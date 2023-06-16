«Инженерия будущего» продвигает отечественную беспилотную авиацию

Учебно-тренировочный комплекс высоко оценил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синергия дает результат

Большую работу в этом направлении ведет Центр беспилотных систем Самарского университета имени академика С.П. Королева. Университет входит в НОЦ - Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», призванный объединять науку и реальный сектор экономики. Сегодня в НОЦ объединены университеты шести регионов страны, и многие из них вовлечены в создание отечественных беспилотников. Для продуктивной работы в сфере беспилотной авиации в НОЦ создан отдельный комитет.

- Комитет относительно молодой, но с большим опытом работы, - рассказал

сопредседатель беспилотных систем и технологий НОЦ, директор центра беспилотных систем СНИУ им. Королева, Давид Овакимян - В состав комитета входят представители науки, инженерии, бизнеса, всех шести регионов, а также представители Астраханской области и республики Удмуртия. А еще - коллеги из Национальной академии наук республики Беларусь, с которыми мы ведем тесное сотрудничество по направлению беспилотных авиационных систем.

По словам Давида Овакимяна, участники НОЦ обеспечили прорыв в части программного обеспечения по управлению беспилотными летательными аппаратами. За последние полтора года достигнуты результаты и по аппаратному оснащению.

- Мы сегодня делаем тренировочные комплексы, летательные аппараты вертикального взлета, самолетного типа, - пояснил ученый. - В отраслях, в которых мы имели достаточно серьезное отставание к 2019 году, сегодня, во многом благодаря синергетической работе в составе НОЦ, мы получаем результаты и продукты, позволяющие локализовать производство в рамках регионов НОЦ.

Давид Овакимян рассказал о прорыве в части разработок беспилотников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Беспилотники нужны во всех сферах

На выставке Петербуржского экономического форума самарцы представили тренажер - учебно-тренировочный комплекс НОЦ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично испытал этот стенд и дал высокую оценку работе земляков. Впрочем, от желающих апробировать тренажер и так отбою не было - разработчики едва успевали заряжать стенд.

- Будем работать в этом направлении и дальше, - говорит Давид Овакимян. - Мы производим учебное оборудование, чтобы другие школы и регионы могли преподавать дисциплины по подготовке беспилотных летательных аппаратов.

В эфире «Комсомолки» Ольга Михеева рассказала о перспективах беспилотной авиации. Фото: Илья Сысоев

Пока возникает много вопросов, каким образом соединить вопросы безопасности и возможности проведения экспериментальных и обучающих полетов.

- Обсуждали с коллегами перспективу провести большой обучающий форум по полетам дронов, - рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» Ольга Михеева. - Планируем привлечь до 10000 участников. Для нас это крайне важно: Давид активно занимается воспитанием подрастающего поколения, проводит университетские субботы со старшеклассниками по управлению дронами, по созданию цифровых платформ. Мы не должны ограничиваться только теми ребятами, которые находятся в поле нашего зрения, кадры нужно формировать, причем, со школьной статьи. Неслучайно по поручению Губернатора области Дмитрия Игоревича Азарова был создан Молодежный НОЦ.

Вообще научно образовательные центры мирового уровня создавались для того, чтобы научные разработки уходили из лабораторий в люди, в производство. Апробировать беспилотники в реальных условиях самарцам помогают бойцы СВО, в частности, отряд «Ермак».

- Перспективы у беспилотной авиации огромные, - считает Ольга Михеева. - Вопросы по развитию беспилотных систем проходят в комитете «Умное Агро», ведем переговоры с группой компаний «Пегас». Это и безопасность доставки грузов, в том числе в рамках СВО, потому что обеспечивает сохранение человеческих ресурсов, то есть, главный капитал страны. Также мы подключаем к работе комитет по искусственному интеллекту, комитет аэрокосмический и комитет по материалам. Объем работы большой, и рынок большой. На сегодняшний день производится более 50 моделей. Тем не менее мы не стоит на месте, нам есть, куда двигаться и развиваться. Перед нами стоит генеральная задача, которую обозначил Глава государства Владимир Владимирович Путин - обеспечить технологической суверенитет, и НОЦ «Инженерия будущего» принимает в ее реализации самое активное участие.