Доктор медицинских наук Антон Наумов: «Сегодня нам необходима тотальная, многослойная пропаганда здорового образа жизни»

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Член правления Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антон Наумов стал гостем работающей на форуме открытой студии Радио "Комсомольская правда" и рассказал о том, как сформировать на предприятиях условия для здоровой жизни, сформировать культуру ответственного отношения к здоровью.

- Антон Вячеславович, какими должны быть программы по продвижению здорового образа жизни среди сотрудников компании, чтобы они действительно меняли свое отношение, свой подход к здоровому образу жизни?

- Мировой опыт говорит о том, что такие программы влияют и на количество хронических неинфекционных заболеваний, и на затраты на медицинское обслуживание работников. Но планирование этих программ – очень сложный вопрос. Прежде всего, потому, что свои особенности есть у разных отраслей, географических зон, биологическом статусе сотрудников компаний.

Тем не менее, у корпоративных систем здравоохранения должно быть несколько общих задач. Во-первых, создание единого информационного пространства, регламентирующего действия по изменению образа жизни, что должно привести к улучшению ее качества..

Во-вторых – создание здоровой среды на рабочем месте: освещение, проветривание, кондиционирование помещения, питание, исключение травмирующих факторов производства.

В-третьих, очень важно, чтобы руководство компаний контролировало, как проходят диспансеризация и профилактические осмотры.

И последнее - это акцент на вредные привычки: злоупотребление алкоголем, курение. И принятие мер, которые помогли бы их нивелировать.

Вот таким должен быть комплексный подход к формированию корпоративных программ здоровья.

- А каковы их цели?

- В первую очередь, это повышение производительности труда, снижение затрат на медицинское обслуживание заболевших работников. Конечно, это и увеличение прибыли. Поскольку у человека здорового, эмоционально устойчивого, позитивного производительность труда несомненно выше.

- Нужны ли какие-то меры, чтобы работники начали вести здоровый образ жизни?

- Конечно, одни только призывы и тезисы, которые обозначает руководство компании, не работают. Очень важно, чтобы они были подкреплены техническими решениями. Мы с вами поговорили о том, что образ жизни – это питание, физическая активность, сон, вредные привычки… Например, если на предприятиях руководство примет решение кардинально изменить продуктовый набор в буфетах, столовых, киосках – не булки с сосисками и жарения картошка, а полезные продукты, фруктовое и овощное меню, то это уже техническое решение.

Если у предприятия нет возможности организовать зал для занятий физическими упражнениями, то хотя бы комната для реализации небольшой физической активности быть должна. Это тоже техническое решение. И, конечно, нужно создавать условия, которые минимизируют потребление алкоголя и никотина.

- Традиция перекуров имеет давнюю историю. Надо ли их запретить? И сработает ли запрет?

- Табачная зависимость – самая сильная. И отказ от курения – самое правильное решение. Но все мы понимаем, что в любом коллективе есть много людей с сильной табачной зависимостью. И здесь запретами никогда не добиться никаких результатов.

Если на предприятии запретят перекуры и нет курительных комнат, то человек, который курит половину своей жизни, все равно найдет возможность покурить. И не исключено, что этот перекур займет у него не 5-7 минут при наличии курительной комнаты, а гораздо больше – ведь, чтобы покурить, человеку придется куда-то уйти. А это отразится на производительности труда.

С моей точки зрения, руководство должно мотивировать работников, которые не готовы отказаться от курения, переключиться на альтернативы. В медицинских исследованиях реально показано, что электронные системы нагрева табака на 90-95% менее токсичны, чем обычные сигареты, и это позволит минимизировать вред и для работников, и для окружающих и, нужно сказать, что это тот шаг, который может быть промежуточным на пути отказа от потребления никотина.

- А можно ли помочь сотрудникам вообще отказаться от курения, найти ему альтернативу?

- Заменить курение на рисование мы точно не сможем, потому что это физическая зависимость, болезнь, которая лечится. Поэтому корпоративный подход к решению проблемы должен быть многослойным. Должна быть команда специалистов, которые бы занимались с людьми, желающими отказаться от курения. Это и психологическая поддержка, и медикаментозная терапия в случае неэффективности использования электронных систем нагрева табака на этапе перехода к отказу от курения. Это и мотивация со стороны работодателя, который может либо финансово, либо какими-то грантами, призами поддерживать людей, которые выходят из табачной зависимости. Еще важно, чтобы были созданы условия, где можно потреблять бездымные сигареты – если человек с ними пойдет в обычную курилку, где будет задыхаться, это не поможет.

То есть, здесь нужна вовлеченность всех структур – и руководства, и медицинских работников, и самого работника, и окружающих.

Подчеркну – только работодатель, несомненно, не сможет решить вопрос здоровья своих сотрудников. Здесь важно, чтобы сам человек поставил себе цель что-то поменять и достигал ее. Нужен врач, который находится рядом с этим человеком и подсказывает, по какому пути правильнее идти, чтобы достигать результатов.

Нужны эксперты здравоохранения, которые готовят клинические рекомендации и регламентируют клиническую практику. Сегодня, к сожалению, в большинстве клинических рекомендаций разделы по профилактическим подходам к тем или иным болезням вообще не заполнены. По сути, у практикующего врача нет инструмента, с которым он мог бы вести пациента по пути профилактики.

И, наконец, государство, которое не будет вводить тотальный запрет, а будет вести рискоориентированное регулирование. Как, например, регулирование в отношении сладких напитков. Маркируются как напитки с повышенным содержанием сахара те из них, где больше 5 грамм углеводов на 100 грамм жидкости. И вот такой умный, рискоориентированный подход к регулированию товаров - это, наверное, ответственность и зона компетентности именно государства.

- Как бы вы оценили уровень поддержки медицинского сообщества и государства в решении задач, связанных со здоровым образом жизни?

- Мы с вами в обыденной жизни видим, что здоровый образ жизни все больше и больше набирает популярность. Люди среднего возраста ходят заниматься спортом в фитнес-залы, читают этикетки на продуктах, выбирая более безопасные. Пожилые люди активно участвуют в городских программах долголетия, стараются больше общаться, нежели сидеть у телевизора.

Сегодня это активно поддерживается на всех уровнях государственного устройства. Но этой поддержки явно недостаточно. Если говорить вообще о внедрении понятия здорового образа жизни, то сегодня необходима тотальная, многослойная пропаганда и с точки зрения СМИ, и с точки зрения работодателя, и с точки зрения семьи, и с точки зрения окружения в школах, в садиках, везде.

Тем не менее, министерство здравоохранения много делает для поддержки внедрения корпоративных систем здравоохранения, много очень сделано с точки зрения диспансеризации, профилактики. Но усилия только надо наращивать.