Свастики и жуткие надписи: как выглядят белгородские села после атак украинских диверсантов

Фото: Иван ПАНКИН

На дорогах Белгородчины навигатор время от времени путается в показаниях. То показывает разное время прибытия в пункт назначения, то и вовсе не определяет дорогу. Глушат. Местные неохотно отвечают на вопросы подолгу присматриваются к собеседнику: уводят разговор в сторону, бросают взгляд на номера машины. Мы изучали местность в поисках ответа на вопрос: надежно ли защищен российский регион от вероятного контрнаступления крупных сил противника, и возможно ли это вообще? Осматривали фортификационные сооружения. Жители приграничных районов вообще не понимают возникшую дискуссию вокруг этой «засечной черты» — нужна ли она. Для них это - вторая линия обороны после границы и она надежна, многие из жителей этих сел сами участвовали в ее возведении: рыли окопы и сооружали блиндажи. Как говорится, делали для себя. Повсюду много военных, у всех подозрительных проверяют документы. В ключевой для нас пункт — Козинку - мы не попали.

Фото: Иван ПАНКИН

Это самое западное российское поселение в пределах Грайворонского района. Там же дорога на Ахтырку — город по ту сторону границы, откуда враг и наносит подленькие удары по мирняку. Козинка расположена на живописном левобережье реки Ворсклы. Такая благодать, что аисты вьют свои гнёзда прямо на линиях электропередачи. А совсем рядом противник разворачивает минометные позиции.

Фото: Иван ПАНКИН

Фото: Иван ПАНКИН

На южной окраине села находится многосторонний автомобильный пункт пропуска «Грайворон — Великая Писаревка». Часть домов на некоторых улицах стоят на расстоянии считанных метров от государственной границы России и Украины. Сейчас все дороги в Козинку заблокированы, а жителей давно эвакуировали из-за регулярных обстрелов. В мае в это село проникла группа украинских террористов. Засели в одном из зданий, окопались. Уничтожить противника стоило нашим немалых усилий. Местные из соседних посёлков рассказали, что там до сих пор находится уничтоженная вражеская техника, разбросаны гильзы. В помещении, где фашисты заняли оборону, все стены исписаны ядовитыми лозунгами и разрисованы свастикой. Главный их посыл «Месть за Бахмут», который они сами же и разрушили. В соседнем селе Головчино я разговорился с одним мужиком, который и скинул мне фото с места перестрелки. В начале спецоперации он был в числе «сомневающихся». Никак не мог определиться, правильно ли Россия начала спецоперацию. Первые же прилёты, проникновение украинских диверсантов и выцарапанные проклятия на стенах, общение с нашими солдатами помогли человеку разобраться в своих мыслях. Близость к линии соприкосновения, как он сам сказал, очищает мозги.

Фото: Иван ПАНКИН

Фото: Иван ПАНКИН

Фото: Иван ПАНКИН

- Говорили они по-русски, не знаете? - уточняю у него.

- Я во дворе сидел, доносились только их перекрикивания. «Отступаем», «Не дергайтесь», «Бросай гранату» - это всё на нашем кричали. Ни слова на мове не слышал.

- А почему подальше от обстрелов не перебрались? В Белгород, например? - интересуюсь я, ведь в Головчино редко, но тоже прилетает. В интернете опубликовано видео, как после попадания снаряда горит местное административное здание.

- А зачем? - удивляется мужик. - У нас тут своё ПВО.

! другой Фото: Иван ПАНКИН

Фото: Иван ПАНКИН

Фото: Иван ПАНКИН

! другой Фото: Иван ПАНКИН

И показывает на местный талисман: загадочное «Круглое здание», построенное в конце 18 века в имении помещиков Хорватов. До сих пор нет точного ответа, для чего оно построено. Существует множество различных версий, одна из них связана с масонством, якобы там тайное общество и собиралось. Говорят, что от здания в разные стороны уходили подземные ходы, которые были завалены специально, якобы в них кто-то из потомков Хорватов прятал клад. Жители села уверенны, что достопримечательность является местом силы и защищает их. Рабочие, которые восстанавливают административное здание отшучиваются, мол ЗРК же тоже не даёт стопроцентной гарантии, чего же вы талисмана хотите? Мы наткнулись на частный дом со смятой крышей. Снаряд упал в огород. После взрыва разнесло часть забора, а крышу подкинуло. Возник пожар, который сожрал всю внутрянку крыши, так она и осела. Теперь дом с вмятиной пустует, люди натянули на окна плёнку, но ремонтировать его планируют уже после завершения спецоперации.

Щетиновка — самое показательное место нашей поездки по области. Стоишь на окраине села, смотришь в даль, а впереди холмы, за которыми виднеются верхушки деревьев. Это уже Украина. Полчаса ходу и ты там. Вся местность как на ладони. Военные успокаивают, если враг попрет крупными силами, сразу будет уничтожен ракетными ударами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продукты и вещи выдают всем желающим, бессовестных здесь нет: как волонтеры помогают беженцам и военным под Белгородом

Военкор Григорий Кубатьян рассказал о волонтерах в Белгородской области (подробнее)

Специальный репортаж из израненного Шебекино: Как мирный русский город стал символом бесчеловечности ВСУ

Военкор "КП" Григорий Кубатьян посетил город, обстреливаемый украинскими военными (подробнее)