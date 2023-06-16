«Нас привезли в старый дом и обещали заплатить»: Участник первого чемпионата Европы по сексу о том, почему соревнования закончились дракой

Чемпионат по сексу был сорван Фото: СОЦСЕТИ

Когда в Сети завирусилась новость, что в Швеции пройдет первый чемпионат Европы по сексу, кто-то был в ужасе, а кто-то в предвкушении. Но тогда никто и подумать не мог, что пикантные соревнования могут закончиться грандиозным скандалом, дракой с организатором и даже расследованием полиции. Но обо всем по порядку!

Как писали СМИ, Россию на этом чемпионате могла представлять порноактриса Молли Девон. KP.RU с ней связалась и оказалось, что девушка в последний момент отказалась от участия. Зато на чемпионате по сексу оказался ее русскоговорящий друг из Венгрии Владимир Машко (имя изменено по просьбе героя, - прим. ред.). Он согласился рассказать KP.RU, чем закончился чемпионат, быстро прославившийся на весь мир.

А СУДЬИ КТО?

Начиналось все красиво. Громкое заявление о проведении масштабного чемпионата Европы по сексу быстро облетело буквально весь мир. Естественно, нашлись и желающие поучаствовать. Тем более, что далеко не бесплатно.

- Само участие было бесплатное, потратиться нужно было только на дорогу. Брали только актеров из порноиндустрии. Чем именно руководствовались, не знаю, потому что состав вышел разнообразный. Я был самым младшим актером. В среднем все от 20 до 45 лет. Нам обещали платить в день по 300-400 долларов парням и 600-900 долларов девочкам. Выплачивать обещали в конце недели, - рассказал KP.RU участник чемпионата Владимир Машко.

Организаторы для потенциальных «марафонцев» даже составили список дисциплин, в которых можно было попробовать свои силы. Вот часть из них: соблазнение, массаж разных частей тела, прелюдия, выносливость, внешний вид, выполнение позы, креативность и изменение положения. Обещали даже оценивать «повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений во время соревнования».

Выглядит очень даже серьезно (особенно часть с давлением), но до самих соревнований добралось не так уж много участников.

- Партнера для соревнования мы могли выбирать себе сами. Всего чемпионат должен был длиться 4-6 дней. Первые 1-2 дня большинство из нас жили в недорогом отеле, который оплатили организаторы. Дальше нас перевезли в обычный относительно старый дом, где уже были камеры, - вспоминает Владимир.

Только вот кроме актеров, одного «контролера» и массажиста никого в доме больше не оказалось. Спрашивается: «А судьи кто?». Этого так никто и не понял.

- Не было ни судей, ни хоть кого-то, кто мог как-то оценивать или контролировать наши выступления. По сути, это был обычный секс как в жизни, даже не как в порно – не было пауз и огромной съемочной группы, - отмечает Машко.

ДЕШЕВЫЕ КАМЕРЫ И КОЛХОЗНЫЙ ДОМ

Зато была прямая трансляция. За просмотр всем желающим нужно было заплатить 23 евро, но даже по словам актеров, оно того не стоило.

- Качество съемки было на низком уровне, сама локация не такая красивая. Кратко говоря, камеры дешевые, а дом колхозный. Люди жаловались, что сайт плохо работал и картинка висла. В итоге на трансляции не набралось 35 тысяч зрителей, как хотел организатор. Он пришел спустя пару дней и сказал, что у него нет денег нам платить, - говорит Владимир.

Тут и начались настоящие разборки. Зарубежные СМИ писали, что на одну из девушек напал некий стриптизер, а защищать ее пришлось массажисту. Все перемешалось в доме Облонских… Но по рассказам Владимира, напал на актрису сам организатор.

- Он сказал, что собирается закрыть проект, что платить не будет. Грубо разговаривал с девушками, перебивал тех, которые высказывались о качестве съемки, об отсутствии судей. После этого он уехал, - вспоминает участник чемпионата. – На следующий день он пришел снова и в этот раз сказал, что никаких денег за нашу работу мы не заслуживаем. В это время одна из актрис Талия Минт вела трансляцию. Он толкнул ее и вырвал телефон. После этого смотритель дома вступился за девушку, схватил организатора и повалил на землю.

После такого «шоу» актриса Талия Минт отправилась в полицию писать заявление.

- Мы организатора задержали, дожидаясь полиции, чтобы он никуда не сбежал. Правоохранители приехали, мы дали показания. Но так как никому не был нанесен ущерб, его не задержали, а просто начали следствие. Мы верим, что за мошенничество ему дадут хотя бы штраф, - говорит Владимир Машко. – Дело в том, что контракты с организаторами мы так и не подписали, потому что он все время обещал, но не мог принести документы.

На этом чудо-соревнования и закончились. Раздосадованные актеры за свои же деньги отправились по домам без медалей и кубков. Многие из них до сих пор сами удивляются, как подписались на сомнительное мероприятие. Только после скандального конца чемпионата вскрылось, что сам организатор уже был судим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ужасная организация сорвала дебютный чемпионат Европы по сексу

Чемпионат Европы по сексу пришлось остановить из-за плохой организации турнира (подробности)