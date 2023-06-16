В Военной академии Генштаба ВС РФ состоялся выпуск генералов и офицеров

Фото: Минобороны РФ

Торжественная церемония выпуска генералов и офицеров состоялась в пятницу в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Дипломы выпускникам академии вручил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков. «Сегодняшние выпускники академии, обогатив свои знания теорией военного искусства, укрепив их практическими навыками, готовы пополнить ряды военных профессионалов, решающих самые ответственные задачи по защите интересов нашей Родины», - сказал он.

По словам Сергея Истракова, неизменно высокий уровень подготовки выпускников академии неоднократно подтвержден примерами их героических действий в ходе решения боевых и миротворческих задач.

Также замначальника Генштаба высоко оценил деятельность руководства и профессорско-преподавательского состава академии по подготовке кадров. «Продолжая без малого двухвековые традиции отечественной военной школы, бережно передавая опыт и мудрость столпов российской и советской военной науки, академия вооружает своих выпускников всем необходимым для обеспечения их грамотных действий в сложных условиях современной военно-политической обстановки, в том числе и в условиях специальной военной операции», - подчеркнул генерал-полковник Истраков.

Как отметил на церемонии начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий, большинство выпускников уже имеют боевой опыт, понимают важность и особенность происходящих событий в мире, и готовы внести свой вклад в решение задач, стоящих перед российскими Вооруженными Силами. «Сегодня как никогда востребован Ваш профессионализм, а от принимаемых решений и выполнения поставленных задач в реальной обстановке зависят жизни ваших подчиненных, судьба наших детей и будущее России», - сказал начальник академии.

Лучшим выпускникам были вручены медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». Более половины слушателей закончили академию с отличием.