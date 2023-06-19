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Наука19 июня 2023 4:00

В 37 выглядел, как старик и мечтал о вечном двигателе: великому ученому Блезу Паскалю исполняется 400 лет

400 лет исполняется великому ученому Блезу Паскалю
Валентина ЛЬВОВА
Валентина ЛЬВОВА
400 лет исполняется великому ученому Блезу Паскалю

400 лет исполняется великому ученому Блезу Паскалю

Фото: wikimedia.org

Оказывается, чтобы умереть относительно молодым в XVII веке, необязательно сражаться на дуэлях, воевать с соседями и волочиться за дамами. Достаточно быть скромным математиком, он же – физик, он же писатель и религиозный деятель.

400 лет назад родился Блез Паскаль. А умер он 361 год назад, то есть в возрасте 39 лет. И с фантастическим букетом болезней: опухоль головного мозга (злокачественная), ревматизм, кишечный туберкулез. Но на болезни он не роптал, признаваясь, что так он лишается возможности грешить.

Не грешить – это было важно. К финалу он и от науки отошел, поскольку не мог определиться: вправе ли он разгадывать загадки мироздания?

Проклятие ведьмы

Он родился в Оверни, в семье с двумя сестрами. Мать скончалась, когда мальчику было только три года. Его воспитанием занялся отец, сам математик. По плану отца, ребенок сперва должен был изучить древние языки, а с 15 лет перейти к точным наукам. Но дитя больше интересовалось геометрией и доказывало теоремы Евклида, не зная ни одного термина. Пришлось Паскалю-отцу подкорректировать планы.

В детстве была у него еще одна вещь, требующая корректировки: однажды маленького Блеза прокляли. Сделала это нищенка, просившая милостыню. Его отец потерял покой, нашел ведьму. Заплатил и потребовал, чтобы проклятье было снято. По легенде, ведьма перенесла черную метку на кошку, но, судя по истории болезни ученого, что-то пошло не так. Врач, который осматривал Блеза Паскаля, вспоминал, что в 37 ученый выглядел, как старик.

«Посудные» звуки

Блезу было 11 лет, когда он сочинил Трактат о звуках – заметил, что прикосновение ложки к фаянсу звучит, а если тронуть то же блюдо рукой – нет. В 17 лет - другая история. Отец, связанный с налогами, был вынужден много считать, и тогда Паскаль придумал арифмометр. Первый калькулятор. Он не принес коммерческой выгоды: разные системы исчисления мешали. Но привлек внимание к ученому. А потом были другие идеи и изобретения. Например, простенькую садовую тачку на трех колесах. И омнибус – первый дешевый общественный транспорт. Да, в XIX веке он стал обычен для масс, но еще в XVII-м, при Людовике Четырнадцатом, омнибус рассекал улицы Парижа. Мог называться «паскалебусом», но стал «омни» - для всех.

Отец, связанный с налогами, был вынужден много считать, и тогда Паскаль придумал арифмометр. Первый калькулятор.

Отец, связанный с налогами, был вынужден много считать, и тогда Паскаль придумал арифмометр. Первый калькулятор.

Фото: wikimedia.org

Вечный Паскаль

Открытий было множество. Объяснять их ценность сложнее, чем представить садовую тачку или гидравлический пресс (им Паскаль тоже занимался). Еще он исследовал пустоту, теорию вероятности, думал о вечном двигателе и скрывался от Бастилии и иезуитов под чужим именем.

Когда он умер, в его одежде сестра нашла записи. «Мемориал». Еще одно свидетельство гениальности. На этот раз – философской…

О РАЗНОМ