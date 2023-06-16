Анатолий Печатников, ВТБ: «Льготные программы по ипотеке надо делать более адресными»

Потребительский спрос в стране растет. Граждане перешли от сберегательного поведения к активным тратам. На какие кредитные продукты сильнее всего растет спрос? Как зарабатывать на кредитной карте? И в чем сейчас лучше хранить деньги? Об этом и не только в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ.

«СТАБИЛЬНОСТЬ – ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ»

- ЦБ недавно снова сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. От нее во многом зависят ставки по депозитам и кредитам в банках. Как оцениваете это решение?

- Стабильность – это самое лучшее, что может быть и для потребителя, и для экономики в целом. Это большое достижение наших монетарных властей. Оно влияет на развитие экономики, избавляет нас от ненужной волатильности. Очень хочется верить, что ставки не пойдут вверх, а будут только снижаться. Потому что запрос на это есть и у клиентов, и у предприятий. Нужны инвестиции в экономику, в инфраструктурные проекты. При низких ставках бизнесу, предпринимателям, да и государству, в том числе, значительно проще эти инвестиции реализовывать.

- Согласно отчету ЦБ, потребительская активность восстановилась и даже показывает рекордные темпы в части выданных кредитов. С чем это связано? Ведь ставки-то ниже не стали.

- Самый главный индикатор - это розничный товарооборот. В прошлом году по сравнению с 2021 годом было естественное сокращение в силу очень большой неопределенности, неуверенности граждан, отсутствия крупных покупок и сокращения импорта. По этому году уже отчетливо прослеживается рост розничного товарооборота. По нашим оценкам, прирост будет минимум 4 - 5%. И это говорит о возобновлении внутреннего спроса. А это главный драйвер экономики. Но и по другим показателям это тоже очень заметно. Например, по спросу на кредитные продукты. Это то кредитное плечо, которое помогает нашим клиентам осуществлять крупные траты. И этот год обещает быть рекордным за всю историю наблюдений. Больше 14 трлн рублей все банки страны предоставят населению на потребительские цели. Это выше, чем показатели 2021 года, не говоря уже о 2022-м. Основным драйвером является, конечно, залоговое кредитование (на покупку квартир и машин), на которое придется больше половины в общей массе кредитов. И это очень важно. Если люди видят горизонт в 3 - 5 лет, это очень позитивный социальный фактор. Значит, они уверены в своем рабочем месте, в доходах, в стабильности, позволяют себе делать такие покупки и идут на кредитование. Это очень позитивный тренд для экономики страны, и его надо поддерживать.

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ СНИЗИЛА СЕБЕСТОИМОСТЬ»

- Какие еще тренды наиболее заметны в финансовом секторе?

- Необеспеченное кредитование тоже рекордные показатели продаж покажет – 6,8 трлн рублей в этом году. И здесь заметен уход в меньшие чеки, вовлечение массового сегмента в кредитный бизнес. Есть очень много инициатив на рынке, которые позволяют малообеспеченным людям делать покупки и улучшать качество жизни.

- Это, видимо, различные программы рассрочки?

- Кредиты до зарплаты, покупки товаров в рассрочку, причем без наценки. Потому что, как правило, эту рассрочку субсидирует сам поставщик товаров. Это тоже стимулирует спрос и помогает гражданам покупать бытовую технику, мебель. Ну и мелкие кредиты (до 30 тысяч рублей) – на острые, необходимые, оперативные нужды. Сейчас это очень востребовано. При этом мы кредитуем по ставкам существенно ниже, чем микрофинансовые организации, не говоря уже об уровне надежности банков по сравнению с некоторыми из МФО.

- Почему этот тренд возник только сейчас? Почему банки раньше не занимались мелкими кредитами?

- Себестоимость выдачи кредита в отделении одинаковая: что на 30 тысяч, что на 3 миллиона. Поэтому банки раньше ориентировались больше на крупные чеки. Но с развитием цифровых каналов предоставления кредитов себестоимость настолько низкая, что мы можем позволить себе работать и с мелкими чеками. Плюс в Госуслугах сейчас можно получить все справки о доходах. А значит, себестоимость снижается. И это выгода для потребителя - кредит получается более дешевым.

- В прошлом году было некое ужесточение условий выдачи кредитов. Банки перестраховывались. Сейчас снизили требования?

- Конечно, в первые месяцы – март, апрель, май прошлого года – мы фактически остановили кредитование. Ограничительные меры были введены риск-политиками многих банков. И уровень одобрения существенно снизился. Сейчас мы полностью вернулись к практике периода 2021 года. Никаких дополнительных ограничений вы не найдете. Наоборот, с учетом высокого уровня цифровизации, банки получили возможность вовлекать бОльшую аудиторию в кредитный процесс, нежели это было раньше.

«ЛЬГОТЫ ПО ИПОТЕКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АДРЕСНЫМИ»

- Что касается ипотеки, это фундамент кредитного портфеля для многих банков. При этом очень много льготных программ. Насколько велика их роль?

- Сегодня каждый второй ипотечный кредит идет с субсидией от государства. Это колоссальный объем поддержки. Все недостающие доходы банку доплачивает государство. И если льготные ставки составляют 5 – 7% годовых, то среднерыночная – 10,5%.

- То есть, вам без разницы, что выдавать?

- Тут другой вопрос. С одной стороны, такие программы Это создают спрос на продукт. И он же приводит к проинфляционному давлению на рынок. Растут цены. Почему сейчас критикуют те ипотечные государственные программы, которые есть? Потому что они все же очень охватные, с одинаковыми условиями как для состоятельных заемщиков, так и малообеспеченных. В итоге разрыв цен на первичном рынке жилья и на вторичном достиг 40%. И это, к сожалению, обратная сторона медали. На рынке уже идет дискуссия, что летом следующего года, когда программа закончится, надо пересмотреть условия льготных программ, сделать их более адресными, с фокусом, в первую очередь, на социальные категории населения. И масштаб этой помощи тоже надо оценить заранее. По моему экспертному мнению, доля поддержки в 25 - 30% именно на новостройки – это тот комфортный уровень для рынка, который не будет формировать дисбаланс спроса и предложения и вызывать взрывной рост цен. Это было бы актуально.

- Глава ЦБ говорила, что такой социальный, адресный подход можно распространить и на вторичное жилье…

- Спорный тезис. Субсидирование сделок во вторичном жилье опасно тем, что вы до конца никогда не отследите целевое использование этих средств. Там могут быть разного рода схемы, цикличные сделки и злоупотребления. Когда вы построенное жилье покупаете, здесь все уверены в том, что это целевое использование, это новый продукт, новое производство. И здесь невозможно злоупотребить. На вторичном рынке есть нюансы.

«СНАЧАЛА ДЕНЬГИ, ПОТОМ ЗАЛОГ»

- А ваш банк собственные социальные программы реализует?

- Конечно. Мы – один из самых социально ориентированных банков. В качестве примера. Мы не берем плату за все социально значимые услуги, которые оплачивают клиенты нашими картами или проводят транзакции через онлайн-банк. За жилищно-коммунальные услуги нет комиссии, за образовательные услуги нет комиссии. Для лиц старшего поколения, которые перечисляют пенсию на наши счета, на наши карточки, мы обеспечиваем им полную защиту от мошенничества, от социальной инженерии. Это очень важно. Полная гарантия. Даже если у бабушки злоумышленники у банкомата деньги отнимут, пенсию, которую она снимает, мы возместим. Это очень актуально, особенно в отношении лиц старшего возраста и уязвимых категорий населения. Они уязвимы, поэтому мы на себя возложили эту ответственность, поскольку обслуживаем их денежные средства и полностью их защищаем.

- Есть ли еще какие-то интересные продукты, которые вы будете выпускать в ближайшее время?

- У нас самый интересный продукт сегодня, которым мы гордимся, - это автокредит с последующим залогом автомобиля. Это действительно новшество на рынке. Наш клиент приходит сразу с полной суммой покупки в автосалон и спокойно выбирает транспортное средство. А потом, когда купит автомобиль, у него есть пару месяцев на то, чтобы в цифровом виде оформить залог. Не надо ходить в ГИБДД, не надо никаких бумаг подавать, надо просто дать согласие банку, и всё. Вы закладываете автомобиль и «автоматом» получаете ставку автокредита, которая существенно ниже, чем ставка необеспеченного кредита. Я думаю, что в этом направлении как раз и пойдет дальше развитие. Мы хотим уравнять потребителя с кредитом с потребителем, который имеет полную сумму на руках. Чтобы на стороне продавца недвижимости, или автомобиля, или бытовой техники, или мебели не было никакой дискриминации. Для нас как для банка это важно - дать такой комфорт нашему потребителю.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

- Дайте совет, в чем держать сейчас кубышку, неприкосновенный запас, который в теории должен быть у каждой семьи?

- Давайте возьмем обычную семью со средними доходами. Самое главное - это только рубли. Не надо даже думать о каких-то валютах, дружественных даже стран, только рубли. Есть три хорошие корзины. Во-первых, накопительный счет. Чем он удобен? Мы по нему на минимальный остаток платим 10% годовых, правда, первые три месяца. Он удобен тем, что вы с накопительного счета в любой момент можете снять деньги, и проценты вам начисляют на остаток каждый день. Все очень честно. Вторая корзина – депозит. И третья корзина – облигации очень хороших эмитентов (государства и крупных российских компаний. – Ред.). Это более доходный, чем депозит, инструмент. Причем не акции, а облигации, где у вас гарантировано есть тело облигации и купонный доход.

- Ну и держать третью корзину лучше на индивидуальном инвестиционном счете, естественно…

- Совершенно верно. На ИИС, где можно получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год. Вот это идеальная корзина – накопительный счет, депозит и облигации на инвестиционном счете. И тогда точно будет 13-я зарплата.

ЛАЙФХАК

- Как еще можно зарабатывать с помощью банковских продуктов?

- Я всем советую такую модель поведения. Вот ты получил зарплату. Сними наличные, сколько тебе нужно на небольшие траты. Положи остальную зарплату на накопительный счет, возьми кредитную карту с льготным периодом, по которой не надо ничего платить, делай безналичные покупки кредитной картой, получай кешбэк за свои безналичные транзакции, а на зарплату будут начисляться проценты на ежедневный остаток. Подойдет срок окончания льготного период, с накопительного счета погашаешь задолженность. Ни копейки не переплачиваешь, и при этом заработаешь на кешбэке и на процентах по накопительному счету.

СПРАВКА «КП»

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