"Увеличивать дефицит бюджета либо налоги": бизнесмены и министры поспорили, где взять деньги для бюджета

Во время делового завтрака Сбера "Российская экономика: новый курс. Приоритеты и альтернативы" в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Традиционное мероприятие каждого ПМЭФ – деловой завтрак Сбера. Проводит его Герман Греф. А гости – самого высшего порядка. Вице-премьеры, министры, помощники президента и десятки руководителей компаний. Тема обсуждения на этот раз: «Российская экономика – новый курс: приоритеты и направления». Чиновники и бизнес решали, кому дать деньги, а у кого забрать. А пришли к выводу, что нужно просто лучше работать. Но обо всем по порядку.

ЭКОНОМИКА СПРАВИЛАСЬ С ШОКОМ, НО ДЕНЕГ МАЛО

За прошлый год российская экономика упала всего на 2%. Да, это хуже, чем ноль. Но лучше, чем любые прогнозы, которые разные эксперты давали весной прошлого года. Большинство из них предсказывали падение от 5 до 10%. Причин тут несколько. Во-первых, эффективная работа ЦБ. Ему удалось быстро погасить пожар в финансовой сфере. Во-вторых, оперативные действия правительства. Бизнесу облегчили жизнь и подстройку под новые реалии. Плюс выделили дополнительные деньги для помощи экономике. И в-третьих, сами предприниматели оказались очень изобретательны. И неожиданно для многих стали быстро обходить санкции и прочие ограничения.

Но это все в прошлом. Теперь экономике нужно расти. Но топлива для этого нет. Доходы от экспорта снизились. Резервов не очень много. А бюджетные расходы надо исполнять. Главный вопрос – где на это взять деньги?

- Скорее всего, со следующего года мы увидим повышение налоговой нагрузки, - заявил глава Сбера Герман Греф.

Глава ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Деньги же не из воздуха. Либо увеличивать дефицит бюджета, либо - налоги. Ну и третий путь – перераспределим нынешние расходы. Третье – самое правильное и самое тяжелое. Но именно так надо делать, - заявил глава Минфина Антон Силуанов.

За последние три года расходы бюджета выросли в полтора раза – с 19 до 29 трлн рублей в год. А доходов в этом году будет минимум на 4 – 5 трлн рублей меньше. Как повысить эффективность бюджетных трат – большой вопрос. Либо урезать всем, либо определять приоритеты.

- Нам не избежать вопроса про приоритеты. Но сейчас, когда подходим к этому снаряду, начинается: «это не трожь, это надо, это по поручению». Так что качество экономической дискуссии нам надо повышать. И, в первую очередь, избавляться от неэффективных расходов, - считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

ТЕПЕРЬ НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ…

- Увеличить дефицит и повысить налоги проще всего. Если корову зарезать сразу, сыт будешь, но через год голод тебя настигнет, - считает помощник президента Максим Орешкин.

Вместо повышения налогов можно было бы запустить программу приватизации. Она могла бы частично увеличить доходную базу. И речь не только о крупных компаниях.

- У нас тысячи объектов федеральной собственности по всей стране. Те же санатории Кавказа. Здания разрушаются, инвестиций нет. Зачем это все? Давайте выставим на прозрачный аукцион и продадим, - посетовал Максим Решетников.

Еще одно возможное решение. Задать четкие критерии эффективности. Например, чтобы вкладывать бюджетные деньги только в те сферы, в которых можно было бы получить наибольшую отдачу. Это не касается социальных расходов, естественно.

- Поросеночек маленький – на всех не хватит. Нужна честная калибровка. Чтобы государственные вложения стимулировали наибольшие частные инвестиции, - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он привел в пример туризм. Отрасль – мультипликатор. На один рубль вложенных госсредств приходит 10 рублей частных инвестиций. Как результат, это самая быстрорастущая сфера в стране. А паровозом подтягиваются еще с полсотни смежных отраслей.

…ИЛИ СОКРАТИТЬ ВСЕМ И СРАЗУ?

Эксперты считают, что определять приоритеты – это правильно. Но в наших условиях это не реально. Бюджетную помощь в итоге получат не самые эффективные, а те, кто быстрее добежит до нужного кабинета.

- Мы сначала всем сократим расходы, а потом тихо и скромно добавим. Вот это и будут наши реальные приоритеты. Правда, это чем-то будет напоминать забег в советском санатории. В котором победит не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках, - пояснил Андрей Макаров, глава бюджетного комитета Госдумы.

У повсеместного сокращения расходов есть и положительная сторона.

- Нам Минфин вдвое сократил финансирование. А показатели, которых надо добиться, остались прежними. Поэтому нам просто придется стать более эффективными, - сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

- Как только заканчиваются деньги, включаются мозги, - добавил Герман Греф.

А БИЗНЕС ХОЧЕТ НИЗКИЕ НАЛОГИ И ДЕШЕВЫЕ КРЕДИТЫ

Бизнес, естественно, выступил против повышения налогов. Ну а кому захочется платить больше?! Тем более что свой взнос крупные предприниматели уже обязались внести. Как на днях заявил вице-премьер Андрей Белоусов, бизнес сам обратился в правительство с просьбой заплатить сверхналог (правда, глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин эти слова опроверг). Чтобы один раз отдать часть денег, но избежать поголовного роста налогов.

- Если мы хотим, чтобы бизнес поднимал экономику, нам нужны дешевые кредиты и низкие налоги. Иначе в следующий ни у кого не будет стимула героически искать обходные пути, - посетовал бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Мы чемпионы мира не только по тем санкциям, то наложили на нас. Но и чемпионы мира по тем санкциям, что мы сами наложили на наших граждан. Происходит кардинальная трансформация экономической модели. Еще несколько лет назад мы говорили, что она желательна. А теперь она неизбежна.

По его словам, на первое место сейчас выходят не ресурсы или дешевая рабочая сила, а качество госуправления. Ведь именно от тех решений, которые принимают чиновники, зависит, как будет развиваться бизнес.

- Так интересно. На завтраках Сбера, кого ни послушаешь, все за рыночную экономику. А в жизни бывает по-разному. Единственное, что радует. При ограниченных ресурсах страны тоже развиваются. И многие неплохо. Значит, у нас есть шанс, - сказал Алексей Мордашов, глава «Северстали».