуалы, напоминающий сценарии мистического триллера вроде «Сумерек», известны из описаний этнографов.

- В Кашубии (области в Польше, к которой относится Лузино. - Л. С.) мертвецов, подозреваемых в вампиризме, обезглавливали. Этот обычай широко практиковался в XIX столетии и был жив даже в XX веке, вплоть до Второй Мировой войны. А последний известный случай относится к 1970-м годам, - удивляет археолог.

Мертвецов, подозреваемых в вампиризме, обезглавливали

Причём дело было не в глухой деревне, а на кладбище в Гданьске - большом портовом и университетском городе, столице Поморского воеводства. Голову покойнику отрубили его же родственники.

ЧТОБЫ НЕ УТАЩИЛ В МОГИЛУ

Чем провинилось эти несчастные, что их и после смерти не оставили в покое? Неужели и правда превращались в волков по ночам, выли на полную Луну и пили соседскую кровь?

- Если вскоре после похорон в семье умирал ещё один человек, считалось, что это первый покойник утащил его за собой в могилу, - приоткрывает тонкости местных жутковатых поверий Мацей Стромски. - Чтобы его остановить и предотвратить новые смерти, надо вскрыть могилу, отрубить голову усопшего и положить ее так, чтобы он не мог ее схватить.

Монета во рту, судя по всему, «запечатывала» душу умеющего. Или служила платой за «дорогу» в загробный мир - чтобы добрался и больше не возвращался.

Почему в Лузино так поступили с сотнями людей? Здесь было нашествие потусторонних сил? Разразилась страшная эпидемия? Или один вампир все же встал и покусал всех вокруг?

Археологи ещё продолжают раскопки. Потом останки перезахоронят. И возьмут материал для дальнейших исследований. Например, анализа ДНК на предмет болезней.

ТУБЕРКУЛЁЗ И КРЕСТ ИЗ КОСТЕЙ

«Вампирское» кладбище в Польше уникально. Сотни скелетов, погребеннных по мистическим ритуалам, учёные видят впервые. А вот единичные захоронения уже известны. В Болгарии, Словакии, Греции. И каждый случай становился если не сенсацией, то поводом для дискуссий.

Пятилетнего мальчика в итальянской Умбрии в V веке похоронили с огромным камнем в зубах. В XVI веке по тому же ритуалу устроили погребение женщины в Венеции.

Или вот Джон Барбер из американского штате Коннектикут. Жил он в конце XVIII века. А через двести с лишним лет археологи нашли его могилу и обомлели. Бедренные кости сложены крестом на груди! Самостоятельно так сплести ноги, как вы понимаете, не способен даже йог восьмидесятого уровня.

Объяснение - как и у поляков: соседи были уверены, что это вампир. Ученые отправили ДНК на анализ. В частную компанию и одновременно в лабораторию Вооруженных сил США (и это тоже вопрос - с чего вдруг потенциальным вампиром интересуется американская армия?). О результатах доложили на Симпозиуме по идентификации человек в Вашингтоне в ноябре 2022 года.

Генетики подтвердили: это все-таки человек (опять же вопрос - можно подумать, у них есть образцы ДНК вурдалаков для сравнения), а умер он от туберкулеза. Чахотка много веков считалась признаком родичей Дракулы. Скорее всего, Джон был жертвой «вампирской паники в Новой Англии» - вспышки туберкулёза и связанных с ней суеверий. Соседи уже после похорон выкопали бедолагу и сложили кости крестом на груди, считает Эллен Грейтак, директор по биоинформатике лаборатории Parabon NanoLabs.

Скорее всего, Джон был жертвой «вампирской паники в Новой Англии»

ДЕВУШКА С СЕРПОМ

Возвращаемся в Польшу. Юная девушка лет двадцати жила в XVII веке в деревне Пиен на берегу Вислы. Археологи из Университета Николая Коперника почувствовали себя героями фильма ужасов, когда осенью 2022 года вскрыли ее могилу. На шее - острый серп. На большом пальце левой ноги - тяжёлый замок.

Антивампирский ритуал - поставил диагноз профессор Дариуш Полинский, руководивший раскопками. Если люди думали, что хоронят вампира, ему клали серп на шею: мертвец попробует встать, тут ему голову и отрежет. А на ноги вешали замок, чтоб не пытался подняться.

Девушка была из богатой и уважаемой семьи, хоронили ее в шелках, с золотыми и серебряными украшениями. На разоблаченную ведьму не похоже, для них были другие ритуалы. Но почему-то соседи опасались, что дама восстанет из мертвых. Есть версия, что девушка пострадала из-за необычной внешности. Передние зубы уж очень выдавались вперёд, поделился пикантной деталью профессор Полински. Вот-вот укусит.

ХОЛЕРА ИЛИ ПОНАЕХАВШИЕ

И ещё один польский город Дравско. Между 2008 и 2012 годами здесь были найдены шесть «вампирских» могил XVII века - мужчины, женщины и подростки. Все с серпами. На шее или поперёк живота (во втором случае попытка подняться обернётся харакири).

Для избавления от страшного недуга все средства были хороши. В том числе и сверхъестественные

У антрополога Лесли Грегорика из Университета Южной Алабамы появилась гипотеза: возможно, все они эмигранты. В те время чужаки воспринимались как нечто опасное, их обвиняли во всех напастях - мол, принесли с собой болезни или наслали порчу. Лесли и ее коллеги подошли к вопросу научно: взяли образцы сохранившейся зубной эмали у 60 человек, похороненных рядом, в том числе у шестерых с серпами. И ещё у местных животных. С помощью анализа с изотопами стронция развенчали мигрантскую версию: все «вампиры» - коренные жители Дравско. А понаехавшие на кладбище и правда нашлись, но похоронены они самыми обычным образом.

Новая идея - эти люди умерли от холеры, косившей население Европы как раз в те годы. Для избавления от страшного недуга все средства были хороши. В том числе и сверхъестественные.