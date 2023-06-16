Президент ОАЭ сообщил Владимиру Путину о дальнейшей поддержке по украинскому направлению

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян на стенде ПМЭФ. Фото: REUTERS

До самого утра 16 июня Кремль официально не говорил, приедет ли в Петербург на ПМЭФ президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян. Возможно, наверху переживали, что на арабского политика попробуют надавить. Америка с самого начала спецоперации добивается дипломатической изоляции Владимира Путина.

- Позвольте поприветствовать в Петербурге. Мы встречались на предыдущем форуме, потом вы в октябре были в Петербурге еще раз. Рад вас приветствовать на ПМЭФ, - заявил президент.

Владимир Владимирович отметил хорошие отношения России и Эмиратов.

- Спасибо за усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера на украинском направлении. Обмен удерживаемых лиц… - поблагодарил Путин.

- Что касается Украины – спасибо за ваши слова. Мы и дальше готовы содействовать, спасибо за возможность нашим компаниям выступить на форуме, - ответил Нахайян.

Фото: REUTERS

Арабский политик добавил, что в этом году в ОАЭ ждут миллион туристов из России.

Российский лидер на встречу пришел в синем пиджаке, белой рубашке и пурпурном галстуке. А вот арабский политик появился в кроссовках.

Как и в октябре прошлого года - тогда миллиардер Аль Нахайян на встречу с Путиным тоже надел подобную обувь. В прошлый раз арабский политик был в кроссовках очень похожих на модель Skechers Equalizer 4.0. Такие продавались за 4,5 тысячи в масс маркете.

В этот раз президент ОАЭ снова был в черных кроссовках, один-в-один как октябрьские. Хотя, понятное дело, на ярлычок никто не смотрел, и это все наши догадки… Но, положа руку на сердце, арабский шейх уже достиг такого уровня, когда может одеваться во что сам захочет. Вряд ли кто-то сделает ему замечание.

Кстати, прошлый октябрь в Петербурге выдался холодным, и Владимир Путин отдал Нахайяну свое пальто, когда провожал до машины. В Кремле тогда так и не ответили – вернули нашему президенту верхнюю одежду или нет.

Вообще, внешний вид сильных мира сего – это и шанс подчеркнуть стиль, и оконфузиться. В 2007 году глава Всемирного банка Пол Вулфовиц при входе в турецкую мечеть перед камерами снял свои дорогие туфли. Все зрители тогда увидели, что финансист ходит в старых носках со здоровыми дырками на больших пальцах.