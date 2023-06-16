Евгения Шапиро, гендиректор «ПСК Фарма»: «У нас нет права на ошибку, лекарственный суверенитет надо достигать скорейшим образом»

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетила генеральный директор предприятия «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА»

- Евгения, в 2023 году «ПСК Фарма» стала одной из заметнейших в медийном пространстве компаний. С чем это связано?

- Прежде всего, мы всегда придерживаемся принципа «меньше слов – больше дела». Но когда ты что-то уже сделал, достиг каких-то результатов, которые можно оцифровать, то всегда приятно об этом рассказать. Тем более, что стратегия импортозамещения требует конкретики. Наше предприятие занимается в первую очередь импортозамещением, производством российских лекарственных препаратов, а также новыми разработками.

- Об одном из направлений хотелось бы поговорить особо. Второй год подряд компания – лидер в области пульмонологии. Почему пульма?

- Мы специализируемся на производстве технологически сложных препаратов. Пульмонология – достаточно сложное производство. Мы решили занять определенную нишу, она нам показалась наиболее интересной и достаточно востребованной. Потребность в этих препаратах постоянно растет. Тем не менее, не так просто их производить, потому что это требует клинических испытаний, подтвержденности данных эффективности и безопасности. Тем не менее, взвесив все плюсы и минусы, мы оснастили необходимым оборудованием свой завод и сегодня выпускаем по данной нозологии препараты в различных лекарственных формах, я имею в виду капсулы для ингаляций, аэрозоли для ингаляции и растворы для ингаляции. В разных дозировках. То есть, мы рассчитываем на разные категории пациентов.

«МЫ В ЭТОЙ СТРАТЕГИИ ВЫИГРАЛИ»

- У российских производителей серьезные позиции в обеспечении астматиков доступными лекарственными препаратами. Не сталкивались с предубежденностью к отечественным лекарствам?

- Я могу сказать, что и не так много российских предприятий выпускают препараты для астматиков. Но здесь еще что важно? Чтобы ассортимент был полным. Есть понятие «золотой стандарт в лечении». Мы считаем, что, если чем-то заниматься, то нужно заниматься этим от и до. У нас 23 препарата в портфеле для астматиков. То есть, это полный арсенал того, чем пользуется врач каждый день. И когда мы ступили на путь импортозамещения, то поняли, что, если уж делать, то делать полностью, чтобы врач себе ни в чем не отказывал. Мы в этой стратегии выиграли. То есть, сегодня где-то с полок исчезают импортные товары, и мы начинаем предлагать активнее свой. Потому что возрастает спрос. Это с одной стороны.

С другой стороны, ваш вопрос мне понятен. Безусловно, нужно больше проводить работы и с пациентскими сообществами, и с врачами, чтобы доказывать и показывать качество и эффективность российских препаратов.

В пользу нашего производства и наших российских коллег я могу сказать следующее. Во-первых, за последние шесть лет значительно ужесточилась регуляторика в стране. У нас одни из самых жестких регуляторных требований в мире. Во-вторых, напомню, чтобы доказать безопасность и эффективность препаратов для пульмонологии лабораторных данных недостаточно. Именно клинические исследования в нашем случае показывают эффективность препарата и безопасность их для пациента. Вот эту просветительскую деятельность мы должны вести. Поэтому вам спасибо, что задали этот вопрос. И я уверена, что фокус со временем поменяется и доверие к российским препаратам вырастет.

- Продукция «ПСК ФАРМА» доступна только в рамках льготного обеспечения пациентов?

- Изначально мы начали работать действительно с категорией льготных пациентов. Выходили на государственные торги, предлагали и предлагаем до сих пор нашу продукцию и в принципе во многие регионы в России и за пределами страны мы поставляем. Но так как возникает спрос и в рознице, мы будем сейчас активнее работать в розничном сегменте. То есть, в обычных аптеках любой человек может зайти и купить наш препарат. До этого мы не так сильно были представлены, а сейчас будем усиливать работу в этом направлении.

С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВ СПРАВИЛИСЬ

- Сегодня российская фарма развивается по двум направлениям. Одни начинают производство субстанций, другие создают биотехнологические продукты. Что это даст пациенту и в каком направлении идете вы?

- Скорее, субстанции и биотехнологии – это не альтернатива. Можно делать и то, и другое. Просто с одной стороны мы на сегодняшний день – мы я имею в виду все фармпроизводители в отрасли – успешно справились с задачами импортозамещения готового лекарственного препарата. То есть, вот она, готовая таблетка, которую мы предлагаем нашим пациентам. Но сейчас важно полностью уйти от импортозависимости, достигнуть лекарственного суверенитета в стране и для этого нам необходимо производить еще и субстанцию - основной активный компонент для лекарственного препарата. Этим мы тоже занимаемся, как и многие другие наши коллеги. Думаю, что с этим тоже справимся.

А что касается биотехнологий, это перспективное, прогрессивное направление в терапии пациентов и за этим будущее. У нас есть биотехнологические генноинженерные препараты, их сейчас пять в портфеле. Мы будем расти и разрабатывать новые инновационные препараты.

- Ваша компания воспринимается в первую очередь как локальный игрок. Есть ли планы по расширению экспорта?

- В целом на рынке сейчас тренд выходить со своей продукцией на зарубежные рынки. В первую очередь это СНГ. Мы уже сделали такие шаги, поставляем на рынок СНГ и будем продолжать нашу экспансию. Но я считаю, что выходить на внешние рынки нужно с твердыми конкурентными решениями, с собственными разработками, с инновационными препаратами. Тогда мы сможем твердо занять нишу с продукцией «Сделано в России».

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА

- Вчера у вас был достаточно насыщенный день в рамках форума «Лекарственной безопасности», который традиционно проходит на ПМЭФ. Для себя какие-то итоги уже сформулировали?

- Сегодня государство и бизнес слышат друг друга. Наше представление о том, как должна развиваться отрасль и представление регуляторов – государственных органов – совпадает. В диалоге можно скорейшим образом найти решение каких-то до сих пор не решенных проблем. Я говорила о том, что большой прорыв в нашей отрасли в принципе совершен за последние 10 лет и сейчас в стране появилось много производителей, нам нужно сохранить этот фундамент в будущем десятилетии. Это первый момент.

Второй заключается в том, что в принципе в диалоге можно достаточно быстро достигнуть каких-то целей. Сейчас у нас нет права на ошибку, лекарственный суверенитет надо достигать скорейшим образом. Обе стороны на это настроены.

Третье и самое главное - во главе любого диалога всегда стоят интересы пациента. Наша задача сделать так, чтобы пациент в России не беспокоился о том, какими лекарствами завтра он будет лечиться. Фундамент есть, а развитие – оно бесконечно. И этим нужно заниматься.

- Как с кадрами у компании?

- Хорошего профессионала найти всегда очень сложно. Мы большие усилия прикладываем на пути поиска наших специалистов, заинтересованы в том, чтобы человек, который у нас работает, если он профессионал, чтобы он с нами работал долгие годы. Стараемся создавать для этого необходимые условия. Чтобы человек думал о работе и не забивал голову бытовыми проблемами. Тем не менее, я хочу сказать, что ситуация улучшается, потому что то, как развивается наша отрасль, говорит о том, что это перспективное направление и имеет смысл молодежи на него обратить внимание.

Мы так же очень часто ищем себе мультизадачных специалистов. По крайней мере, руководитель какого-то направления должен понимать и в смежных направлениях тоже. По крупинке собираем. Для этого стараемся мотивирующие программы внедрять, и программы релокации у нас работают, и добровольное медицинское страхование, и различные командообразующие мероприятия. Мы помогаем людям в сложных ситуациях. Стараемся премиальной частью мотивировать за высокие результаты, за инициативу – это крайне важно поддержать инициативу в человеке. Мы любим, когда наши люди вырастают у нас на глазах.