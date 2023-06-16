Аль Пачино стал отцом в 83 года

Американский актер Аль Пачино. Фото: REUTERS

Пару недель назад сплетники были ошарашены новостью: 83-летний Аль Пачино готовится стать отцом. Его подругу, 29-летнюю Нур Альфалла, заметили с большим животом - она явно была то ли на восьмом, то ли на девятом месяце беременности.

Сами Пачино и Альфалла никак не комментировали появившиеся в газетах фотографии (хотя пресс-секретарь актера кратко подтвердил: "Да, Нур беременна"). Они и сейчас ничего не комментируют. Но журналистам стало известно, что на днях (непонятно, когда точно) Нур произвела на свет ребенка, мальчика, получившего имя Роман Пачино. И оба родителя в «экстатическом состоянии» по этому поводу.

Аль Пачино и Нур Альфалла на фотовыставке в Нью-Йорке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нур Альфалла происходит из богатой кувейтско-американской семьи и занимается кинобизнесом. Впервые Пачино заметили с нею в 2022 году, хотя, говорят, они потихоньку встречались с начала пандемии. Девушка, судя по всему, предпочитает зрелых мужчин: до Пачино у нее были романы с Миком Джаггером (тот на 50 лет ее старше) и с бизнесменом Николасом Берггруэном (на 32 года старше). Ее даже заметили однажды с Клинтом Иствудом, которому сейчас 91 год. Но тут уж девушка заявила, что Клинт - просто давний друг семьи!

Нур Альфалла происходит из богатой кувейтско-американской семьи и занимается кинобизнесом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вообще она говорила в интервью, что разница в возрасте ничего для нее не значит. «Сердце не знает, что оно видит, но знает, что оно чувствует. [Роман с Миком Джаггером] - это были мои первые серьезные отношения, и в тот момент я была счастлива».

У Пачино есть уже трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Мэри от бывшей подружки Джен Таррант и 22-летние близнецы Оливия и Антон от актрисы Беверли Д’Анджело (звезда «Крестного отца» состоял с нею в неофициальном браке с 1997 по 2003 год).

Несколько дней назад таблоиды в США разразились новостью: будто бы Пачино потребовал ДНК-экспертизы, чтобы быть уверенным, что это его ребенок. «Пачино был настолько убежден, что не может сделать ребенка ни своей подруге, ни какой бы то ни было другой женщине, что сначала думал, будто дитя не от него. Он получил ДНК-тест в качестве доказательства. Об этом нам сообщили осведомленные источники. У 83-летнего актера, как нам сказали, медицинские проблемы, которые обычно мешают зачатию ребенка. Нам сказали, что только два месяца назад актер узнал, что 29-летняя Нур Альфалла беременна, и был шокирован новостью», - пишет очень «желтый» ресурс TMZ.

Впрочем, фраза «нам сказали» переводится на человеческий язык как «мы делаем абсолютно бездоказательное заявление». От самого Пачино подобной информации уж точно не исходило.