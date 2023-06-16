Раненым воинам СВО вручили награды и жилищные документы

Фото: Минобороны РФ

В «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» состоялся выпуск 55 военнослужащих, окончивших после ранений курсы дополнительного профобразования.

Начальник Управления военного образования – Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

Он вручил военнослужащим жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Отличившимся военнослужащим было вручено пятнадцать государственных наград, в числе которых восемь орденов «Мужества», шесть медалей «За отвагу» и медаль «Жукова», ранее о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Выпускникам курсов также были вручены жилищные документы.

«Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу», - прокомментировали в Минобороны России.

СПРАВКА «КП»

Министром обороны Российской Федерации принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции (по желанию). Полученные новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации.