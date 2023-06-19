В 37 выглядел, как старик и мечтал о вечном двигателе: великому ученому Блезу Паскалю исполняется 400 лет

400 лет исполняется великому ученому Блезу Паскалю Фото: wikimedia.org

Оказывается, чтобы умереть относительно молодым в XVII веке, необязательно сражаться на дуэлях, воевать с соседями и волочиться за дамами. Достаточно быть скромным математиком, он же – физик, он же писатель и религиозный деятель.

400 лет назад родился Блез Паскаль. А умер он 361 год назад, то есть в возрасте 39 лет. И с фантастическим букетом болезней: опухоль головного мозга (злокачественная), ревматизм, кишечный туберкулез. Но на болезни он не роптал, признаваясь, что так он лишается возможности грешить.

Не грешить – это было важно. К финалу он и от науки отошел, поскольку не мог определиться: вправе ли он разгадывать загадки мироздания?

Проклятие ведьмы

Он родился в Оверни, в семье с двумя сестрами. Мать скончалась, когда мальчику было только три года. Его воспитанием занялся отец, сам математик. По плану отца, ребенок сперва должен был изучить древние языки, а с 15 лет перейти к точным наукам. Но дитя больше интересовалось геометрией и доказывало теоремы Евклида, не зная ни одного термина. Пришлось Паскалю-отцу подкорректировать планы.

В детстве была у него еще одна вещь, требующая корректировки: однажды маленького Блеза прокляли. Сделала это нищенка, просившая милостыню. Его отец потерял покой, нашел ведьму. Заплатил и потребовал, чтобы проклятье было снято. По легенде, ведьма перенесла черную метку на кошку, но, судя по истории болезни ученого, что-то пошло не так. Врач, который осматривал Блеза Паскаля, вспоминал, что в 37 ученый выглядел, как старик.

«Посудные» звуки

Блезу было 11 лет, когда он сочинил Трактат о звуках – заметил, что прикосновение ложки к фаянсу звучит, а если тронуть то же блюдо рукой – нет. В 17 лет - другая история. Отец, связанный с налогами, был вынужден много считать, и тогда Паскаль придумал арифмометр. Первый калькулятор. Он не принес коммерческой выгоды: разные системы исчисления мешали. Но привлек внимание к ученому. А потом были другие идеи и изобретения. Например, простенькую садовую тачку на трех колесах. И омнибус – первый дешевый общественный транспорт. Да, в XIX веке он стал обычен для масс, но еще в XVII-м, при Людовике Четырнадцатом, омнибус рассекал улицы Парижа. Мог называться «паскалебусом», но стал «омни» - для всех.

Отец, связанный с налогами, был вынужден много считать, и тогда Паскаль придумал арифмометр. Первый калькулятор. Фото: wikimedia.org

Вечный Паскаль

Открытий было множество. Объяснять их ценность сложнее, чем представить садовую тачку или гидравлический пресс (им Паскаль тоже занимался). Еще он исследовал пустоту, теорию вероятности, думал о вечном двигателе и скрывался от Бастилии и иезуитов под чужим именем.

Когда он умер, в его одежде сестра нашла записи. «Мемориал». Еще одно свидетельство гениальности. На этот раз – философской…