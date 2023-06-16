Губернатор Алтайского края на ПМЭФ-2023: Мы подписали соглашение о создании национального туристского маршрута от Новосибирска до Монголии

Виктор Томенко рассказал о планах туристического и экономического развития Алтая Фото: Андрей Минаев

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил открытую студию «КП» и рассказал о планах по развитию региона. По его словам, Алтай планирует налаживать торговлю с Китаем и строить курортную зону для туристов со всей страны.

«Сегодня мы подписали соглашение о том, чтобы сделать Чуйский тракт межрегиональным национальным туристским маршрутом»

- Поговорим о ключевых проектах, которые реализуются в Алтайском крае. В регионе реализуется масштабный проект по развитию дорожной инфраструктуры. Расширение Чуйского тракта – большой туристической дороги Сибири. Как эта работа отразится на показателях безопасности дорожного движения?

- Напрямую отразится. Сегодня Чуйский тракт – федеральная дорога Р-256 от Новосибирска, через Барнаул, Бийск в Алтайском крае, Республику Алтай и аж до границы с Монголией. Более 1100 километров протяженность этого тракта. Сегодня мы подписали соглашение между Новосибирской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай о том, что будем объединять наши усилия, чтобы сделать эту дорогу межрегиональным национальным туристским маршрутом. Такие возможности сегодня есть. В последующем получать дополнительную поддержку для развития всей инфраструктуры этой дорожной артерии за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Даже те объемы работ, которые сегодня делаются, а по территории Алтайского края Чуйский тракт проходит на протяженности 304 километра, если не брать обход Бийска и подъезды к Барнаулу. Дорога в хорошем состоянии. У «Росавтодора» высокие стандарты текущего содержания федеральных дорог. Но с точки зрения своих возможностей, пропускной способности дорога пока что в большей части по территории Алтайского края проходит в двухполосном исполнении. Перевод в четырехполосный формат этой дороги – главная перспектива развития Чуйского тракта.

Он сегодня играет не только важную роль для наших гостей, туристов, которые едут из Новосибирска в Алтайский край, прилетают в Алтайский край, едут на юг края, в предгорья Алтая, в нашу особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовую Катунь», по направлению в Белокуриху или едут в Республику Алтай отдыхать уже совсем в горную местность, но и для текущей экономики, социально-экономических процессов, которые в крае идут, эта артерия очень важна. В среднем 20 тысяч автомобилей в сутки – вот трафик на этой дороге. А там, где она приближается к крупным городам – Барнаулу или Бийску, - до 50 тысяч автомобилей в сутки. Вопрос ее расширения очень важный.

Исторически так получилось, что в период с 1990 по 2020 годы из этих 300 километров 80 километров удалось перевести в четырехполосное исполнение. За последние два года еще 32 километра ввели этой дороги в четырехполосном исполнении. И теперь это 112 километров. И сегодня работы идут на шести участках общей протяженностью 45 километров, в течение ближайших двух лет будут завершены. 157 километров Чуйского тракта по территории Алтайского края станут четырехполосными. Это удобство, безопасность, комфорт для автолюбителей.

И с «Росавтодором» у нас есть понимание, что всю протяженность мы могли бы в современный вид привести к 2035 году. Но сегодня мы работаем над тем, чтобы сдвинуть поближе к 2030 году эти графики. Такие возможности просматриваются. Мы ими обязательно будем пользоваться.

- Еще одна тема – федеральная дорога от Барнаула к границе с Казахстаном. На ней остаются участки с покрытием щебенкой. Когда планируется их заменить асфальтобетонным покрытием?

- Это дорога протяженностью почти 390 километров. Многие годы она была краевой, достаточно много денег из дорожного краевого фонда отвлекалось на ее содержание. Но финансовые возможности края были таковы, что по-настоящему заниматься ее реконструкцией, модернизацией, приведением в нормативное состояние ее участков было невозможно. В середине 2020 года дорога была передана на федеральный баланс. «Росавтодор» ею теперь занимается. Помимо применения современных федеральных стандартов содержания дороги, которые позволяют делать текущие ремонты, снимать аварийность на многих участках, определенную программу уже более чем на 40 километрах провел по глубокому капитальному ремонту. Но 47 километров дороги до сих пор в щебеночном исполнении.

Поскольку средств потребуется немало, чтобы привести это в порядок, я обратился к президенту нашей страны, Владимир Владимирович поддержал, дал поручение этим вопросом заняться. И в настоящее время федеральный Минтранс и «Росавтодор» получили указание, есть решение. В этом году начнется проектирование, на пять участков разбили 47 километров. В 2024 году на первых двух участках начнутся работы, которые завершатся в 2027 году. И этот вопрос мы закроем. Дорога, которая соединяет сегодня столицу Алтайского края с границей с Казахстаном, далее Павлодар и Астана, - будет приведена в порядок. И дальше будем приводить остальные участки этой трассы тоже в соответствие с нормативами. Артерия соединяет разные государства, тем не менее, внутри имеет большое народнохозяйственное значение. И Чуйский тракт, и дорога А-321 – на Казахстан из Барнаула. Решения есть, на их реализацию потребуется время, деньги, а понимание, что делать, есть. Вместе с «Росавтодором» будем заниматься этими вопросами.

«Вопрос гуманитарного сотрудничества стоит на повестке дня: культурный обмен, обмен по линии молодежной политики»

- Насколько важно для регионов развивать сотрудничество?

- Я рассказал про совместную работу с Новосибирской областью и Республикой Алтай. Убежден, что это важный для всех трех регионов проект. Здесь мы сможем получить хороший эффект. При поддержке федерального правительства и тех федеральных источников финансирования, которые сегодня предусмотрены. Мы подписали два документа – планы по реализации существующих уже общих соглашений о сотрудничестве в области социально-экономических взаимоотношений с Челябинской областью и с Республикой Калмыкия. Договорились, что это будут конкретные планы по конкретным направлениям – по продукции сельского хозяйства, по технологиям в сельском хозяйстве, сельхозмашиностроении. Инновационные технологии в смысле растениеводства и животноводства, с точки зрения большой селекционной работы, которая нужна нам собственная. Здесь есть наработки у каждого из регионов.

Вопрос гуманитарного сотрудничества стоит на повестке дня: культурный обмен, обмен по линии молодежной политики. Сегодня вопросы патриотического воспитания точно так же стоят на повестке дня остро. Молодежи необходимо понимать весь масштаб страны, уровень нашей сплоченности, единства интересов, взглядов, мировоззрения, понимания своей страны. Это тоже очень важно. Спортивная составляющая здесь играет роль. Каждый год мы с разными регионами заключаем соглашения и планы по их реализации, исполняем их, ежегодно подводим итоги. Сегодняшними соглашениями я удовлетворен, они точно будут полезны и Алтайскому краю, и нашим друзьям из других регионов.

- Как развиваются проекты, подписанные на предыдущих ПМЭФ?

- Работа идет хорошо. По всем направлениям работа ведется. Возможности, которые сегодня предоставляет форум, мы с группой «Черкизово» подписали на предыдущих форумах соглашение о реализации проекта по развитию производства мяса птицы, по увеличению объемов, сегодня этот проект реализуется. В рамках форума мы провели встречу, на которой многие вопросы, связанные с дальнейшими этапами реализации этого проекта, обсудили и приняли решения. Это важно, полезно, реализуется.

У нас большой интерес с точки зрения развития туристской инфраструктуры, санаторно-курортной деятельности, учитывая возможности и преимущества Алтайского края. Наши партнеры работают, реализуют проекты. Все в разной стадии реализации, но все в работе. Нет особенных замечаний.

Развитие пищевой перерабатывающей промышленности. Санаторно-курортная деятельность. Мы работаем в области решения экологических вопросов. Реализуем соглашение с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» по строительству новых современных заводов по переработке мусора. Это в корне поменяет систему работы и последствий, которые возникают по существующей схеме работы с ТКО в крае. Это позволит решать эти проблемы. Строить новые заводы. В том числе инфраструктурное направление – тоже предмет нашего внимания.

«Мы работаем в условиях рискованного земледелия»

- Алтайский край – крупнейший сельхозпроизводитель за Уралом. Какие перспективы включения региона в проект зернового коридора?

- Последние два года объемы урожая рекордные. Это почти 6 млн. тонн зерновых, 1,7 млн. тонн масличных культур. По зерновым это третий-четвертый результат за столетие, по масличным – абсолютные рекорды. Это подсолнечник, рапс, соя, лен масличный, по которому Алтайский край стал лидером. Площадь пашни в крае – 6,5 млн. гектаров, самая большая в Российской Федерации. Мы работаем в условиях рискованного земледелия. Такой хороший урожай бывает не всегда.

Вопросы сбыта продукции, формирования транспортных, логистических, сбытовых коридоров для нас крайне важны. То, что правительство Российской Федерации сегодня работает с руководством КНР по формированию зернового коридора Россия – Китая, для нас очень интересно. Мы внимательно следим, в какой части мы могли бы включиться в реализацию этого проекта. Есть компания «Новый сухопутный зерновой коридор», мы с ними уже подписали соглашение не строительство в Бийске элеватора линейного на 200 тысяч тонн зерна, который будет одним из элементов инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку зерна в Китай.

Вопрос ценообразования, возможности сбыта своей продукции для нас не менее важны, чем непосредственно производство. Цена в этот год упала почти в два раза. Эффективность, прибыльность работы снижается. Это заставляет более внимательно относиться к линейке выпускаемой продукции, к возможностям обновления техники, строительству новых мощностей по хранению, доработке сельхозпродукции. Это важные составляющие. И доходы наших предприятий, фермеров, хозяйств. Это и доходы людей, это уровень заработной платы. Мы заинтересованы в увеличении возможностей сбыта продукции. В этой части работаем с железной дорогой, с возможностями межгосударственного коридора по сбыту продукции. Хотим дозадействовать свои мощности мукомольные. Для этого необходимо, чтобы у нас были и некоторые льготы на транспортировку уже готовой продукции. Алтайский край производит больше всех муки в стране, почти миллион тонн ежегодно. Но есть возможность увеличить производство муки в полтора раза. Транспортная составляющая сегодня съедает эффективность. И нет смысла заниматься этими объемами производства.

«Мы завершаем разработку мастер-плана о создании нового курорта»

- Белокуриха – единственный за Уралом курорт федерального значения. Как она развивается?

- Можно сказать, что это две площадки. Одна традиционная – город-курорт Белокуриха. И примерно в 15-17 километрах в предгорье создается с нуля новый курорт на 3 тысячи метров. Вместе с корпорацией Туризм.РФ мы завершаем разработку мастер-плана этой территории, есть уже несколько резидентов, которые реализовали свои проекты. Осенью мастер-план будет завершен. И на те участки, где еще нет потенциальных инвесторов и резидентов, они будут привлечены, отобраны. И в единой философии будет развиваться курорт. Каждый год будут вводиться новые мощности. Примерно 110-120 человек сегодня уже могут там размещаться. Заканчивается строительство отелей, санаториев.

Сегодня около 5-5,5 тысяч мест единовременного размещения есть на традиционном курорте Белокуриха. Они круглогодичные. Это позволяет примерно в год принимать около 300 тысяч отдыхающих. По итогам 2022 года – 311 тысяч человек гостей отдохнуло в Белокурихе. Половина – те, кто принимал санаторно-курортное лечение. И Белокуриха дает возможности восстановления, отдыха, хорошего проведения времени, горнолыжного отдыха. Множество интересных объектов можно посмотреть в окрестностях, познакомиться поближе с Алтайским краем. В среднем заполняемость около 80%, а в летние и пиковые периоды это 100% заполняемость всегда.

Мы продолжаем развивать курорт с точки зрения инфраструктуры. Сегодня подписали соглашение с компанией «Сибинтел-Холдинг» о строительстве в Белокурихе еще одного отеля 4-5 звезд, 150-170 номеров, с минеральным бассейном, СПА-процедурами. Это даст возможность ежедневно принимать 350 отдыхающих. Сегодня спрос на разный кошелек, на разное качество отдыха, восстановления, лечения есть. В 2024 году компания из Тюмени в Белокурихе построит гостиницу. Там сложился хороший климат с точки зрения предпринимательства, взаимодействия всех участников рынка, которые там есть, это позволяет развиваться и думать о будущем.

- Как дела у «Бирюзовой Катуни».

- Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» создана около десяти лет назад. Понемножечку она развивалась, нужно было сделать первые инфраструктурные шаги: дороги, коммунальное хозяйство. Как только такие возможности появились, у резидентов появился интерес. Мы проводим жесткий комиссионный отбор проектов, которые хотели быть там реализованы, резидентов, которые там хотели реализовать свои проекты. Сегодня заявились 33 резидента, реализуют проекты с общим объемом инвестиций более 23 млрд. рублей. Около 4 млрд. рублей вложено, 1200 мест круглогодичного размещения, комфортных, удобных, необычных, на берегу Катуни, в предгорьях Алтая созданы. Есть инфраструктура для отдыха, искусственное озеро, прочие объекты притяжения. Инвесторы работают.

Традиционно мы делаем «Бирюзовую Катунь» центром событийного туризма. В начале мая начинается цветение маральника, багульника, склоны алтайских гор усыпаны розовыми цветами. Красивое зрелище, мы делаем фестиваль «Цветение маральника», собираются десятки тысяч людей на открытие туристического сезона. 12 июня мы проводим День России на «Бирюзовой Катуни». Приезжают, выставляются, выступают с номерами наши культурные, национальные автономии. В Алтайском крае живут представители около 140 национальностей. Они живут в мире, дружбе, созидании. И немцы, и литовцы, и украинцы, и армяне, и кумандинцы, и русские. Все любят свой край, любят нашу страну. И в этом большой залог того, что планы, которые у нас есть, обязательно будут реализовываться.