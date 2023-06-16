Можно гордиться: Самой «шумной» темой ПМЭФ стал российский экспорт

Самой «шумной» темой ПМЭФ стал российский экспорт. Фото: пресс-служба Российского экспертного центра.

По традиции, каждый год на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) государство и бизнес решают как будут работать друг с другом и расставляют приоритеты на весь год. В 2023-м самой «шумной» темой стал российский экспорт и программа «Сделано в России». Это программа Российского экспортного центра в составе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Она помогает нашим компаниям добраться до покупателей по всему миру. Делается это через крупные выставки за границей и зарубежные бизнес-миссии, где компании показывают свою продукцию и ведут переговоры на стенде Made in Russia.

С 2019 года в проекте участвовали более 3800 российских компаний, которые заключили контракты на общую сумму свыше 46 миллиардов рублей. Сегодня символ программы, логотип-«птичку», знают и любят в более чем в 15 странах. Дело в том, что отечественные производители везут свои товары в один из шести шоу-румов Российского экспортного центра в Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китае, Вьетнаме и Египте. Там можно найти покупателей, попасть на полки крупных супермаркетов страны, устроить дегустацию для шеф-поваров или поучаствовать в коллаборации с местными блогерами. Кроме того, на крупнейших маркетплейсах дружественных стран работают национальные магазины Made in Russia.

Для простых покупателей «Сделано в России» полезен тем, что это еще и система добровольной сертификации. По ней можно понять качество и конкурентоспособность продукции, произведенной в нашей стране. Ведь почетную отметку ставят только на товары лучшего качества, сделанные по принципам органичности, энергоэффективности, экологичности и надежности. Сегодня «птичка» программы красуется на более чем 700 видах продукции со всей страны.

ПМЭФ-2023 запомнился тем, что к программе присоединились новые участники: присоединились «Сибур», «Герофарм», «Промомед Рус», а также «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино» и Дербентская винодельческая компания. 15 июня на особой церемонии генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, руководитель Роспатента Юрий Зубов и руководитель Роскачества Максим Протасов вручили новичкам почетные сертификаты участника.

- Знак птички, символ «Сделано в России», подтверждает качество продукции самых надежных российских компаний, - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. - «Сделано в России» - это также возможность заявить всему миру о своих инновационных решениях, уникальных и качественных товарах и услугах. Именно с таким фокусом на внешние рынки продукция, получившая «птичку» «Сделано в России», будет продвигаться на международных выставках, деловых миссиях и в рекламных проектах.

Фото: пресс-служба Российского экспертного центра.

После теплых слов, Вероника Никишина поблагодарила Роспатент за регистрацию отдельного товарного знака, символизирующего патентную защиту изобретения. Им могут воспользоваться обладатели сертификатов на уникальную продукцию.

- Обладателям сертификатов «Сделано в России» Роспатент предлагает льготные условия по проведению патентных исследований и профессиональному обучению охране интеллектуальной собственности, - пояснил руководитель Роспатента Юрий Зубов. - Перед нами стоит задача экспорта наукоемкой продукции, поэтому важно уделять особое внимание охране интеллектуальных прав. Сегодня это необходимое условие работы на зарубежных рынках.

Еще на форуме много говорили о проекте для российских сомелье - «Винный гид России».

- Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России уже 6 лет реализуют проект «Винный гид России», - подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов. - В его рамках мы внедряем лучшие системы менеджмента качества на предприятиях отрасли, исследуем российские вина и формируем национальный винный рейтинг. Также ведется активная просветительская деятельность, развеиваются мифы и широко освещаются результаты ежегодных исследований, проводятся фестивали и дегустации. Все это для того, чтобы российские потребители могли выбирать самую качественную винодельческую продукцию отечественного производства. Виноделам, получившим высокий рейтинг в «Винном гиде России», чрезвычайно важно заручиться поддержкой Российского экспортного центра для продвижения своей продукции еще и на внешние рынки, учитывая, что российское вино уже сейчас готово конкурировать с продукцией из других стран.

Отдельно стоит отметить стенд Российского экспортного центра на ПМЭФ-2023. На нем красовались прекрасные «Музы экспорта», восхитившие гостей. Красотки символизировали новый образ экспорта России. В это время рядом работал «живой» стенд с конвейером и 3D-моделями российской продукции. Еще на ПМЭФ работала студия прямого эфира «Сделано в России». На ней представители власти и бизнеса обсуждали острые вопросы, например, позиционирование продукции нового экспорта России на международной арене. Большое внимание участников форума привлек авторитетный круглый стол «Сделано в России» - знак качества на карте мира». Вопросы продвижения лучших российских товаров обсуждал первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители деловых объединений, бизнеса и ведущие эксперты по маркетингу и продвижению.