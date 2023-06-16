Андрей Малахов показал редкое фото сына на школьном празднике

Андрей Малахов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов - крестный отец сына Филиппа Киркорова Мартина. Телеведущий очень добросовестно относится к своим обязанностям крестного отца. Поэтому когда певец попросил его прийти на школьный выпускной мальчика, Андрей согласился, не раздумывая. Сам Филипп присутствовать на празднике сына не смог – он участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. В соцсетях телеведущий поделился редкими кадрами своего крестника.

Мартин окончил четвертый класс начальной школы. На фото вместе с Малаховым перед камерой позирует любимая учительница сына Киркорова.

«Впереди беззаботное лето, каникулы и никакой домашки! Завидую! Мартин и Алла-Виктория, как же быстро вы растете», - обратился Андрей к Мартину и его сестре.

Андрей Малахов с крестным сыном Мартином и учительницей мальчика. Фото: соцсети.

Мартин Киркоров появился на свет в июне 2012 года, мальчика родила суррогатная мать. Крестным отцом ребенка стал Андрей Малахов, а крестной матерью – модель Оксана Федорова. Годом ранее родилась дочь Филиппа Киркорова, которую артист назвал двойным именем Алла-Виктория – в честь бывшей жены Аллы Пугачевой и своей матери Виктории. Девочку тоже родила суррогатная мать. Оба наследника Киркорова появились на свет в США.

Что примечательно, своего сына Сашу Андрей Малахов никогда не показывает в соцсетях. В 2011 году телеведущий женился на издателе Наталье Шкулевой, дочери миллионера Виктора Шкулева. В 2017 году у пары родился сын Александр. Супруги скрывают ребенка и никогда не показывают его на публике. Осенью мальчик отпразднует свой шестой день рождения.

Судя по всему, телеведущий намеренно прячет сына от поклонников, желая, чтобы мальчик жил обычной, не звездной жизнью. Андрей рассказывал, что выходные они с женой проводят как самая обычная семья.

«У Саши есть учитель по плаванию. После занятий мы заходим в кафетерий, пьем кофе с пенкой - так сын называет капуччино. И едем на дачу к бабушке с дедушкой - к родителям Наташи. Там мы гуляем, обедаем, Саша ложится спать. К обеду приезжает Наташа, она в субботу отсыпается, но иногда присоединяется к нам уже в бассейне. И дальше у нас время отдыха на даче всей семьей. А к вечеру возвращаемся домой. В субботу стараемся ложиться пораньше, потому что в воскресенье посещаем утреннюю службу в храме, а она проходит рано», - рассказывал Малахов.

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