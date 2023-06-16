Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Мы ожидаем многомиллиардных инвестиций для региона»

В гостях у «КП» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился ожиданиями от форума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПМЭФ - крупнейший экономический форум, ежегодно собирающий на одной площадке ключевые фигуры бизнеса и политики из разных стран, открывает участникам большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. По словам губернатора Самарской области Дмитрий Азарова, именно отсюда в регион когда-то стартовали первые инвестиционные десятки миллиардов рублей.

- Мы рассчитываем, что и на этот раз в рамках форума мы, наши компании и университеты, подпишем многомиллиардные соглашения, - отметил Дмитрий Азаров. - Команда приехала сюда работать 24 на 7. Каждый представитель делегации Самарской области понимает, зачем он здесь, и свой объем работы. Рано подводить итоги, но уверен, что форум будет успешен, и мы многое сделаем с нашими партнерами, чтобы укрепить экономику нашего региона, создать новые рабочие места для успешной реализации инвестиционных проектов.

Из седьмой десятки - в первую

По словам губернатора, санкции в отношении России не обошли стороной и Самарскую область: регион интегрирован в мировую экономику, в том числе по основным отраслевым кластерам - аэрокосмическому, нефтехимическому, автомобиле-, машиностроению. Размер экспортной выручки достигал 25%, и ограничения не могли н сказаться на экономике губернии.

- Но первый санкционный удар мы достойно выдержали при поддержке федерального правительства, президента страны, - говорит глава региона. - Системная работа по улучшению инвестиционного климата в нашем регионе продолжалась. Это целый комплекс мер: мы совершенствовали инвестиционное законодательство, активно боролись с административными барьерами, создавали условия максимального благоприятствования для инвесторов. Рейтинг России хорошо и профессионально иллюстрирует нашу работу: из седьмого десятка мы переместились в первую десятку рейтинга АСИ. Этому способствовали, конечно, и наши усилия по развитию инфраструктуры, в первую очередь, транспортной. За пять лет много новых дорожных развязок, мостов, строится новый мост через Волгу в рамках коридора в Западный Китай. Это драйверы развития экономики и привлечения инвестиций.

По словам Дмитрия Азарова, развитию региона способствовали и механизмы, связанные с преференциальным режимом действия особой экономической зоны, территорий опережающего социально-экономического развития. За 2021 год прирост инвестиций составил 19,2%, это лучшая динамика среди крупнейших регионов РФ с численностью населения более миллиона человек и в ПФО. В 2022 году прирост продолжается - сегодня на территории региона реализуется около 250 инвестиционных проектов.

Глава Самарской области рассказал об инвестиционной привлекательности региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвестиции придут «по воде»

Вложения в транспортную инфраструктуру позволили реализовать проект железнодорожной ветки в особой экономической зоне Тольятти, строительство новых мостов и коридоров создало за четыре года мощный новый кластер транспортно-логистических центров.

- В Самарской области сегодня и Почта России, логистический центр и крупнейший хаб, и «Яндекс», и «Озон», сейчас строится логистический центр Wildberries, - рассказал губернатор. - Кстати, договоренности с «Озоном» и с Wildberries мы достигли 2-3 года назад здесь, в рамках Петербургского экономического форума. Wildberries строит логистический хаб, который создаст 10 тысяч рабочих мест. Накануне провели рабочую встречу с послом Республики Иран, поскольку видим Иран как перспективного партнера для нашего региона в беспилотной авиации, и в автомобиле- и машиностроении, и, конечно же, в создании транспортно-логистического хаба, который, в первую очередь, будет нацелен на доставку грузов из России в Иран и из Ирана в Российскую Федерацию водным путем. Концепцию я доложил президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, и она была поддержана.

Уже работаем с нашими коллегами из федерального правительства над обоснованием концепции создания такого хаба, который позволит нам в дальнейшем еще в большей степени использовать уникальное географическое положение нашего региона и транспортную инфраструктуру. Приглашаю всех инвесторов: мы гарантируем на территории нашего региона безусловный успех.